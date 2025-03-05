Як дотримуватися посту в дорозі? Шеф-кухарі UPG створили спеціальне меню

Якщо вдома ще можна експериментувати з меню, то в дорозі знайти смачну та поживну пісну їжу — завдання не з простих. Саме тому з 3 березня на заправно-відпочинкових комплексах UPG з’явилося спеціальне пісне меню, у якому поєднуються якісні продукти, продумані рецепти та зручність для тих, хто завжди в русі.

Що спробувати? Меню, яке змінює уявлення про пісну кухню

Часто здається, що пісна їжа — це лише картопля, каша або овочі без будь-якого натяку на різноманіття. Але насправді вона може бути цікавою, поживною та створеною так, щоб її хотілося замовити ще раз.

Серед страв, які точно варто спробувати:

Хрусткі вареники з картоплею — знайомий смак у новому форматі. Усередині ніжна картопляна начинка, зовні — легка золотава скоринка. Подача у стаканчику робить їх зручними для перекусу навіть на ходу.

— знайомий смак у новому форматі. Усередині ніжна картопляна начинка, зовні — легка золотава скоринка. Подача у стаканчику робить їх зручними для перекусу навіть на ходу. Картопляні крокети з грибами — м’які всередині, з апетитною хрусткою скоринкою, насичені смаком. Вони стануть чудовим варіантом для тих, хто хоче ситний, але легкий перекус.

— м’які всередині, з апетитною хрусткою скоринкою, насичені смаком. Вони стануть чудовим варіантом для тих, хто хоче ситний, але легкий перекус. Тушкована капуста чи вінегрет — класичні пісні страви, які завжди залишаються актуальними. Вони доповнюють меню та роблять його ще більш збалансованим.

— класичні пісні страви, які завжди залишаються актуальними. Вони доповнюють меню та роблять його ще більш збалансованим. Морквяний пиріг із горіхами та курагою має ніжну текстуру й природну солодкість, а екзотичний соус манго-маракуйя надає йому освіжаючої кислинки.

Не просто пісне, а ще й смачне

UPG пропонує страви, які відповідають вимогам посту та водночас робить їх такими, які хочеться їсти знову і знову. Шеф-кухарі ретельно продумують рецепти, підбираючи поєднання, що зберігають правильну текстуру, насичений смак та апетитний вигляд.

На кухні UPG немає випадкових складників — лише свіжі овочі, ароматні спеції та ретельно відібрані компоненти, які створюють цілісний, гармонійний смак.

Їжу легко взяти з собою – у дорогу, в офіс чи додому. Компактне пакування дозволяє не витрачати зайвий час на пошук кафе, а просто насолоджуватися поживним і смачним обідом, де б ви не були.

Доступно у всіх кафе UPG

UPG вже давно не просто заправка, а місце, де можна смачно поїсти, відпочити, випити смачної мммкави, зарядитися енергією на весь день. На заправно-відпочинкових комплексах працюють професійні шефи, які розуміються на балансі смаків і готують страви так, щоб кожен інгредієнт розкривався якнайкраще. Відбірні продукти, правильна термічна обробка, ретельний контроль якості – усе це робить кухню UPG кухнею ресторанного рівня.

Ознайомитися з меню UPG можна за посиланням.