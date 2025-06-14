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Як лікувати дитячу душу? Інтерв’ю професора Лондонського університету Дениса Угрина про психотерапію і війну

Олена Холоденко — 14 червня, 06:00
Денис Угрин
Як лікувати дитячу душу? Інтерв’ю професора Лондонського університету Дениса Угрина про психотерапію і війну

Коли дитина зустрічається з кризою, ми шукаємо фахівця, який "щось зробить", "виправить", "врятує". Але психічне здоров’я – це не швидкий ремонт. Це спільна подорож, де важливо знати, кому довіритися і чому.

Денис Угрин – дитячий та підлітковий психіатр, професор, фахівець у сфері глобального психічного здоров’я Лондонського університету Королеви Марії, головний дослідник міжнародних проєктів у сфері інтенсивної психіатричної допомоги та автор унікальної моделі служби підтримки молоді з тяжкими психічними розладами.

Він поєднує досвід британської медицини з українською реальністю – і сьогодні активно працює над розбудовою громадських служб психічного здоров’я в Україні, будує мости між дітьми, травмованими війною, і фахівцями, які готові бути поруч у найтемніші моменти.

"Українська правда. Життя" поговорила з Денисом Угрином про психотерапію, яка має доказову базу, про те, чому дитяча психіатрія потребує особливого підходу, і як виглядає команда, що приходить не тоді, коли вже "все зруйновано", а щоб цього не сталося.

Пане Денисе, ви є одним із тих, хто відстоює впровадження доказової психотерапії, зокрема КПТ-підходу, для лікування дітей. Можете пояснити свою позицію?

– Багато психотерапевтичних підходів, які мають доказову базу для дорослих, не мають її для дітей. КПТ у цьому сенсі вигідно відрізняється, адже її ефективність у дитячому віці також досліджували. Наприклад, КПТ найефективніша при тривожних розладах як у дорослих, так і в дітей. Водночас при депресивних розладах її дієвість у дорослих значно вища.

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Коли я обирав напрям психотерапії, пробував різні підходи. Та згодом переконався: саме когнітивно-поведінкова терапія (КПТ, або CBT — cognitive behavioural therapy) має найсильнішу доказову базу, зрозуміла пацієнтам і ефективна при багатьох психічних розладах. Хоча КПТ не універсальна, в окремих випадках вона демонструє найкращі результати серед усіх методів.

У світі це найретельніше вивчений напрям із сотнями рандомізованих досліджень – "золотий стандарт" доказової психотерапії. В Україні КПТ почала розвиватися близько 15 років тому – після кількох фальстартів, але зараз активно набирає обертів. Все більше фахівців не лише практикують, а й займаються науковою роботою.

Психотерапевтична карта України нині ближча до європейської, ніж до пострадянської. У Росії чи Італії, наприклад, популярна гештальт-терапія, хоч її доказова база значно слабша. В Україні вона теж присутня, але саме розвиток КПТ є перспективним і, це тішить.

Денис Угрин
Денис Угрин
Фото: Facebook Дениса Угрина
Ви працюєте з дітьми та підлітками, які мають важкі психічні розлади, зокрема застосовуючи модель служби інтенсивної громадської допомоги. У чому полягає цей підхід?

Ви правильно зазначили – модель служби інтенсивної громадської допомоги. В оригіналі це intensive care service, і ваш переклад передає суть доволі точно.

Ми створюємо команди, які надають інтенсивну допомогу дітям, пропонуючи альтернативу госпіталізації. Як це працює?

Команда складається переважно з медсестер, хоча до неї можуть входити також лікарі, психологи та інші фахівці. Основний принцип – допомога дітям у їхньому звичному середовищі, а не в лікарні чи офісі. Це може бути їхній дім, школа або будь-яке інше місце, де вони перебувають і почуваються комфортно.

Така команда зазвичай працює з дуже обмеженою кількістю сімей. У моєму підході я не раджу мати більше ніж п’ять сімей на одного фахівця одночасно. Причина в тому, що ці діти – одні з найскладніших у суспільстві, і з ними нерідко доводиться працювати щодня, а іноді й кілька разів на день.

Зрозуміло, що за такої інтенсивності неможливо вести велику кількість сімей. Оптимально, щоб команди працювали цілодобово, 24/7, але це дуже дорого. Тому більшість із них діють за скороченим графіком, але обов’язково поза межами звичайних офісних годин, включно з вихідними.

Чим підтверджено ефективність такого підходу?

Перше наукове дослідження, яке проводила група під моїм керівництвом, було опубліковане у The Lancet у 2018 році. Його результати дали поштовх до створення таких команд у Великій Британії та інших країнах. Я маю досвід впровадження й супервізії цих команд у різних країнах світу, і хоча кожна має свої особливості – наприклад, кліматичні чи географічні (у Канаді вони зовсім інші) – загальний принцип роботи залишається однаковим.

Зазвичай такі команди виконують три основні функції.

