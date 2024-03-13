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Як вступнику дізнатись, у яких ЗВО навчають певної професії: алгоритм дій

Віра Шурмакевич — 13 березня, 13:24
HayDmitriy/Depositphotos

Абітурієнти можуть визначити університети, де навчають за конкретною спеціальністю чи професією, на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Як це зробити – пояснили у державному підприємстві "ІНФОРЕСУРС".

Із запропонованого на сайті списку потрібно обрати "Реєстри суб’єктів освітньої діяльності".

На цій сторінці буде зображена мапа України та перелік областей нижче. Натиснувши на кожну з них, можна побачити список закладів для здобуття вищої освіти.

Крім того, на сайті доступний "Розширений пошук" за:

  • назвою закладу (назва та місце розташування);
  • спеціальностями (тут можна зазначити тип даних, регіон, освітній ступінь та спеціальність);
  • професіями, де так само можна вказати регіон та майбутній фах.
HayDmitriy/Depositphotos

Обравши заклад із списку, абітурієнти зможуть переглянути:

  • скільки людей здобуває ту чи іншу спеціальність;
  • чи має ЗВО ліцензію на підготовку студентів за будь-яким напрямком;
  • ознайомитися з освітніми програмами, за якими вони навчатимуться у виші.

У "ІНФОРЕСУРСІ" зазначають, щоб дізнатись інформацію лише про акредитовані спеціальності чи атестовані професії, потрібно поставити "галочку" у відповідному віконці.

Також на порталі ЄДЕБО можна знайти різну інформацію щодо вступу: конкурсні пропозиції, рейтингові списки, рекомендування до зарахування до списку студентів, а також перевірити на достовірність учнівський чи студентський квиток тощо.

Раніше ми розповідали, як абітурієнтам, які навчались за кордоном, вступити в українські виші.

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