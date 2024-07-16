"Укрпошта" анонсувала випуск марок, присвячених Олімпійській команді України
"Укрпошта" випустить блок марок, присвячений українським спортсменам, які цьогоріч представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх в Парижі (Франція).
Набір марок випускають на знак підтримки команди, зазначили у соцмережах поштового оператора.
Новий блок складатиметься з шести марок:
- "Дзюдо";
- "Важка атлетика";
- "Фехтування";
- "Веслування на байдарках і каное";
- "Теніс";
- "Кульова стрільба".
Відомо, що над дизайном новинок працювали Сергій та Олександр Харуки. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки.
Тираж випуску – 100 тисяч примірників. З них 6 тисяч – неперфорованих із наддруком для власників філабонементів "Ексклюзив".
Блок марок уже доступний до передзамовлення. З 19 липня його можна буде придбати онлайн, у відділеннях "Укрпошти", а також філателістичних крамницях. Ціна – 150 гривень.
Раніше ми розповідали, що "Укрпошта" випустила марки зі скіфським золотом.