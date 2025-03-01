Дослідники виявили, що в Африці діти можуть розуміти до шести мов: як це їм вдається

В африканській країні Гані діти з раннього віку зростають у середовищі, де постійно чують кілька мов. Завдяки цьому дорослі ганці виростають багатомовними та знають до шести мов.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Cognitive Development, інформує Phys.org.

Група науковців проаналізувала 121 немовля в столиці Гани Акррі. Виявилося, що діти регулярно чують від двох до шести мов – це впливає на їхню багатомовність у майбутньому.

Традиційно в Гані сім'ї проживають у так званих складних будівлях, де багато повсякденних справ роблять у дворі. Відтак важливу роль у житті ганських дітей відіграють не лише родина, але й сусіди та інші родичі, що проживають поруч.

Психолінгвісти виявили, що у повсякденному житті немовлята мають контакт із багатьма дорослими, які володіють різними мовами. Крім того, вони щоденно стикаються із непрямими лінгвістичними джерелами. Зокрема йдеться про опосередковане прослуховування радіо або фонових розмов.

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"Ідея в тому, що дитина може вивчити окрему мову від одного опікуна, побутує в західних культурах. Однак це не стосується цих (ганських – ред.) спільнот. Тут діти оточені багатим спектром лінгвістичних вкладень із малечку", – сказав провідний автор дослідження Пол Омане.

Співавторка роботи Наталі Болл-Аветисян додала, що досі більшість дослідження про вивчення мов дітьми проводили в західних промислово розвинених країнах, що могло вплинути на уявлення про навчання малюків.

"Наше дослідження показує, що в інших суспільствах багатомовне середовище набагато активніше", – додала дослідниця.

У ході роботи науковці виявили, що більшість мов ганські діти успішно засвоюють із прямих джерел завдяки спілкуванню з місцевими. Натомість англійську часто вивчають через телебачення, радіо та офіційні повідомлення.

"Часто вважають, що для засвоєння мови потрібен прямий мовний контакт. Однак наші результати свідчать про те, що непрямий зв'язок з мовою також відіграє важливу роль", – зауважила Наталі Болл-Аветисян.

Автори дослідження вважають, що вирішальний вплив на опанування мови має не лише кількість мов, які чує дитина, але й різноманіття джерел та людей, з якими вона стикається.

"Наше дослідження показує, що для багатьох дітей багатомовне середовище є динамічною, яскравою реальністю від початку. Володіння кількома мовами – це не просто бонус, а фундаментальна частина дитячої ідентичності та соціальної структури", – пояснила науковиця.

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