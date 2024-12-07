Юпітер в небі нагадуватиме Вифлеємську зірку: як і коли його побачити

У суботу на нас чекає особлива астрономічна подія – Юпітер сяятиме на нічному небі. Він буде майже таким же яскравим, як Венера, і його можна буде легко помітити після заходу Сонця на сході.

Так відбудеться через те, що Юпітер розташований "в опозиції" до Сонця, тобто навпроти. Це означає, що він сходить, коли Сонце заходить і "вловлює" все сонячне світло, пише The Washington Post.

Дехто навіть називає його Вифлеємською зіркою, нагадуючи біблійну історію, згідно з якою "зірка зі сходу" привела трьох мудреців до новонародженого Ісуса.

Як побачити цю "різдвяну зірку"?

Подивіться на схід через 1-2 години після заходу Сонця.

Ви побачите, як Юпітер сходить протягом усього вечора. Юпітер буде найяскравішим у суботу, але технічно він "повинен сяяти" протягом грудня.

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Планета буде забарвлена в іржаво-коричневий колір. Вчені досі не знають, що надає їй такого характерного відтінку. Її атмосфера складається в основному з водню, гелію та метану.

Наскільки розповсюджене це астрономічне явище?

Юпітер "досягає опозиції" приблизно кожні 13 місяців та проходить орбіту навколо Сонця за 12 земних років. Це означає, що за 1 рік він долає лише 1/12 частину свого шляху. Тим часом Землі потрібен цілий рік, щоб здійснити оберт навколо Сонця. Тоді Землі залишиться пройти ще 1/12 частину шляху навколо Сонця, щоб наздогнати Юпітер, а це займе додатковий місяць.

Таким чином кожні 13 місяців Земля "ковзає" між Сонцем і Юпітером. Так і виникає планетарна опозиція та яскравий Юпітер.

Деякі вважають, що яскраве сяйво Юпітера могло бути тією самою Вифлеємською зіркою, про яку йдеться в Біблії.

Утім, науковці висувають й інші гіпотези. Можливо, це була вибухова смерть зірки. Хоча астрономічні дані не підтверджують цю версію.

Окрім того, науковці висунули припущення, що Вифлеємська зірка могла бути результатом зближення двох планет – Юпітера та Сатурна. Близько 7 року до нашої ери ці планети зближувалися і нагадували зоряне сяйво.

Також, можливо, це було з'єднання Венери і Юпітера, яке відбулося близько 3 року до нашої ери. Вчені стверджують, воно було більш яскравим.