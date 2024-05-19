Як обрати шампунь та інші засоби для волосся: поради трихологів

Обираючи доглядові засоби для волосся, легко розгубитися, адже на полицях магазину стоять десятки різних шампунів, кондиціонерів, масок, ополіскувачів…

Які з них підійдуть саме для вас? На що звернути увагу у складі? У чому функціональна відмінність бальзаму від, наприклад, маски чи кондиціонера?

"Українська правда. Життя" вирішила дослідити ці питання й звернулася до лікарів трихологів-дерматологів Софії Малеш, Дениса Прокоповича та Кузьми Хобзея.

Лікарі розповіли про те, як правильно підібрати шампуні, чи має відрізнятися догляд у різні пори року та які можуть бути причини випадіння волосся.

Як підібрати шампунь?

Не всі силікони в шампуні однакові. Getty Images/StockPlanets

Під час вибору шампуню трихологи рекомендують звернути увагу на склад, а саме на наявність силікону. Він позначається як siloxane і methicone, а інгредієнти на основі силікону мають закінчення: -cone, -xane, -conol або -silane.

Втім, не всі ці складові мають однакову дію.

Поширеними є силікони амодиметикон і диметикон, – вони можуть надмірно обтяжувати волосся й погано змиватися. Тривале використання засобів з такими компонентами може призвести до того, що волосся стане ламким, а шкіра голови – сухою.

Більш легким є силікон циклометикон. Він розчиняється у воді, тому його простіше змити.

Крім цього, лікарі не рекомендують обирати шампунь на основі одразу кількох різних олій.

В основі шампуню має бути мийна основа та живильні компоненти. Після відкриття упаковки зберігати шампунь трихологи радять не довше 12 місяців при температурі від 4°C до 25°C.

Попри наявність на ринку різних типів шампунів – рідких, сухих, твердих та безсульфатних, – трихологи запевняють, що не кожен з них підійде будь-якому типу волоссю.

Відкритий шампунь не варто зберігати довше року. Getty Images/Jupiterimages

Наприклад, сухий шампунь, за словами Софії Малеш, радше можна назвати "сос-допомогою", оскільки він абсорбує шкірне сало й залишається на волоссі.

"Накопичення шкірного сала може стати джерелом живлення бактерій і грибків. Щоб змити сухий шампунь використайте спершу пілінг, а потім – шампунь для більш глибокого очищення", – мовить лікарка.

Твердий шампунь – це концентрат, який переважно складається з поверхнево-активних речовин (ПАР), які утворюють піну. На відміну від рідких, тверді шампуні зазвичай не мають у складі води та консервантів, кажуть трихологи.

"Чим твердіше шампунь, тим більше там активних компонентів, які можуть пересушувати шкіру. Тому тверді шампуні рекомендують людям із жирним типом шкіри голови як шампунь для глибокого очищення", – каже Софія Малеш.

Сульфати – це солі сірчаної кислоти, які очищають волосся від бруду та шкірного сала й утворюють піну.

Крім цього сульфати можуть позбавляти волосся природного жиру і вологи, роблячи його більш ламким, млявим та схильним до посіченості.

"Безсульфатні шампуні можна використовувати тільки у дітей до пубертатного періоду та у жінок в постменопаузі при умові сухості шкіри голови. Безсульфатні шампуні не зможуть вимити шкірне сало, вони дуже густі й потребують миючих компонентів, а сульфати це і є миючі компоненти", – пояснила Софія Малеш.

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Кузьма Хобзей навів приклад за допомогою автівок.

"Є малолітражні, є позашляховики, є швидкісні тощо. З шампунями так само – одні будуть більш делікатно очищати шкіру, інші навпаки – більш агресивні. Лаурилсульфат натрію (сульфати – ред.) може бути ефективним наприклад, якщо у складі також будуть допоміжні речовини. Тому факт наявності сульфатів у шампуні не означає, що він поганий.