Перша – це підтримка після виписки з лікарні (supported discharge). У будь-якій країні є діти, які перебувають у стаціонарі. Я завжди раджу командам починати з того, щоб якомога раніше налагоджувати контакт із такими дітьми та їхніми сім’ями, сприяти пришвидшеній виписці й надавати подальшу підтримку вже в громаді.

Друга функція – попередження госпіталізації (prevention of hospitalization). Коли у дитини криза і лікарі починають розглядати можливість госпіталізації, команда може втрутитися й узяти її під свою опіку, щоб уникнути потрапляння в лікарню.

І третя функція команди – допомога дітям, які "випадають" із соціального життя (helping children who "fall out" of social life). Це найскладніша функція. Вона передбачає роботу з дітьми, які не обов’язково перебувають у критичному стані, але фактично ізольовані від суспільства. Такі діти можуть місяцями сидіти вдома, не спілкуватися, не виходити на вулицю, іноді навіть не їсти й не пити. Вони ніколи самі не звернуться по допомогу і не прийдуть у звичайну службу. Але команда може прийти до них додому – до дитини, яка сидить під ковдрою з котом і відгородилася від усього світу, – і поступово почати її соціалізацію.

Якою мірою цей метод ефективний для дітей із досвідом війни і як його можна адаптувати для України? А також як вашу модель можна використовувати для роботи з дітьми з кризових сімей, яким загрожує вилучення та поміщення в інтернат?

Як відомо, росіяни вибірково руйнують медичні заклади, і це не схоже на випадковість. Атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування населення.

В умовах, коли медична система під загрозою, мобільні команди стають надзвичайно важливими. Особливо для людей із хронічними психіатричними захворюваннями, які втратили доступ до стаціонарної допомоги. Вони не завжди можуть поїхати в лікарню, особливо якщо перебувають у прифронтовій зоні.

Крім того, дослідження у західному світі, а також дані моєї наукової групи підтверджують, що тривале перебування в лікарні може бути шкідливим, особливо для дітей. Наприклад, у дітей, яких утримують у стаціонарі довше, значно вищий ризик самоушкоджень порівняно з тими, кого швидко виписують за підтримки команд інтенсивного лікування в спільноті. Аналогічні тенденції спостерігаються й за іншими критеріями, що підтверджує: тривале лікування в лікарні часто більше шкодить, ніж допомагає.

Спільно з КНУ імені Шевченка в Києві та моєю колегою Іриною Пінчук, директоркою Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка, ми розпочали проєкт Daisy Ukraine. Його мета – підтримка розвитку мобільних мультидисциплінарних команд. Нещодавно було законтрактовано 90 таких команд, структура й підхід яких дуже подібні до описаних, хоча переважно вони працюють із дорослими (за винятком кількох дитячих команд).

Чула від українців, які приїжджають до Великої Британії, що їх насторожує місцевий підхід до лікування. Замість призначити комлекс аналізів і призначити купу медикаментів, їм радять більше відпочивати й приймати якийсь базовий препарат. Чому так?

Річ у тім, що в Україні надмір діагностики. Це частково нагадує ситуацію в США, де проводиться дуже багато обстежень і процедур, особливо для тих, хто може собі це дозволити. У Британії ж навпаки — система прагне уникати зайвого і зосереджується на тому, що справді необхідне для пацієнта.

Наприклад, діагностика аутизму або гіперкінетичного розладу у Британії може тривати роками. Українці, які приїжджають сюди з підозрою на аутизм, часто запитують, що робити. Я відверто раджу: "Поїдьте назад в Україну і зробіть діагностику там, бо тут ви або чекатимете роками, або витратите величезні гроші". Вони спершу не вірять, думають, що я жартую, але це правда. Тому я не радив би Україні сліпо переймати моделі інших країн.

Без сумніву, є цікаві підходи, які варто вивчати. Наприклад, у Британії діє система Mother and Baby Unit – служби для матерів і немовлят. Вона допомагає жінкам із гострим психозом після народження дитини, тяжкою депресією чи іншими психіатричними станами. Це невелика, але дуже ефективна мережа, і, наскільки мені відомо, подібної немає більше ніде у світі. А ці жінки мають високий ризик як для себе, так і для дитини. У критичних випадках мати може навіть завдати шкоди дитині. Такі служби були б дуже корисними для України.

Окрім цього, в Британії розгалужена мережа дитячих психіатричних стаціонарів, які суттєво відрізняються від українських. Чи існує в Україні хоча б один стаціонар західного типу для дітей із психіатричними розладами, де є невелика кількість ліжок, індивідуальні палати? Я не знаю таких стаціонарів. Є лише старі радянські – величезні, жахливі. Вони справді виглядають страшно. І це я вже не кажу про сиротинці – це окремий жах, який треба якнайшвидше ліквідувати після війни. Я давно не бачив нічого страшнішого. Ми їздили оглядати дітей у сиротинці у 2014-2015 роках – практику таких закладів треба завершувати.

