Вифлеємський вогонь уже в Україні: як і де його можна запалити
Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва і вирушає в регіони
Фото: УЗ
Вифлеємський вогонь миру доставили до Києва. Зі столиці він вирушить у різні регіони України.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Уже 16 грудня отримати Вифлеємський вогонь можна буде на залізничних вокзалах у 22 містах:
- Києві,
- Вінниці,
- Хмельницькому,
- Тернополі,
- Ужгороді,
- Львові,
- Івано-Франківську,
- Чернівцях,
- Рівному,
- Луцьку,
- Коростені,
- Знам’янці,
- Дніпрі,
- Запоріжжі,
- Одесі,
- Миколаєві,
- Полтаві,
- Краматорську,
- Харкові,
- Ізюмі,
- Чернігові,
- Конотопі.
На вокзалах встановлять стенди, де можна буде запалити свічку або лампадку.
Цьогоріч "Укрзалізниця" вчетверте доставляє світло Вифлеємського вогню по Україні.
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Традицію започаткувала скаутська організація "Пласт".
Раніше ми розповідали, як і навіщо український "Пласт" несе Вифлеємський вогонь у кожну родину.