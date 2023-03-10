10-річна дівчинка з Умані передала 120 тисяч грн на авто для прикордонників. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 березня 2023

10-річна дівчинка з Черкащини передала на позашляховик для прикордонників 120 тисяч гривень.

Марійка з Умані збирала кошти декілька років і за цей час заощадила велику суму, розповідають у Держприкордонслужбі.

Передати кошти захисникам дівчинку надихнули батьки, які постійно допомагають українським військовим. 

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"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мрії та цінності дівчинки змінилися – і вона вирішила віддати усі свої заощадження на потреби захисників України",додають у МВС.

 Фото: ДПСУ

На донат Марійки військові уже придбали автомобіль підвищеної прохідності – позашляховик. 

"Це авто допоможе прикордонникам нищити ворогів та визволяти нашу землю від загарбників!" – кажуть у ДПСУ.

 На донат 10-річної Марійки з Умані прикордонники купили позашляховик

Нагадаємо, раніше 9-річна львів'янка Соломія малювала картини, щоб задонатити ЛОК на бронежилет для бійців.

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А 9-річна Ліда з Мукачева передала на ЗСУ всі кошти, подаровані на день народження.

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