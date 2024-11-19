Як пережити блекаути: інноваційні рішення для комфортного життя 24/7

Блекаути та аварійні відключення електроенергії, які стали частими супутниками сучасного життя, змусили багатьох шукати способи, як залишатися енергонезалежними. А через часті відключення світла люди починають обережніше ставитися до купівлі житла в новобудовах, оскільки сучасні будинки значною мірою залежать від електрики.

На тлі таких подій вміння забезпечити життєдіяльність будинку без перебоїв стає вагомою перевагою на ринку нерухомості. ЖК Park Royal у Бучі та ЖК Oxford у селищі Чайки від київського забудовника Royal House стає відповіддю на цю нову вимогу часу. Завдяки сучасним рішенням мешканці цих комплексів можуть не переживати щодо відключень електроенергії, адже резервне живлення забезпечуватиме роботу всіх основних систем життєдіяльності комплексу.

Енергонезалежне житло як новий стандарт

Концепція повної енергонезалежності ЖК Park Royal та ЖК Oxford передбачає встановлення резервних систем живлення, що забезпечують роботу базово необхідних систем життєзабезпечення.

Як зазначають в пресслужбі забудовника, повністю заживити багатоповерховий будинок складно, але можливо забезпечити роботу всіх базово життєво необхідних систем. Це нове рішення для ринку, яке має стати базовим для всіх сучасних новобудов.

Такі новації дозволяють створити реальну енергонезалежність для мешканців цих обох комплексів, які будуються у Київській області, що є значною перевагою при виборі житла.

Які системи будуть забезпечені резервним живленням?

Завдяки дизельним або бензиновим генераторам, що встановлюються на етапі будівництва, під час аварійних відключень електроенергії у ЖК Park Royal та ЖК Oxford підтримуватиметься робота таких важливих систем:

Ліфт на кожну секцію будинку, що забезпечить безпечний доступ до квартир у випадках аварійних ситуацій;

Насосна станція для водопостачання , яка гарантуватиме безперебійне постачання води в кожну квартиру;

Додатково в ЖК Park Royal будуть:

Індивідуальні теплові пункти , що відповідають за постачання гарячої води;

Дахова котельня , що дозволить забезпечити теплом квартири під час можливих аварійних відключень електроенергії.

Завдяки такому рішенню в житлових комплексах ЖК Park Royal та ЖК Oxford будуть створені комфортні умови для проживання навіть за відсутності електроенергії, адже мешканці зможуть користуватися ліфтом, у квартири подаватиметься холодна, гаряча вода та опалення.

Переваги енергонезалежного житла

Для покупців житла питання енергонезалежності стає особливо актуальним. У ЖК Park Royal та ЖК Oxford це враховано ще на етапі будівництва. Комплекси адаптовані для потреб усіх мешканців, включаючи родини з дітьми та маломобільних людей. Будинки, які введуть в експлуатацію вже наступного року, матимуть резервні системи живлення, що гарантує тепло, воду і роботу ліфтів навіть у разі масштабних аварій.

Столичний забудовник Royal House постійно вдосконалюється, адаптуючи свої житлові комплекси до викликів війни.

Royal House працює на ринку житлової нерухомості з 2004 року. В будівництві використовуються сучасні енергоефективні стінові модулі ТМ Royal House, які виготовляються на підприємстві потужністю 140 000 м2 житла на рік.