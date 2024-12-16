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Вифлеємський вогонь уже в Україні: як і де його можна запалити

Анастасія Мосорко — 16 грудня, 12:56
Вифлеємський вогонь уже в Україні: як і де його можна запалити
Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва і вирушає в регіони
Фото: УЗ

Вифлеємський вогонь миру доставили до Києва. Зі столиці він вирушить у різні регіони України.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Уже 16 грудня отримати Вифлеємський вогонь можна буде на залізничних вокзалах у 22 містах:

  • Києві,
  • Вінниці,
  • Хмельницькому,
  • Тернополі,
  • Ужгороді,
  • Львові,
  • Івано-Франківську,
  • Чернівцях,
  • Рівному,
  • Луцьку,
  • Коростені,
  • Знам’янці,
  • Дніпрі,
  • Запоріжжі,
  • Одесі,
  • Миколаєві,
  • Полтаві,
  • Краматорську,
  • Харкові,
  • Ізюмі,
  • Чернігові,
  • Конотопі.

На вокзалах встановлять стенди, де можна буде запалити свічку або лампадку.

Цьогоріч "Укрзалізниця" вчетверте доставляє світло Вифлеємського вогню по Україні.

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Традицію започаткувала скаутська організація "Пласт".

Раніше ми розповідали, як і навіщо український "Пласт" несе Вифлеємський вогонь у кожну родину.

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