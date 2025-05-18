Драматична знахідка в Помпеях: археологи з'ясували, як помпейці рятувалися від виверження Везувію

Барвисті фрески, що зображують грецький міф, раніше віднайшли в банкетній залі будинку

Під час розкопок Помпеїв археологи виявили останки чотирьох людей, зокрема дитини, які намагалися заблокувати двері до спальні меблями, аби захиститися від виверження Везувію.

Зрештою дім став їхнім останнім притулком, йдеться у дослідженні, опублікованому в E-Journal of the Pompeii Excavations, пише CNN.

Під час катастрофічного виверження Везувію, що відбулося у 79 році нашої ери, вулкан викинув у повітря смертоносні гарячі гази й попіл, що поступово вбили більшість мешканців Помпеїв. Потім попіл і пемза вкрили місто та його жителів, на тисячоліття "законсервувавши" останні миті їхнього життя.

Розкопки Помпеїв тривають уже понад два століття. Наразі команда взялася досліджувати так званий Дім Елли та Фрікса (названий на честь міфологічного розпису всередині).

Археологи розкрили атріум із басейном для збору дощової води, розкішну бенкетну залу, кімнату з отвором у стелі для дощу та спальню.

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Науковці з’ясували, що під час виверження в домі тривали ремонтні роботи, а сам міфологічний сюжет настінного розпису трагічно перегукується з подіями, що розігралися всередині.

Коли почали випадати дрібні шматочки вулканічних викидів, четверо мешканців будинку кинулися до спальні й забарикадували двері ліжком. Та зі збільшенням попільних опадів, ймовірно, відсунули ліжко й спробували втекти. Рештки людей знайшли в бенкетній залі.

Археологи зробили гіпсовий зліпок каркасу ліжка, яке мешканці будинку присунули до дверей Фото: Археологічний парк Помпеїв

"Перша пірокластична хмара або обвал верхніх поверхів, імовірно, спричинили їхню смерть", – зазначають дослідники.

Щільна суміш попелу, газу й каміння заповнила оселю. Вчені створили гіпсовий зліпок ліжка, заповнивши порожнину, що залишилася після руйнування дерев’яної рами.

На центральній стіні бенкетної зали зображена фреска з Фріксом та його сестрою Еллою. За міфом, вони тікали від злої мачухи на золотому барані, однак Елла впала в море (Геллеспонт). На фресці вона простягає руку братові – жест, що моторошно перегукується з відчайдушними спробами порятунку мешканців дому.

"Розкопувати Помпеї – це зустрічати красу мистецтва й водночас усвідомлювати крихкість нашого життя.

Усе, що ми розкопуємо, – сюрприз, а в Помпеях ці сюрпризи розповідають дуже особисті історії та водночас висвітлюють колективний досвід трагедії", – каже директор Археологічного парку Помпеїв Ґабріель Цуктрігел.

Раніше археологи розкопали у Помпеях крихітний будинок, наповнений вишуканими, а часом і еротичними фресками. Ця знахідка демонструє, наскільки вишукано римляни прикрашали свої будинки.