Від поміркованих до хтивих: дослідники виділили чотири типи романтичних партнерів

У дослідженні найменше учасників віднесли до категорії хтивих закоханих

Науковці дослідили, як люди переживають романтичне кохання, і виокремили чотири категорії партнерів. При цьому вчені враховували інтенсивність почуттів, наявність нав'язливих думок, відданість і частоту статевого зв'язку.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Personality and Individual Differences, пише Phys.org.

До роботи команда вчених з Австралійського національного університету залучила 809 молодих закоханих людей з різних куточків світу. Науковці проаналізували їхню поведінку та почуття, за результатом чого виявили чотири типи романтичних партнерів:

м'які;

помірковані;

хтиві;

інтенсивні.

Крім того, дослідники визначили чотири підтипи закоханих за різними характеристиками, зокрема швидкістю виникнення романтичних почуттів, засинання та кількістю випитої кави на тиждень.

Науковий співробітник університету, провідний автор дослідження, біологічний антрополог Адам Боде визначає романтичне кохання як "мотиваційний стан, який зазвичай пов'язаний із бажанням довготривалого спаровування з конкретною людиною".

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Вчений вважає, що такі почуття виникли під час недавньої еволюційної історії людей, пише The Guardian.

"[Кохання] трапляється протягом усього життя і пов'язане з відмінною когнітивною, емоційною, поведінковою, соціальною, генетичною, нейронною та ендокринною активністю для людей обох статей.

Суть у тому, що ми не всі любимо однаково. Те, як ми закохуємося, пов'язане з низкою інших цікавих форм поведінки", – пояснив Адам Боде.

Науковці виявили, що найбільшою групою є помірковані романтичні партнери, які складають 40% від закоханих учасників. Автори роботи називають цю когорту "зовсім непримітними" через їхні звичайні характеристики в стосунках.

"Ці партнери демонструють відносно низьку інтенсивність, одержимість у думках (об'єктом романтичного інтересу – ред.), відносно високу відданість та помірну частоту сексуального контакту.

Такі показники характеризують партнерів як стандартних. Що цікаво, серед них найбільше чоловіків", – додав науковець.

Найменше серед учасників дослідження було хтивих закоханих, що склали 9,64% залучених людей. Їхньою основною характеристикою є надзвичайна висока частота статевого зв'язку – в середньому 10 разів на тиждень.

"Також вони часто були серед охочих найбільше подорожувати, витрачати кошти і курити більше середнього", – сказав Адам Боде.

Другим за кількістю людей був інтенсивний тип закоханий, до якого віднести 29% учасників. Учасники цієї когорти поринають у почуття "з головою" і мають високі показники за всіма критеріями.

"Ці партнери мають найвищу інтенсивність почуттів, одержимість у думках, відданість та відносно високу частоту сексу.

Люди з цього типу – "божевільно закохані". Серед них була найбільша частка учасників, які закохалися ще до початку романтичних стосунків. Також це єдина група, де жінок (60%) більше, ніж чоловіків", – пояснив науковець.

За його словами, деякими іншими характеристиками цього типу людей було те, що вони частіше були приємними, сумлінними, отримували високу задоволеність від роботи, але рідко вдавалися до ризикового водіння, пили більше кави, алкоголю та вживати більше наркотиків, ніж інші.

М'які, або доброякісні, закохані становили 20% учасників дослідження. Для них характерні незмінно низькі показники за всіма параметрами романтичного кохання.

Раніше ми розповідали, як наука пояснює кохання.