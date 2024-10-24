Мовний омбудсмен пояснив, як боротися з двомовністю серед дітей

Тарас Кремінь висловив думку, як можна боротися з двомовністю серед дітей

Для ефективної боротьби з двомовністю серед дітей треба, щоб українська стала мовою домашнього спілкування. А те, якою мовою діти спілкуються у позаурочний час, залежить від дорослих. Саме тому в Україні діють мовні курси для батьків.

Таку думку в інтерв’ю для "Української правди. Життя" висловив Уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь.

Він вважає, що саме від поведінки і культури батьків, а також ролі освіти й авторитету освітян залежить те, якою мовою спілкуватиметься молодь за 5-10 років.

"Такі мовні курси вже є, але я вважаю, що вони повинні бути при кожній школі – як можливість і для дітей, і для батьків опанувати українську мову, познайомитися з новими творами української літератури.

Це і розмовні клуби, і зустрічі з цікавими людьми. Таке було і таке є. Але про це треба більше говорити", – зазначив Тарас Кремінь.

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Створення таких можливостей для батьків він називає завданням місцевої влади.

Мовний омбудсмен нагадав результати нещодавнього дослідження Державної служби якості освіти, які свідчать, що цьогоріч зменшилася кількість учнів, їхніх батьків і вчителів, які вважають українську мову рідною.

Менше ніж 40% учнів спілкуються тільки українською поза межами школи. Близько 20% – українською і російською порівну.

Серед причин, чому так склалося, діти назвали звичку спілкуватися недержавною мовою (33%) та російську як мову спілкування у сім’ї (20%).

"Для того, щоб української мови стало більше вдома, державна повинна бути по-справжньому скрізь і всюди. І у визначених законом сферах, і в невизначених – зокрема, в релігійних установах і організаціях.

Водночас сьогодні української значно більше, ніж це було колись за всі роки української незалежності", – зазначив мовний омбудсмен.

Більше про становище української мови у різних сферах та як україномовним українцям боротися за конституційне право чути звідусіль державну читайте в інтерв’ю Уповноваженого для "УП. Життя".