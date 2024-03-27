Освітній омбудсмен закликає абітурієнтів перевіряти ліцензію закладів освіти: як це зробити

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав абітурієнтів перевіряти ліцензію навчальних закладів перед стартом вступної кампанії-2024.

Він розповів, як це зробити.

"Здається, минули часи, коли заклади вищої освіти приймали студентів на навчання, не маючи ліцензії та/або не маючи акредитації освітніх програм.

Але, на жаль, знову трапляються випадки, коли студенти кілька років навчаються у закладі освіти, а потім не можуть отримати диплом, тому що їх освітня програма виявилася не акредитованою", – зауважив Сергій Горбачов.

Вищу та фахову передвищу освіту в Україні можна отримати як у державних, так і в приватних закладах. Університети розробили багато освітніх програм, але не всі з них можуть бути якісними, йдеться на сайті освітнього омбудсмена.

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Акредитація засвідчує відповідність програми освітнім стандартам та гарантує здобуття професійних навичок.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми вперше видається строком на 5 років, а під час другої та наступних акредитацій – на 10 років.

"Періодично освітню програму треба переглядати та змінювати, вдосконалювати, адже змінюється та оновлюється ринок праці та вимоги до навичок працівників. А, отже, потрібно переглядати компетентності, які забезпечує навчання за освітньою програмою, навчальні дисципліни тощо", – пояснює Сергій Горбачов.

Де можна перевірити наявність ліцензії

Ліцензію видає Міністерство освіти і науки України. Без неї заклад освіти не зможе видати диплом про завершення навчання, тобто фактично студент навчатиметься у невизнаному закладі.

Ознайомитися з ліцензією на право здійснювати освітню діяльність можна на сайтах університетів. Водночас навіть якщо виш має ліцензію, у нього може не бути акредитації на ту чи іншу освітню програму. Це може мати певні ризики для абітурієнта, застерігає Горбачов.

Другим етапом перевірки є сайт Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Алгоритм дій наступний:

на головній сторінці треба вибрати поле "Реєстр суб’єктів освітньої діяльності";

на карті в переліку обрати область, де знаходиться заклад освіти;

ввести назву вишу;

натиснути на віконечко "Ліцензії ВО", що розташоване під загальною інформацією про заклад;

в першій таблиці буде перелік ліцензованих освітніх рівнів.

Також можна скористатись ресурсом NAQA.Registry.

Для цього потрібно у вкладці "Меню" натиснути "Реєстр" та обрати зі списку заклад освіти та освітню програму. На сайті з'явиться інформація про акредитацію програми, термін дії сертифіката тощо.

"Якщо ви знайшли сертифікат про акредитацію, але звернули увагу, що акредитація освітньої програми закінчиться ще до завершення вашого навчання або наразі акредитація є умовною й існують ризики, що акредитацію не буде продовжено, тоді ви можете написати запит до закладу освіти або письмово звернутися до гаранта освітньої програми та поставити всі запитання, які вас цікавлять", – наголошує освітній омбудсмен.