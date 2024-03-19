Вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть НМТ – МОН

Цьогоріч НМТ для вступу на творчі спеціальності є обов’язковим

Цьогоріч вступники до вишів на творчі спеціальності мають обов'язково складати національний мультипредметний тест (НМТ).

Таку заяву зробили в Міністерстві освіти і науки після того, як мистецькі виші на чолі з ректором Національної музичної академії України намагалися домогтися скасування НМТ для їхніх абітурієнтів.

У відомстві наголосили, що під час вступу випускники мають підтвердити знання, які отримали у школі.

"Таку вимогу послідовно відстоюють у МОН в межах політики держави з посилення якості вищої освіти.

Здобуття ступеня бакалавра (а отже, вищої освіти) в мистецькому ЗВО – це не лише розвиток творчості. Це також здобуття фундаментальних знань, компетентностей, які передбачені особою, у якої є вища освіта", – зауважили в установі.

При цьому творчий конкурс все одно матиме найбільший вплив на конкурсний бал. Його частка складає 60%, тоді як предмети НМТ – по 10% кожний.

"Для вступу на творчі спеціальності (у разі розподілу ваги балів між ТК і НМТ на рівні 60-40) бали з кожного предмета НМТ відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала, але все ж будуть мати місце, що свідчить про готовність вступника до вищої освіти", – розповіли в МОН.

Крім того, складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви не тільки на творчі, але й на всі інші спеціальності.

Водночас для вступу до закладів фахової передвищої освіти на творчі спеціальності НМТ не потрібний.

Нагадаємо, цьогоріч основна сесія НМТ проходитиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова – з 11 до 19 липня.

Зареєструватися на тестування можна до 11 квітня включно.

Оцінити свої шанси на вступ абітурієнти закладів середньої спеціалізованої та вищої освіти за допомогою сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).