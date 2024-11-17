Одяг із секонд-хенду може бути заражений мікробами: що потрібно знати покупцям вживаних речей

В одязі може перебувати багато інфекційних мікроорганізмів

Купили красивий светр на секонд-хенді? Не спішіть його одягати. Вживаний одяг важливо спершу правильно продезінфікувати, адже він може бути резервуаром багатьох інфекційних захворювань.

Які хвороботворні мікроорганізми можуть мешкати на речах із секонду і як із ними боротися? Про це розповіли у MedicalXpress.

Шкіра людини вкрита мільйонами бактерій, грибків і вірусів – усі разом вони є мікробіомом шкіри. До нього входять бактерії Staphylococcus (спричиняють стафілококові інфекції), Streptococcus (викликають стрептокок А), гриби, як-от Candida (вид дріжджів, який найчастіше викликає молочницю) та віруси (зокрема вірус папіломи людини).

Мікробіом шкіри кожної людини унікально адаптований до них. Те, що є нормальним і нешкідливим для однієї людини, може стати причиною захворювання для іншої.

Ризик зараження використаним одягом

Кожен предмет одягу, який ми носимо, тісно контактує з цими мікробами. Він також є добре відомим носієм багатьох хвороботворних мікроорганізмів. А тому мікроби, інфекції або патогени з унікального мікробіому шкіри першого власника одягу все ще можуть "жити" на вживаному одязі, якщо речі не були очищені перед продажем.

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Дослідження показали, що в одязі може перебувати багато інфекційних мікроорганізмів. Серед них:

мікроби, як-от Staphylococcus aureus (спричиняє інфекції шкіри та крові);

бактерії – сальмонела, кишкова паличка, норовірус і ротавірус (провокують лихоманку, блювоту та діарею);

грибки (можуть викликати мікоз стопи та стригучий лишай).

Дослідження вживаного одягу, який продавався на ринку в Пакистані, виявило наявність Bacillus subtilus і Staphylococcus aureus у багатьох взятих зразках. Ці бактерії можуть викликати інфекції шкіри та крові. Також на секонд-хенді були виявлені паразити, які можуть викликати шкірні інфекції – дерматит і коросту.

Мікроби шкіри можуть жити завдяки амінокислотам у поті, а також сальному жиру, що виділяється з волосяних фолікулів і білків клітин шкіри – усі вони відкладаються в одязі під час носіння.

Дослідження свідчать, що багато патогенних мікробів, як-от E coli, Staphylococcus aureus і Streptococcus pyogenes, можуть виживати на одязі місяцями, якщо його зберігати при кімнатній температурі. Мікроби на бавовняному залишаються живими до 90 днів, а на синтетичних тканинах ці мікроби жили до 200 днів.

Більшість видів бактерій краще виживають у тканинах, якщо вологість повітря є високою. Це означає, що для мінімізації розвитку мікробів одяг слід зберігати в сухому середовищі.

Оцінити, наскільки великими є шанси захворіти через вживаний одяг, доволі важко, бо поки точних досліджень таких ризиків не проводили. Однак фахівці вважають, що люди з ослабленим імунітетом піддаються найбільшому ризику – їм слід бути особливо обережними, перш ніж носити речі з секонд-хенду.

Як правильно прати вживаний одяг

Для росту більшості мікробів потрібна вода. Ділянки шкіри, які мають тенденцію до зволоження (пахви, стопи та геніталії), як правило, мають найбільшу кількість і найрізноманітніші види мікробів. Тканина, яка контактувала з цими ділянками, є найбільш забрудненою.

Окрім біологічних рідин, одяг також може бути забруднений залишками їжі – це також може бути джерелом росту будь-яких присутніх бактерій або грибків.

Прання вживаного одягу є важливим методом запобігання розвитку мікробів і зниження ризику інфікування. Дослідження вживаного одягу, зараженого коростяним паразитом, навіть виявило, що прання одягу знищило всіх присутніх паразитів.

Нещодавно придбаний вживаний одяг фахівці рекомендують прати із засобом для прання при температурі близько 60°C. Це не тільки очистить одяг від будь-якого бруду, але й позбавить від мікробів і знешкодить хвороботворні мікроорганізми.

Холодна вода не допоможе позбутися хвороботворних мікроорганізмів в одязі. Тому, якщо прання при високій температурі неможливе, слід скористатися дезінфікуючим засобом, щоб знищити наявні мікроби. Куплений вживаний одяг слід прати окремо від звичайної білизни, щоб зменшити ризик перехресного забруднення одягу.

Замочування вживаного одягу в окремій мисці з гарячою (не киплячою) водою та антибактеріальним засобом для прання протягом двох-трьох годин має знищити будь-які наявні патогени. Після цього слід провести звичайне машинне прання.

Для ще більшої надійності випрані речі можна помістити у гарячу сушильну машину або обробити праскою з парою (температура має бути близько 60°C, якщо тканина це дозволяє) – це дуже ефективно знищує бактерії, віруси та яйця паразитів.

Хоча багато продавців вживаного одягу кажуть, що вони перуть одяг перед продажем, цьому не варто цілковито довіряти. Будь-який вживаний одяг краще прати, перш ніж одягнути.