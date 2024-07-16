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"Укрпошта" анонсувала випуск марок, присвячених Олімпійській команді України

Віра Шурмакевич — 16 липня, 15:09
Укрпошта анонсувала випуск марок, присвячених Олімпійській команді України
"Укрпошта" випустить блок марок на честь Олімпійської команди України
"Укрпошта"

"Укрпошта" випустить блок марок, присвячений українським спортсменам, які цьогоріч представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх в Парижі (Франція).

Набір марок випускають на знак підтримки команди, зазначили у соцмережах поштового оператора.

Новий блок складатиметься з шести марок:

  • "Дзюдо";
  • "Важка атлетика";
  • "Фехтування";
  • "Веслування на байдарках і каное";
  • "Теніс";
  • "Кульова стрільба".

Відомо, що над дизайном новинок працювали Сергій та Олександр Харуки. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.

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Тираж випуску – 100 тисяч примірників. З них 6 тисяч – неперфорованих із наддруком для власників філабонементів "Ексклюзив".

Блок марок уже доступний до передзамовлення. З 19 липня його можна буде придбати онлайн, у відділеннях "Укрпошти", а також філателістичних крамницях. Ціна – 150 гривень.

Раніше ми розповідали, що "Укрпошта" випустила марки зі скіфським золотом.

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