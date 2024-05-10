"Спершу доначу на дрони, потім купую ліки": як 81-річна українка допомагає військовим

У мережі вперше стало відомо про пані Тамару після того, як її онука опублікувала відео з бабусею.

81-річна Тамара Лазаренко з Луцька здобула популярність у мережі після того, як її онука опублікувала відео про те, як бабуся підтримує українських військових.

Патріотичний запал і внесок жінки відмітили в Головному управлінні розвідки. Про пані Тамару, яка ретельно записує відкладені на потреби військових кошти, розповіли у ролику ГУР МОУ.

"Приходить пенсія – я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту – вже ласощі", – ділиться Тамара Лазаренко у відео і показує зошит, в якому ретельно веде записи.

Крім нотаток про регулярні донати, жінка також здійснює облік знищених українськими військами російських кораблів.

Пенсіонерка закликає донатити на потреби Збройних сил навіть незначні суми.

"Нехай багато (ред. – донатити) ти не можеш, але хоча б 10-50 гривень", – говорить Тамара Онуфріївна.

Представники ГУР МОУ навідалися до пані Тамари в її день народження, аби висловити подяку.

"Передаю вам вдячність за внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу", – передав вітання у відеозверненні очільник ГУР Кирило Буданов.

Представник ГУР Андрій Юсов додав, що кожна копійка – вбивча для ворогів і дуже важлива для українських оборонців. Саме тому невеликі донати мають значну цінність для спільної перемоги.

Раніше ми розповідали про 8-річного Юрія Напора, який зібрав понад 70 тисяч гривень, співаючи на вулицях Львівщини.