Як допомогти "Охматдиту" після обстрілу: лікарня надала реквізити для пожертв

8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по найбільшій дитячій спеціалізованій лікарні України "Охматдит" у Києві.

Працівники "Охматдиту" поділилися реквізитами, за якими можна фінансово підтримати заклад: можна зробити благодійний внесок через "Приват24" або допомогти фонду Охматдит за цим посиланням.

"Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі.

Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Деталі згодом", – повідомили у соцмережах НДСЛ "Охматдит".

Також депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба написала, що, станом на 12.00 потрібна їжа для дітей (фрукти для дітей: яблука, банани; фруктові пюре, круасани, пиріжки).

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"На місці зараз достатньо людей, які допомагають розбирати завали. Більше не потрібно, бо буде хаос, але привезіть воду і перекус для дітей, якщо хочете допомогти. Подальші потреби буде зрозуміло пізніше", – написала Кулеба.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по корпусу з відділенням токсикології дитячої лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі. Віктор Ляшко повідомив, що з операційних та реанімації вдалося врятувати всіх.

Згодом у коментарі "Громадському" виконувачка обов’язків завідувачки реанімаційного відділення розповіла, що під час тривоги діти перебували у підвалі, а медичний персонал "Охматдиту" у коридорі.