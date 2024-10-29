Як школяреві повідомити онлайн про булінг і чи можна відстежити анонімну заяву? Відповіді МОН

Уже 52 дитини скористалися новим онлайн-механізмом швидкого повідомлення про випадки булінгу у школах.

У Міністерстві освіти і науки відповіли на питання, які виникали у користувачів сервісу.

"Булінг – це не просто образливі слова чи агресивна поведінка. Це систематичне цькування, яке може зламати людину зсередини. Діти й підлітки, які стали жертвами булінгу, часто страждають мовчки, боячись говорити про свої переживання.

Новий інструмент дає змогу швидко створити скаргу і повідомити про булінг школу й поліцію онлайн, а також отримати поради, якщо ви стали жертвою чи свідком булінгу", – зазначають у відомстві.

Дитина чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу.

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Чи можна відстежити анонімну заяву?

Ні. Якщо дитина не зазначає особистої інформації або інших деталей, які допоможуть її ідентифікувати, то така заява буде повністю анонімною.

А як тоді можна допомогти жертві булінгу?

У міністерстві зазначають, що після надсилання скарги дитина отримає пропозицію звернутися на гарячу лінію (за бажанням) та ознайомитися з матеріалами про те, як підтримати себе та не боятися розповісти про булінг дорослим.

"Директор/-ка закладу освіти, отримавши анонімну скаргу, все одно має скликати комісію, але без залучення дитини. На засіданні комісія обговорить цей випадок, визначить план дій для профілактики та запобігання булінгу (це можуть бути додаткові виховні години для цього класу, заняття зі шкільним психологом тощо)", – пояснюють у МОН.

Водночас у відомстві наголошують: якщо в анонімній заяві не зазначено учасників булінгу, потерпілого/-ої, класу, школи, то керівник закладу освіти матиме обмежені можливості для підтримки і допомоги.

Чим відрізняється відкрита скарга від анонімної?

"Відкрита скарга автоматично надсилається не тільки директору/-ці закладу освіти, а й у поліцію. Заклад освіти так само скликає спеціальну комісію, але тепер запрошує на неї жертву та учасників булінгу (якщо потрібно, також батьків).

У формі діалогу комісія зʼясовує, чому стався конфлікт, яка мотивація в кожної зі сторін та як можна розвʼязати ситуацію. На основі цієї інформації, уживають необхідних заходів щодо запобігання та протидії булінгу", – інформують у МОН.

Чи обовʼязково в таких випадках залучають поліцію?

Ні, але за потреби дирекція школи може звернутися до правоохоронців, адже за булінг

Закон України передбачає цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження свідчить, що 51,3% учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій, хоча б раз у житті зазнавали булінгу. Частіше це траплялося з дівчатами (55,9%), ніж з хлопцями (46,2%)