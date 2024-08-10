Тест
Медалі з Ейфелевої вежі, золото в України і спортивні скандали. Що ви знаєте про Олімпійські ігри? ТЕСТ
CD123/depositphotos
CD123/depositphotos
Олімпійські ігри 2024 добігають кінця. 10 714 спортсменів із 206 країн цьогоріч змагаються за першість у своїх кваліфікаціях. Станом на передостанній день змагань Україна здобула три золоті, чотири срібні та чотири бронзові медалі.
Тож поки ви чекаєте на завершальні виступи улюблених українських спортсменів, пропонуємо перевірити, як добре ви знаєте історію Олімпійських ігор і цьогорічні нововведення, чи здогадаєтеся правдиві факти про українських призерів та чи пам'ятаєте церемонію відкриття.
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