Як змусити собак виконувати команди? Вчені знайшли ідеальну тактику привернення їхньої уваги

Власникам собак не завжди вдається змусити улюбленця принести капці чи подати іграшку. Щоб допомогти краще зрозуміти, як саме чотирилапі сприймають команди, вчені надягнули на них шоломи для стеження за очима і провели серію експериментів.

Виявилося, що найефективніший спосіб привернути увагу собаки – це одночасно зробити вказівний жест на об'єкт та спрямувати на нього погляд.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в the Royal Society B: Biological Sciences, пише Science Alert та Phys.org.

Команда австрійських науковців залучила до роботи 20 собак, щоб визначити, куди дивляться тварини за різних сценаріїв. У дослідженні взяли участь вісім безпородних собак, а також стаффордширські тер'єри, австралійські вівчарки та пуделі.

Під час експерименту на колінах біля собак стояли вчені. Також з обох боків від тварини поставили посудини, лише в одній з яких лежали смаколики.

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Поведінку собак оцінювали за п'яти різних сценаріїв, які випробовували по шість разів кожен. Дослідники вказували тваринам на миску, дивлячись на чотирилапого, або вказували й дивилися на миску, або лише дивитися на миску.

Дослідники навіть використали класичний трюк, який багато власників собак розігрують зі своїми власниками. Вчені вдавали, що кидають м'яч у бік миски, але насправді тримали його в руках.

Фото: Крістоф Вольтер та інші

Записи з шоломів показали, що найкраще собаки реагували на вказівки, якщо науковець одночасно вказував і дивився на миску з частуванням.

Найгірші показники були, коли вчені вдавали, ніби кидають м'яч.

Погляд і жест власника добре спрацьовують й окремо, але "сильніші разом", сказав провідний автор дослідження з Університету ветеринарної медицини Відня Крістоф Вольтер.

Чи розуміють собаки вказівки людей?

Результати дослідження допомогли вченим припустити, що собаки при спілкуванні з людьми орієнтуються не лише не жести, а й комунікаційні сигнали. Тобто хвостаті розуміли значення інформації, яку отримували.

Однак Крістоф Вольтер з Університету ветеринарної медицини Відня вважає, що з висновками варто бути обережними. За його словами, відкритим залишається питання про те, як собаки сприймали те, що відбувається.

"Для них це більше як імперативна директива кудись йти? Чи вони розуміють це більше в комунікативному ключі?", – поставив риторичні запитання науковець.

Надалі вчені планують з'ясувати, чи звертання до собак допомагає їм краще запам'ятовувати.

Раніше науковці з'ясували, чи відповідає думці правило про те, що сім років собаки відповідають одному людському.