"Укрпошта" анонсувала випуск марок, присвячених Олімпійській команді України

"Укрпошта" випустить блок марок, присвячений українським спортсменам, які цьогоріч представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх в Парижі (Франція).

Набір марок випускають на знак підтримки команди, зазначили у соцмережах поштового оператора.

Новий блок складатиметься з шести марок:

"Дзюдо";

"Важка атлетика";

"Фехтування";

"Веслування на байдарках і каное";

"Теніс";

"Кульова стрільба".

Відомо, що над дизайном новинок працювали Сергій та Олександр Харуки. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.

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Тираж випуску – 100 тисяч примірників. З них 6 тисяч – неперфорованих із наддруком для власників філабонементів "Ексклюзив".

Блок марок уже доступний до передзамовлення. З 19 липня його можна буде придбати онлайн, у відділеннях "Укрпошти", а також філателістичних крамницях. Ціна – 150 гривень.

Раніше ми розповідали, що "Укрпошта" випустила марки зі скіфським золотом.