Тому, якщо, наприклад, шкіра суха, то варто брати шампунь для сухої шкіри. Якщо шкіра жирна, можна експериментувати шампунями для жирної шкіри. Якщо шампунь для жирної шкіри трішки пересушує, то можна або зменшувати його дозування або переходити на шампунь для нормального волосся", – каже лікар.

Загалом трихологи радять мати вдома два шампуні:

💧один для щоденного використання, який відповідатиме типу шкіри;

💧 інший має відповідати стану волосся і бути призначений для глибокого очищення. Ним рекомендовано користуватися раз на тиждень.

Під час миття достатньо наносити шампунь двічі. Спершу для зняття пилу та бруду, а другий раз – для очищення шкіри голови від ороговілих клітин та залишків шкірного сала.

Які функції масок, кондиціонерів та олій для волосся?

За способом дії засоби поділяють на змивні, незмивні та відлущувальні.

Змивні засоби

Іноді шампунь може призвести до сухості по довжині волосся. Що ближче до шкіри голови, тим більше шкірного сала на волосинах – відповідно, чим довше волосся, тим більш сухими будуть його кінці, пояснюють трихологи.

У таких випадках після миття шампунем варто використовувати змивні засоби – бальзам, кондиціонер чи маску. Наносити їх варто на дві третини довжини.

За словами лікарів, бальзам живить, зволожує, надає блиск та еластичність волоссю. Втім, він діє не так глибоко, як маска, тому для сильно пошкодженого волосся його може не вистачити.

Кондиціонер захищає волосся від зовнішніх пошкоджень. Він закриває і пригладжує кутикулу, завдяки чому волога у волосині затримується довше. Це сприяє тому, що волосся стає гладким та блискучим.

Кондиціонер захищає волосся від зовнішніх пошкоджень й сприяє тому, що волосся стає гладким та блискучим. Getty Images/Anastasiia Krivenok

До того ж волосся стане більш слухняним і буде легше розчісуватись.

Залежно від стану волосся, кондиціонером, маскою чи бальзамом можна користуватися один раз або двічі на тиждень.

"Але основне завдання – це відновити водний баланс, pH волосся – ступінь кислотності або лужності – оскільки деякі шампуні, зокрема сульфатні іноді можуть зміщувати цю величину в лужну сторону, тим самим відкривати лусочки (кутикулу – ред.) на поверхні волосини. Коли ми використовуємо бальзам, ми їх "закриваємо".

Загалом функціонал цих трьох засобів фактично однаковий. Відмінність лише в концентрації деяких складових – десь більше одних, десь – інших", – розповідає Кузьма Хобзей.

Оскільки волосся має більш кисле середовище, то оптимальним показником pH для бальзаму чи ополіскувача буде 4,0-4,5. Якщо pH нижчий – це може призвести до лущення шкіри та подразнення, кажуть лікарі.

"Якщо у людини коротке волосся і шампунь не пересушує ані його, ані шкіру голови, то, в принципі, можна використовувати один шампунь. Якщо волосся довше – 30-40 см, наприклад, то варто використовувати бальзам, кондиціонер, іноді маску, щоб полегшити розчісування та зменшити сухість. Можна додати незмивні засоби", – зазначає Кузьма Хобзей.

Незмивні засоби

Серед незмивних засобів трихологи виділяють, зокрема, сонцезахисні засоби, косметичні олії, молочко та флюїди.

Лікарі рекомендують використовувати кокосову, олію авокадо чи олії на основі горіхів, зокрема макадамі, мигдалю чи волоського.

При виборі незмивного засобу важливо звернути увагу на його склад, аби там не було водонерозчинних силіконів, каже Софія Малеш. Накопичення цих компонентів призводить до того, що волосся стає ламким.

Особливу увагу живильним змивним та не змивним засобам трихологи радять приділяти у літній та зимовий періоди.

Відлущувальні засоби

Пілінг шкіри голови – це процедура, під час якої видаляються старі ороговілі клітини. Він регулює секрецію шкірного сала, запобігає росту бактерій та знижує ризик закорковування волосяних фолікулів і, як наслідок, випадіння волосся.

