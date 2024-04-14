Як оформити догляд за людиною з інвалідністю чи похилого віку? Інструкція від Кабміну

Людина, яка через стан здоров’я не може обходитися без догляду, може отримати такі послуги.

Українці, які через стан здоров'я не здатні себе обслуговувати, можуть оформити послуги з догляду. Їх на професійній і непрофесійній основах надають комунальні та недержавні надавачі соціальних послуг, а також фізичні особи.

"Догляд на професійній основі можуть надавати фізичні особи без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, які пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду.

Догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів своєї сімʼї, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права та обов'язки", – пояснюють у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Право на догляд мають люди:



з інвалідністю І групи; діти з інвалідністю;

діти з інвалідністю; похилого віку з когнітивними порушеннями (наприклад, порушеннями памʼяті, уваги, мислення);

з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе.

Також отримати догляд можуть діти , яким ще не встановлено інвалідність, але які є хворими на :



тяжкі перинатальні ураження нервової системи; тяжкі вроджені вади розвитку;

тяжкі вроджені вади розвитку; рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Крім того, право на догляд мають діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги.

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Як оформити догляд на непрофесійній основі?

У Департаменті комунікацій Секретаріату Кабміну зазначають, що доглядальник і особа, яку доглядають, обов'язково повинні жити разом.

Людина, які потрібен догляд, має звернутися до сімейного лікаря та за його направленням пройти лікарську консультативну комісію й отримати відповідний медичний висновок.

Далі особі, яка бажає здійснювати догляд, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Які документи необхідні, щоб оформити догляд?

Щоб оформити догляд на непрофесійній основі, у ЦНАП потрібно подати:

заяву про бажання здійснювати догляд;

заяву особи, яку доглядатимуть, про її згоду (для дієздатних хворих);

паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та людини, яка потребує догляду (раніше ідентифікаційний код);

довідку про реєстрацію місця проживання заявника та людини, яка потребує догляду;

декларацію про доходи та майновий стан заявника, його склад сімʼї;

документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоровʼя людини, яка його потребує.

"Отримавши всі необхідні документи, представники виконавчого органу сільської, селищної, міської ради мають два робочі дні на те, щоби визначити індивідуальні потреби людини, яка хоче отримати догляд", – кажуть у Кабміні.

Причини відмови в оформленні догляду

Відмовити заявнику та людині, яка потребує догляду, можуть за умови:

встановлення недостовірністі поданих документів;

відсутності реальної потреби у догляді (представники соціальних служб вивчають, наскільки повсякденне обслуговування людини, яка хоче отримати догляд, фактично залежить від зовнішньої допомоги);

неналежного стану житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд;

якщо під час перевірки соціальною службою не підтверджено факт спільного проживання.

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