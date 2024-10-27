У Помпеях розкопали маленький будинок із вишуканими фресками, що зображують міфічні сцени

Археологи розкопали у Помпеях крихітний будинок, наповнений вишуканими, а часом і еротичними фресками.

Ця знахідка демонструє, наскільки вишукано римляни прикрашали свої будинки, пише CNN.

Розкопаний будинок розташований у центральному районі стародавнього міста. Він менший за більшість домів у Помпеях і не має типового для римської архітектури відкритого центрального двору – атріуму, зазначає Reuters.

Будинок був невеликим, але вишукано прикрашений Фото: Parco Archeologico di Pompei

В Археологічному парку Помпеї, причиною цих особливостей може бути зміна тенденцій у римському суспільстві протягом I століття нашої ери.

РЕКЛАМА:

У 79 році нашої ери Помпеї були зруйновані виверженням вулкана Везувій – будівлі та тисячі жителів були поховані під шарами попелу та пемзи. Це покриття чудово зберегло місто протягом тисячоліть, зробивши його одним із найважливіших археологічних пам’яток у світі.

А віднайдення цього будиночка демонструє, наскільки вишукано багаті римляни прикрашали своїх доми. Так, кілька фресок на стінах зображують міфічні сцени, а інші – містять мотивами рослин і тварин на білому тлі.

Одна з картин, розташованих на стінах, зображає статевий акт між сатиром і німфою, а інша – сина міфічного грецького царя Тесея Іпполіта і закохану в нього мачуху Федру, яка покінчити з собою через його відмову.

Подібні еротичні фрески були виявлені в Помпеях раніше Фото: Parco Archeologico di Pompei

Ще одна фреска, пошкоджена під час попередніх розкопок, ймовірно, зображує суд Париса, а інша – Венеру, богиню кохання, та Адоніса, її коханця.

Подібні еротичні та складні фрески виявляли в Помпеях і раніше. Один будинок, вкритий еротичними фресками, показали публіці в січні 2023 року. Іншу фреску, що зображує еротичну сцену з грецького міфу "Леда і лебідь", виявили в 2018 році.

Раніше у Помпеях археологи відкопали чоловіка та жінку, які загинули внаслідок виверження вулкану.