За словами медиків, не слід використовувати його під час кожного миття голови. Достатньо буде один чи два рази впродовж тижня нанести його на брудну шкіру голови перед миттям.

"Говорячи про пілінг, ми зазвичай говоримо про якісь кислоти або сольовий розчин, – те, що хімічно розчиняє ороговілі клітини, очищаючи нашу шкіру. Не корисними є абразивні сольові частинки, тобто тверді речовини, з гострими кутами, оскільки вони пошкоджуватимуть шкіру голови, а не очищатимуть її", – каже Софія Малеш.

Схожі компоненти може містити скраб. Він відлущує відмерлі клітини шкіри, коли людина наносить його на голову за допомогою механічних рухів.

"Якщо людина лікується й, наприклад, раз на місяць є необхідність знімати ороговілі клітини з поверхні шкіри голови, то обирайте абсорбуючі ферментні пілінги та скраби, які всмоктуватимуть надлишки шкірного сала та змертвілі клітини шкіри голови", – додав Денис Прокопович.

За словами трихологів, найліпше, щоб скраб чи пілінг радили використовувати лікарі після огляду шкіри голови. Getty Images/photoguns

За словами Кузьми Хобзея, скраб та пілінг може підійти людям, які користуються натуральними шампунями, адже, зазвичай, у своєму складі вони не мають агресивних речовин й при частому використані можуть накопичуватися на шкірі голови.

Найкраще, або скраб чи пілінг радили лікарі в кожному окремому випадку.

"У мене багато пацієнтів, які "відчули" наслідки цих засобів. Зокрема, після їхнього використання може виникати контактний дерматит шкіри голови, який до того ж не завжди легко лікується.

Зрештою, якщо правильно підібрати шампунь, то пілінг використовувати не доведеться. Такі процедури більше можуть бути як СПА-процедура, за бажанням. Але пам'ятайте про те, що чим більше речовин ви наносите, тим більший ризик виникнення алергії чи подразнення", – додає Кузьма Хобзей.

Яким має бути догляд за волоссям у різні пори року?

Влітку волосся варто захищати від пересихання на сонці, а взимку – від зневоднення через мороз. Getty Images/Westend61

За словами лікарів, догляд в літній та зимовий період відрізняється мінімально – в обох випадках волосся потребує зволоження. Влітку волосся може пересихати внаслідок пересихання на сонці, а взимку – зневоднюватися через мороз.

При низькій температурі на вулиці капіляри звужуються й волосяні цибулини отримують менше поживних речовин. Тривале перебування у такому стані в майбутньому впливає на швидкість росту та товщину волосин, кажуть лікарі.

У зимовий період шкідливими є різкі перепади температури, оскільки це впливає на функціональність сальної залози.

"Вона починає більш активно працювати, тому й говорять, що в зимовий період шкіра стає жирнішою, ніж зазвичай", – каже Софія Малеш.

Запобіжником у цій ситуації є шапка, яка збереже шкіру голови в теплі на вулиці, а у приміщенні знизить перепад температури. Пасма, що виглядатимуть з-під шапки, варто заплести та сховати.

У зимовий період трихологи радять обирати більш жирні засоби для догляду за волоссям. Getty Images/Alex Potemkin

"Вітер та мороз може призвести до ламкості та тьмяності волосся. Ховати його під одяг не корисно, адже воно буде тертися одне об одного й об одяг. Краще за все зібрати волосся у зачіску – легку косу чи пучок", – каже Софія Малеш.

Також трихологи радять на зиму обирати більш жирні засоби для догляду, зокрема, змінити кондиціонер на маску.

"На літо кількість зволожувальних засобів можна урізати. Є сенс використовувати сонцезахисний засіб як для довгого, так і для короткого волосся. До того ж якщо, наприклад, чоловік лисіє і в нього на маківці видно шкіру, то варто пам’ятати й про те, що ультрафіолет не тільки викликає засмагу й пошкоджує стрижень волосся, а й сприяє старінню шкіри", – каже Кузьма Хобзей.

Анастасія Поя, "Українська правда. Життя"