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Медалі з Ейфелевої вежі, золото в України і спортивні скандали. Що ви знаєте про Олімпійські ігри? ТЕСТ

Богдана Торба — 10 серпня, 06:00
CD123/depositphotos
Медалі з Ейфелевої вежі, золото в України і спортивні скандали. Що ви знаєте про Олімпійські ігри? ТЕСТ
CD123/depositphotos

Олімпійські ігри 2024 добігають кінця. 10 714 спортсменів із 206 країн цьогоріч змагаються за першість у своїх кваліфікаціях. Станом на передостанній день змагань Україна здобула три золоті, чотири срібні та чотири бронзові медалі.

Тож поки ви чекаєте на завершальні виступи улюблених українських спортсменів, пропонуємо перевірити, як добре ви знаєте історію Олімпійських ігор і цьогорічні нововведення, чи здогадаєтеся правдиві факти про українських призерів та чи пам'ятаєте церемонію відкриття.

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Олімпійські ігри-2024 проходять у Парижі? А яке місто першим прийняло сучасну Олімпіаду?

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Скільки років триває перерва між літніми Олімпійськими іграми?

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Як звучить головний девіз Олімпіади?

ВІДЕО ДНЯ
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Якого різновиду Олімпійських ігор не існує?

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Яка подія на відкритті Ігор-2024 спровокувала найгучніший скандал?

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Що з переліченого не стосується Олімпійських ігор-2024?

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Яких видів спорту раніше не було на Олімпіаді, але вони з'явилися цьогоріч?

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Чи правда, що медалі для олімпійських призерів зроблені з частинок Ейфелевої вежі?

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Який вид спорту приніс Україні найбільше олімпійських нагород за всю історію?

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Яку країну представляв стрілець зі стійкою "баті" під час змагання?

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Яке прізвисько має найтитулованіша українська спортсменка Олімпіади – фехтувальниця Ольга Харлан?

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20-річного Іллю Ковтуна, який здобув "срібло" у змаганнях із вправ на брусах, порівнюють з...

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На яку висоту стрибнула українка Ірина Геращенко, щоб отримати олімпійську бронзову медаль?

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У кого із золотих медалісток Олімпіади-2024 є звання молодшого сержанта Збройних Сил України?

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Чим захоплюється у вільний час стрілець із гвинтівки і срібний призер цьогорічних Олімпійських ігор Сергій Куліш?

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Скільки років наймолодшій і найстаршій учасницям Олімпіади-2024?

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