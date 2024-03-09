Як допомогти військовим адаптуватися у цивільному житті? Поради МОЗ

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації, як допомогти близькій людині, яка повернулася з зони бойових дій, адаптуватися в суспільстві та позбутися негативних наслідків пережитого стресу.

У міністерстві зазначають, що війна – це величезний стрес для військових. І людина, яка повернулася з фронту, може відчувати страх від бойових дій навіть удома. Тому українців закликають бути готовими до цього.

Адаптація військових не може відбутися одразу після прибуття додому – на це потрібен час.

В осіб, які повернулися з війни, зазвичай спостерігають три типи реакцій:

фізичні (проблеми зі сном, тремор, потовиділення, тахікардія, відсутність апетиту або переїдання, головний біль і біль у м’язах);

поведінкові (загострена реакція на гучні звуки, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю, уникання людей та інших факторів, які нагадують про війну, постійна тривога, зловживання алкоголем чи наркотиками заради розслаблення);

емоційні (перепади настрою, нав’язливі думки, нездатність розслабитися, дратівливість і спалахи гніву, неспроможність відчувати позитивні емоції).

Такі реакції зазвичай спостерігаються близько місяця. Проте якщо вони не минають і навіть загострюються – варто звернутися до лікарів і залучитися підтримкою побратимів чи посестер військового, радять у МОЗ.

Фахівці пояснюють, що рідним слід бути готовим й до зміни цінностей і сприйняття життя військового. Слід проявити до нього терпіння та створити вдома комфортну, довірливу атмосферу.

Інколи довіра військового може бути більшою до його побратимів чи посестер, ніж до рідних. У МОЗ радять поставитися до цього з терпінням та поважати особисті кордони близької людини.

Раніше ми писали про 13 психологічних текстів, які допоможуть спілкуватися з військовими, адаптуватися у стресових умовах, визначитись чи пора звертатися до психотерапевта й не тільки.

Анжеліка Талабан, "УП. Життя"