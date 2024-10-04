Як ГО "НОВІ УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ" допомогла жінкам та дівчатам ВПО розпочати власний бізнес

Покинувши свої домівки під час війни, багатьом українкам було важко почати життя з нуля. На допомогу жінкам та дівчатам ВПО ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВІ УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ" реалізувала освітній проєкт "ЗМІСТ", завдяки якому його учасниці зняли життя з паузи. Про це розповіла президентка ГО Любов Правдіна під час форуму-дискусії "Жінки, які змінюють Україну":

– З повномасштабним вторгненням щоденно зростала кількість людей, які змушені були кинути свої домівки. Загальнонаціональне опитування Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) тоді давало таку статистику: більшість внутрішньо переміщених осіб в Україні — це жінки. Їх 60%. Але тільки 8% з них залучені до життя громад, куди вони переїхали.

Коли ми провели додаткові консультації з цими жінками, то зрозуміли, що велика кількість жінок перебуває в стані неприйняття свого теперішнього життя. Цим жінкам нічого не хочеться, вони втратили опору, підтримку, бажання, їхні мрії були про одне – повернутись в рідні домівки.

От уявіть — сотні, тисячі, а може, й десятки тисяч українок поставили життя на паузу. Це сумно і страшно водночас, коли усвідомлюєш масштаби проблеми.

Ініціатива впроваджується за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) — гнучкого і оперативного інструменту фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації, а також використання ключових можливостей миробудівництва.

Громадська організація "НОВІ УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ" створила освітній проєкт для внутрішньо переміщених жінок та дівчат "ЗМІСТ" з гаслом: "Навчаюся, щоб перемагати!"

Організаторки проєкту поставили перед собою мету – формувати навчальну програму і підбирати лекторів та лекторок так, щоб не лише давати нові знання, а й надихати учасниць, підтримувати їх на шляху до змін.

Тому спікери та спікерки проєкту мають ще сертифікацію коучів. Важливою складовою проєкту були також зустрічі з психологічної підтримки з психологинею Катериною Гольцберг.

– Ми живемо у світі невизначеності. На жаль, це реальність. І ми її маємо прийняти. Є сучасне дослідження, що стресостійкість зросла у всіх. І сила спільнот у якості підтримки тут дуже важлива.

На сьогодні проєкт "ЗМІСТ" об’єднав понад 6800 жінок та дівчат ВПО з усієї України. Одна з них, Олена Собко, яка разом зі родиною виїхала з окупованого Енергодара:

– Я займалася виготовленням косметики ще в Енергодарі, – ділиться Олена. – Це було моїм хобі. Я шукала такі засоби, які будуть безпечні для мене та моїх діток. У мене їх троє. Я як хімік вмію добре читати етикетки і всі складові. Тому я почала виготовляти косметику сама. Починала з мила, навчилася виготовляти всі засоби. Наразі в мене 80 засобів догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Олена підвищувала як свій професійний рівень, завершуючи різні курси, так і вчилася, як вести свій бізнес. Вже перший офлайн воркшоп від проєкту "ЗМІСТ" в Черкасах допоміг жінці оформити соціальні мережі бренду. А далі були онлайн курси Лідерство і Продажі.

Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF), але це не означає, що висловлені в ній погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй.

Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF) – це єдиний глобальний механізм, створений виключно на підтримку участі жінок в процесах розбудови миру та безпеки, а також гуманітарної допомоги.

WPHF, керований низкою представників громадянського суспільства, урядів та ООН, — це трастовий фонд за участі багатьох партнерів, який мобілізує терміново необхідне фінансування для місцевих організацій, очолюваних жінками, та працює разом із жінками на передовій заради побудова міцного миру.

Починаючи з 2016 року, WPHF надав фінансування та підтримав спроможність понад 1000 місцевих жіночих організацій громадянського суспільства, які працюють над питаннями порядку денного «Жінки, мир, безпека» та реалізують гуманітарну діяльність у 41 країні світу, які постраждали від кризи.