Медалі з Ейфелевої вежі, золото в України і спортивні скандали. Що ви знаєте про Олімпійські ігри? ТЕСТ

Зимових Олімпійських ігор Не існує окремої Олімпіади для бабусь та дідусів, втім на Іграх немає обмежень за віком для учасників, тому літні люди можуть змагатися у спорті на рівні з молоддю. Зимові ігри з окремими сезонними видами спорту вперше провели у 1924 році, Паралімпійські ігри для людей з інвалідністю – у 1960 році, Юнацьку олімпіаду для неповнолітніх спортсменів – у 2010. Ігор для людей з інвалідністю Не існує окремої Олімпіади для бабусь та дідусів, втім на Іграх немає обмежень за віком для учасників, тому літні люди можуть змагатися у спорті на рівні з молоддю. Зимові ігри з окремими сезонними видами спорту вперше провели у 1924 році, Паралімпійські ігри для людей з інвалідністю – у 1960 році, Юнацьку олімпіаду для неповнолітніх спортсменів – у 2010. Юнацьких Олімпійських ігор Не існує окремої Олімпіади для бабусь та дідусів, втім на Іграх немає обмежень за віком для учасників, тому літні люди можуть змагатися у спорті на рівні з молоддю. Зимові ігри з окремими сезонними видами спорту вперше провели у 1924 році, Паралімпійські ігри для людей з інвалідністю – у 1960 році, Юнацьку олімпіаду для неповнолітніх спортсменів – у 2010. Олімпійських ігор для пенсіонерів Не існує окремої Олімпіади для бабусь та дідусів, втім на Іграх немає обмежень за віком для учасників, тому літні люди можуть змагатися у спорті на рівні з молоддю. Зимові ігри з окремими сезонними видами спорту вперше провели у 1924 році, Паралімпійські ігри для людей з інвалідністю – у 1960 році, Юнацьку олімпіаду для неповнолітніх спортсменів – у 2010.