Потрібні лінійка, дрон і човен: полярники показали, як вимірюють китів в океані

Антарктиці горбані кілька місяців наїдаються крилем, щоб потім подолати тисячі кілометрів до тепліших місць розмноження та повернутися назад наступного року

Біологи з дослідної антарктичної станції "Академік Вернадський" вимірюють китів в океані довкола острова Галіндез за допомогою дрона і лінійки довжиною один метр.

Замість останньої використовують шматок білої труби з позначками, щоб було добре видно з повітря, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

"Лінійку кладемо на воду поруч з човном, а дрон піднімаємо на висоту 30 метрів. Потім камерою, опущеною вертикально вниз, робимо фото лінійки та кита", – розказав біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Один із таких замірів полярники зафільмували.

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У НАНЦ кажуть, що лінійка, покладена на воду, є надійним методом калібрації зображення, бо з усіх об'єктів в кадрі вона має найменше викривлення.

"За необхідності точніших розрахунків ми використовуємо додатковий лазерний дальномір, який кріпиться до дрона і щосекунди записує дистанцію до об'єкта з точністю до 1 міліметра, а також спеціалізоване програмне забезпечення", – пояснила співробітниця відділу біології та екології НАНЦ Оксана Савенко.

Полярники зазначають, що для вимірювань критичними параметрами є дистанція до кита та фокусна відстань оптичної системи, яку використали для отримання зображення.

"Маючи ці та ще низку даних про сам файл, можна виміряти розмір об'єктів на фото за допомогою спеціальної програми", – кажуть вони.

Українські вчені досліджують горбатих китів разом зі співробітниками Університету Каліфорнії (США). У ході роботи біолог попередньої української експедиції Вадим Ткаченко відібрав "подвійні" дані – виміряв тварин та узяв зразки шкіри й жиру.

"Таке дослідження дозволить оцінити показники вгодованості та певні фізіологічні параметри стану окремих китів відповідно до їхньої статі, належності до тієї чи іншої вікової групи або наявності вагітності в самиць.

Оскільки горбані припливають в Антарктику для живлення, це дослідження не тільки допоможе краще зрозуміти стан популяцій цих китів, але й оцінити якість доступної їм кормової бази", – пояснюють у НАНЦ.

Раніше українські полярники показали, як 9-метровий горбатий кит забавлявся з човном дослідників.