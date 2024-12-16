Вифлеємський вогонь уже в Україні: як і де його можна запалити

Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва і вирушає в регіони

Вифлеємський вогонь миру доставили до Києва. Зі столиці він вирушить у різні регіони України.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Уже 16 грудня отримати Вифлеємський вогонь можна буде на залізничних вокзалах у 22 містах:

Києві,

Вінниці,

Хмельницькому,

Тернополі,

Ужгороді,

Львові,

Івано-Франківську,

Чернівцях,

Рівному,

Луцьку,

Коростені,

Знам’янці,

Дніпрі,

Запоріжжі,

Одесі,

Миколаєві,

Полтаві,

Краматорську,

Харкові,

Ізюмі,

Чернігові,

Конотопі.

На вокзалах встановлять стенди, де можна буде запалити свічку або лампадку.

Цьогоріч "Укрзалізниця" вчетверте доставляє світло Вифлеємського вогню по Україні.

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Традицію започаткувала скаутська організація "Пласт".

Раніше ми розповідали, як і навіщо український "Пласт" несе Вифлеємський вогонь у кожну родину.