Полярники показали тюленів-крилеїдів, що дрімають на крижинах

Українські науковці з дослідної станції "Академік Вернадський" зазнімкували тюленів-крилеїдів, які сплять на кризі.

Фото тварин, які ніжаться посеред льоду, зробила біологиня 29-ї української антарктичної експедиції Тетяна Баглай під час морського виїзду.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Фото: Тетяна Баглай/НАНЦ Фото: Тетяна Баглай/НАНЦ Фото: Тетяна Баглай/НАНЦ Фото: Тетяна Баглай/НАНЦ

Полярники розповідають, що тюлені-крилеїди є пагофілами, тобто любителями криги. Все їхнє життя тісно пов'язане з льодом: на ньому вони відпочивають, народжують, вигодовують малят тощо.

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Тюлені іноді можуть відпочивати й на березі, однак плавучий лід для них набагато зручніший: на нього легше вибратися і з нього вони завжди мають доступ до води, а отже їжі –криля.

"Серед тюленів, що живуть в районі нашої станції, криголюбами також є тюлені Ведделла та морські леопарди.

Але оскільки саме крилеїди – найчисленніші тюлені Антарктики, то їхні покатеньки на крижинах та уламках айсбергів полярники бачать найчастіше", – розповіли у НАНЦ.

Раніше полярники публікували відео про тюленів на крижинах.