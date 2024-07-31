Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника? Пояснює МОН

Щоб вступити на навчання, абітурієнти у визначений строк мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника.

Державне підприємство "Інфоресурс" разом з Міністерством освіти і науки України опублікували відеороз'яснення, як це зробити.

У МОН наголошують, що підтвердити вибір можна лише в тих заявах, що мають статус "Рекомендовано" (бюджет або контракт). В заявах з іншими статусами це зробити неможливо.

Підтвердити вибір місця навчання можна такими способами:

за допомогою КЕП;

за допомогою "Дія.Підпис";

завантаживши скан-копію власноруч написаної заяви (тільки для вступників, що перебувають в окупації чи за кордоном і не можуть отримати КЕП).

КЕП

Щоб використати КЕП у кабінеті вступника, до карти фізичної особи в ЄДЕБО обов’язково повинен бути внесений РНОКПП (ідентифікаційний код).

ВІДЕО ДНЯ

✅ Для підтвердження місця навчання у модулі "Подані заяви на вступ" виділіть позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет)/Рекомендовано (контракт) та натисніть "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

✅ У вікні-підтвердженні, що відкрилося, обов’язково заповніть відмітку "Попередження про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа". Відмітка має інформативний характер та є обов'язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі.

✅ Виберіть пункт "Накласти кваліфікований електронний підпис та натисніть кнопку "Накласти КЕП".

✅ У вікні, що відкрилося, виберіть з випадного списку потрібний вам центр сертифікації, який видав ключ. Перетягніть або натисніть на поле для завантаження файлу та введіть пароль особистого ключа підпису, після чого натисніть кнопку "Підписати".

✅ У разі успішного накладання КЕП у нижній частині екрану відобразиться повідомлення: "КЕП накладено. Увага: може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка у таблиці "Подані заяви на вступ".

✅ МОН рекомендує після успішного накладання КЕП оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl+F5 та переконатись, що заява успішно підписана.

У заяві навпроти статусу "Рекомендовано до зарахування" відобразиться дата та час підписання заяви.

Дія.Підпис

Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника можливо також за допомогою "Дія.Підпис".

✅ Для можливості використання "Дія.Підпис" до картки фізичної особи в ЄДЕБО обов'язково повинен бути внесений РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, більш звична назва якого – ідентифікаційний код).

✅ Для підтвердження вибору місця навчання в модулі "Подані заяви на вступ", виділіть позначкою потрібну заяву та натисніть в меню "Активні дії" – "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

✅ У вікні підтвердження вибору місця навчання, що відкрилося, обов'язково заповніть відмітку "Попередження про обов'язковість подання військово зобов'язаними громадянами України військово-облікового документа".

✅ Оберіть пункт "Накласти кваліфікований електронний підпис" та натисніть кнопку "Накласти КЕП". У вікні, що відкрилося, виберіть "Дія.Підпис" та зчитайте особистий ключ.

✅ Зчитайте QR-код, що з'явиться на екрані. У наступному вікні, що відкрилося, натисніть кнопку "Далі". Зчитайте QR-код сканером у застосунку "Дія" та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

✅ Після підтвердження даних заяву буде підписано та на екрані відобразиться повідомлення "КЕП накладено. Увага, може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка в таблиці "Подані заяви на вступ".

✅ МОН рекомендує оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl+F5, та переконатись, що заява успішно підписана.

У заяві, навпроти статусу "Рекомендовано до зарахування", відобразиться дата та час підписання заяви. Після підтвердження вибору місця заклад освіти змінює статус заяви на "до наказу" у визначені порядком прийому терміни.

Скан-копія заяви

✅ Вступники, у яких з об'єктивних обставин, передбачених листом МОН, відсутній КЕП, можуть підтвердити вибір місця навчання, обравши дію "Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви".

✅ Для цього до моменту вибору функції "Підтвердити вибір місця здобуття освіти" сформуйте заяву, виділіть запис та в меню "Активні дії" оберіть дію "Друк електронної заяви".

✅ Заповніть додаткові дані заяви та натисніть "Так".

✅ Автоматично сформовану заяву роздрукуйте та підпишіть власноруч. Якщо немає можливості роздрукувати, напишіть заяву за зразком власноруч та підпишіть її.

✅ Повторно виділіть заяву та в меню "Активні дії" натисніть "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

✅ Оберіть пункт "Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви" та завантажте файл у форматі JPEG або PDF не більше 2 мегабайт.

Переглянути завантажену заяву можна, натиснувши на посилання, "Дата підтвердження вами вибору місця здобуття освіти".

Як скасувати підтвердження за потреби?

✅ У разі необхідності скасування підтвердження оберіть функцію "Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти (анулювати КЕП/видалити файл)". Зверніть увагу, що скасування можливе до моменту підтвердження закладом освіти виконання вимог до зарахування.

✅ У формі, що відкрилася, уважно ознайомтеся з текстом, адже повторно накласти КЕП можна буде лише у терміни передбачені для виконання вимог до зарахування.

✅ На екрані відобразиться вікно "Підтвердження дії". Уважно ознайомтеся з текстом та натисніть кнопку "Підтвердити" або відмініть обрану дію.

✅ Після успішного виконання ануляції КЕП у нижній частині екрану відобразиться повідомлення "КЕП анульовано".

✅ Може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка в таблиці "Подані заяви на вступ".

МОН рекомендує після успішного анулювання КЕП оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією Ctrl+F5, та переконатись, що електронний підпис на заяві анульовано.