Як Росія відповідає на запити Червоного Хреста про підтвердження полону? Пояснює речник МКЧХ

Як Росія відповідає на запити Червоного Хреста про підтвердження статусу військовополоненого

Існує три способи підтвердити статус військовополоненого через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Один із них – через МКЧХ отримати підтвердження від російського "Національного бюро інформації".

Як розповів в інтерв'ю для "УП. Життя" речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко, МКЧХ є посередником у передачі інформації, яка надходить через Національні інформаційні бюро (НІБ) в Україні та РФ.

За його словами, після звернення до російського НІБ щодо долі зниклого або зниклої, МКЧХ отримує один із чотирьох варіантів відповіді:

1) російське бюро визнає, що особа перебуває в полоні;

2) статус військовополоненого не підтверджується, оскільки особа загинула в бою, а тіло перебуває у морзі;

3) статус військовополоненого не підтверджується, дані про особу відсутні;

4) відповідь узагалі не надходить.



Процес підтвердження статусу військовополоненого може бути тривалим Oksana Shufrych/Getty Images

Процес підтвердження статусу військовополоненого від російського Національного інформаційного бюро (НІБ) може бути довгим і складним, зауважив Власенко. Так, МКЧХ може очікувати на відповідь місяцями, а його працівникам доводиться подавати десятки запитів.

"Якщо російське НІБ підтвердило нам статус військового як полоненого, тоді ми змінюємо його статус зі "зниклого безвісти" на "військовополоненого".

На жаль, немає жодного документа, який регулював би час, за який вони мають відповісти в певний термін. Ми звертаємося із запитом і чекаємо. В принципі зазвичай вони на все відповідають, але це може зайняти місяці", – пояснив речник МКЧХ.

Якщо МКЧХ отримав від російської сторони підтвердження статусу військовополоненого, комітет:

зв’язується з рідними бійця;

передає інформацію про полоненого до українського Національного інформаційного бюро;

подає запит до російської влади на дозвіл відвідати полоненого в колонії на тимчасово окупованих територіях.



Раніше ми розповідали, чи може дзвінок чи відео з полону змінити статус зниклого безвісти.