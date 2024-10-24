Мовний омбудсмен пояснив, як боротися з двомовністю серед дітей
Для ефективної боротьби з двомовністю серед дітей треба, щоб українська стала мовою домашнього спілкування. А те, якою мовою діти спілкуються у позаурочний час, залежить від дорослих. Саме тому в Україні діють мовні курси для батьків.
Таку думку в інтерв’ю для "Української правди. Життя" висловив Уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь.
Він вважає, що саме від поведінки і культури батьків, а також ролі освіти й авторитету освітян залежить те, якою мовою спілкуватиметься молодь за 5-10 років.
"Такі мовні курси вже є, але я вважаю, що вони повинні бути при кожній школі – як можливість і для дітей, і для батьків опанувати українську мову, познайомитися з новими творами української літератури.
Це і розмовні клуби, і зустрічі з цікавими людьми. Таке було і таке є. Але про це треба більше говорити", – зазначив Тарас Кремінь.
Створення таких можливостей для батьків він називає завданням місцевої влади.
Мовний омбудсмен нагадав результати нещодавнього дослідження Державної служби якості освіти, які свідчать, що цьогоріч зменшилася кількість учнів, їхніх батьків і вчителів, які вважають українську мову рідною.
Менше ніж 40% учнів спілкуються тільки українською поза межами школи. Близько 20% – українською і російською порівну.
Серед причин, чому так склалося, діти назвали звичку спілкуватися недержавною мовою (33%) та російську як мову спілкування у сім’ї (20%).
"Для того, щоб української мови стало більше вдома, державна повинна бути по-справжньому скрізь і всюди. І у визначених законом сферах, і в невизначених – зокрема, в релігійних установах і організаціях.
Водночас сьогодні української значно більше, ніж це було колись за всі роки української незалежності", – зазначив мовний омбудсмен.
Більше про становище української мови у різних сферах та як україномовним українцям боротися за конституційне право чути звідусіль державну читайте в інтерв’ю Уповноваженого для "УП. Життя".