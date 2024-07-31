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Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника? Пояснює МОН

Олена Барсукова — 31 липня, 16:50
Як підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника? Пояснює МОН
МОН/ДП "Інфоресурс"

Щоб вступити на навчання, абітурієнти у визначений строк мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника.

Державне підприємство "Інфоресурс" разом з Міністерством освіти і науки України опублікували відеороз'яснення, як це зробити.

У МОН наголошують, що підтвердити вибір можна лише в тих заявах, що мають статус "Рекомендовано" (бюджет або контракт). В заявах з іншими статусами це зробити неможливо.

Підтвердити вибір місця навчання можна такими способами:

  • за допомогою КЕП;
  • за допомогою "Дія.Підпис";
  • завантаживши скан-копію власноруч написаної заяви (тільки для вступників, що перебувають в окупації чи за кордоном і не можуть отримати КЕП).

КЕП

Щоб використати КЕП у кабінеті вступника, до карти фізичної особи в ЄДЕБО обов’язково повинен бути внесений РНОКПП (ідентифікаційний код).

ВІДЕО ДНЯ

Для підтвердження місця навчання у модулі "Подані заяви на вступ" виділіть позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет)/Рекомендовано (контракт) та натисніть "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

У вікні-підтвердженні, що відкрилося, обов’язково заповніть відмітку "Попередження про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа". Відмітка має інформативний характер та є обов'язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі.

Виберіть пункт "Накласти кваліфікований електронний підпис та натисніть кнопку "Накласти КЕП".

У вікні, що відкрилося, виберіть з випадного списку потрібний вам центр сертифікації, який видав ключ. Перетягніть або натисніть на поле для завантаження файлу та введіть пароль особистого ключа підпису, після чого натисніть кнопку "Підписати".

У разі успішного накладання КЕП у нижній частині екрану відобразиться повідомлення: "КЕП накладено. Увага: може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка у таблиці "Подані заяви на вступ".

✅ МОН рекомендує після успішного накладання КЕП оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl+F5 та переконатись, що заява успішно підписана.

У заяві навпроти статусу "Рекомендовано до зарахування" відобразиться дата та час підписання заяви.

Дія.Підпис

Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника можливо також за допомогою "Дія.Підпис".

Для можливості використання "Дія.Підпис" до картки фізичної особи в ЄДЕБО обов'язково повинен бути внесений РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, більш звична назва якого – ідентифікаційний код).

Для підтвердження вибору місця навчання в модулі "Подані заяви на вступ", виділіть позначкою потрібну заяву та натисніть в меню "Активні дії" – "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

У вікні підтвердження вибору місця навчання, що відкрилося, обов'язково заповніть відмітку "Попередження про обов'язковість подання військово зобов'язаними громадянами України військово-облікового документа".

Оберіть пункт "Накласти кваліфікований електронний підпис" та натисніть кнопку "Накласти КЕП". У вікні, що відкрилося, виберіть "Дія.Підпис" та зчитайте особистий ключ.

Зчитайте QR-код, що з'явиться на екрані. У наступному вікні, що відкрилося, натисніть кнопку "Далі". Зчитайте QR-код сканером у застосунку "Дія" та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після підтвердження даних заяву буде підписано та на екрані відобразиться повідомлення "КЕП накладено. Увага, може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка в таблиці "Подані заяви на вступ".

✅ МОН рекомендує оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl+F5, та переконатись, що заява успішно підписана.

У заяві, навпроти статусу "Рекомендовано до зарахування", відобразиться дата та час підписання заяви. Після підтвердження вибору місця заклад освіти змінює статус заяви на "до наказу" у визначені порядком прийому терміни.

Скан-копія заяви

Вступники, у яких з об'єктивних обставин, передбачених листом МОН, відсутній КЕП, можуть підтвердити вибір місця навчання, обравши дію "Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви".

Для цього до моменту вибору функції "Підтвердити вибір місця здобуття освіти" сформуйте заяву, виділіть запис та в меню "Активні дії" оберіть дію "Друк електронної заяви".

Заповніть додаткові дані заяви та натисніть "Так".

Автоматично сформовану заяву роздрукуйте та підпишіть власноруч. Якщо немає можливості роздрукувати, напишіть заяву за зразком власноруч та підпишіть її.

Повторно виділіть заяву та в меню "Активні дії" натисніть "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

Оберіть пункт "Завантажити скан-копію власноруч підписаної заяви" та завантажте файл у форматі JPEG або PDF не більше 2 мегабайт.

Переглянути завантажену заяву можна, натиснувши на посилання, "Дата підтвердження вами вибору місця здобуття освіти".

Як скасувати підтвердження за потреби?

У разі необхідності скасування підтвердження оберіть функцію "Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти (анулювати КЕП/видалити файл)". Зверніть увагу, що скасування можливе до моменту підтвердження закладом освіти виконання вимог до зарахування.

У формі, що відкрилася, уважно ознайомтеся з текстом, адже повторно накласти КЕП можна буде лише у терміни передбачені для виконання вимог до зарахування.

На екрані відобразиться вікно "Підтвердження дії". Уважно ознайомтеся з текстом та натисніть кнопку "Підтвердити" або відмініть обрану дію.

Після успішного виконання ануляції КЕП у нижній частині екрану відобразиться повідомлення "КЕП анульовано".

Може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка в таблиці "Подані заяви на вступ".

МОН рекомендує після успішного анулювання КЕП оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією Ctrl+F5, та переконатись, що електронний підпис на заяві анульовано.

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