Тут багато різних аспектів, але що могло б бути корисним для України – це інтеграція психіатричних, соматичних і соціальних служб. Це дуже важливе рішення.

Наприклад, якщо йдеться про дітей з анорексією, булімією чи ARFID (розлад вибіркового харчування), у команді обов’язково мають бути і психіатр, і психолог. Причому спеціалізований саме на РХП (розладах харчової поведінки). Також у складі команди повинен бути соціальний працівник і педіатр. Це гарний приклад, як необхідно об’єднувати фахівців із різних сфер. Інакше система не працюватиме.

Якщо дитина має гостру анорексію і потребує негайного втручання в загальній лікарні, такі контакти між службами мають бути добре налагоджені. Тому що довготривале лікування в психіатричному відділенні лише погіршить її стан.

Але якщо дитина в критичному стані, зневоднена, не їсть і не п’є, а її фізичному здоров’ю загрожує небезпека – її слід негайно госпіталізувати в соматичне відділення. Наприклад, для відновлення електролітного балансу чи усунення зневоднення.

Тому такі принципи інтеграції служб – у межах однієї команди або принаймні в тісній співпраці – критично важливі. Це те, про що Україні варто думати вже зараз.

Ви як інструктор вишколів першої медичної допомоги для молоді в "Пласті" працюєте безпосередньо з підлітками, допомагаючи їм опановувати навички підтримки в критичних ситуаціях. Як, на вашу думку, можна ефективно інтегрувати такі ініціативи в загальнодержавну систему охорони психічного здоров’я, щоб молодь не лише отримувала допомогу, а й сама ставала носієм культури психологічної підтримки в суспільстві?

Якби я міг як психіатр запакувати природу, спорт і мистецтво в три кольорові пігулки, які можна носити в кишені, можливо, не довелося б так часто давати дітям токсичні хімічні ліки. Фармакологія та психотерапія залишаються необхідними, але для громадського психічного здоров’я ці три елементи – надзвичайно потужні.

Саме тому я вже десятки років працюю зі скаутами в "Пласті". Маю власний гурток старших хлопців – ми назвалися Сірі вовки. Я пропонував зобразити на відзначці змученого вовка з мультфільму, який іде в ліс, але хлопці хотіли бачити сильного, грізного – і їх уже було не переконати.

Цей гурток особливий. Більшість – українці, які переїхали після повномасштабного вторгнення, є й ті, що народилися у Британії, зокрема, в мішаних, україно-британських, родинах. І я можу сказати: такого сильного гуртка в мене давно не було.

Вони нагадують мені молодь кінця 80-х – початку 90-х, коли з’явилося покоління, що шукало себе, цікавилося тим, що донедавна було заборонене. І зараз, у час кризи, знову народжується така молодь – вмотивована, жива, готова працювати над собою. Вони мені дуже нагадують мене самого в 89-му. Це дає надію.

І якщо, дасть Бог, війна закінчиться швидко — це покоління має великий потенціал для відбудови країни.

Як поєднується наставництво для підлітків з вашою професійною діяльністю?

Цей гурток не має стосунку до Youth Resilience Unit – моєї наукової кафедри, яка займається переважно соціальними аспектами, а не психотерапією чи фармакологією. Але мене дуже цікавить це покоління – і хлопці, і дівчата. Вони зовсім інші, ніж їхні однолітки в Британії. Рівень їхньої енергії, допитливості, знань у різних сферах – це абсолютно інша категорія молоді. Думаю, якби в Британії сталася серйозна криза, то й там з’явилося б подібне покоління.

Звісно, є британські підлітки, які, скажімо, цікавляться кліматичними змінами чи темами, пов’язаними зі спадщиною імперії та рабовласництвом. Але це не настільки масове явище. Загалом британські діти набагато менш залучені в історичні чи політичні процеси, навіть попри те, що сучасна політика безпосередньо впливає на їхнє життя.

Це пояснюється тим, що Британія – відносно стабільна країна, яка не переживала подібних криз із часів Другої світової війни. А от українська молодь – зовсім інша. Вони виросли в умовах нестабільності, війни, і це зробило їх унікальними. І я переконаний: їхній потенціал – неймовірний.

Довідка
 Денис Угрин здобув вищу освіту у галузі медицини (Львів, Україна, 1998), вищу освіту з дитячої та підліткової психіатрії в Guy's and Maudsley, здобув ступінь магістра з психічного здоров’я дітей та підлітків Королівському коледжі Лондона та був головним дослідником великих досліджень NIHR, MRC та благодійних організацій у сфері послуг інтенсивної медичної допомоги.
 Він є автором моделі служби інтенсивної громадської допомоги для молодих людей з важкими психічними розладами, розробник методики модульних психотерапевтичних втручань для запобігання самоушкодження в молодих людей.

Олена Холоденко, спеціально для УП. Життя

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