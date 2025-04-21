Як родичі та хрещені можуть оформити опіку над дітьми? Пояснення від омбудсмена

Як хрещеним і родичам оформити опіку над дітьми

У березні уряд спростив процедуру влаштування сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку родичів і близьких. Тепер подати заяву до служби у справах дітей можна зі скороченим пакетом документів.

Зокрема, нововведення стосується і хрещених, розповіли в Офісі омбудсмена Дмитра Лубінця.

До пакета документів входять:

заява;

копія паспорта;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною;

довідки від психіатра та нарколога;

довідка про відсутність або наявність судимості (або заява про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності).

Крім того, під час дії воєнного стану родичі та близькі дитини можуть взяти її під опіку чи піклування без обов’язкового проходження навчального курсу в центрі соціальних служб.

Подати заяву можна особисто або через портал "Дія".

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