7 собачих років дорівнюють одному людському? Вчені з'ясували, коли насправді пси досягають "старості"

За підрахунками вчених, найчастіше серед старих собак зустрічаються проблеми з вагою

Вчені спростували популярний підхід до підрахунку віку собак. Думка про те, що сім років пса відповідає одну людському, – помилкова.

Насправді "старість" чотирилапих настає, коли їм виповнюється в середньому 12,5 року.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Small Animal Practice, повідомляє Popular Science.

Під час роботи група науковців з Університету Ліверпуля (Велика Британія) проаналізувала базу даних ветеринарних електронних медичних записів щодо стану здоров’я понад 800 тварин.

Вони виявили, що малі породи собак, як-от джек-рассел-тер'єр, зазвичай старіють повільніше. Їх можна вважати старими у віці близько 14 років.

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Породи великих псів, зокрема лабрадорів, старіють швидше – перехідним до літнього віку для них є приблизно 12 років.

Вчені також визначили п'ять основних проблем зі здоров'ям, які виникають у старших собак. Найбільш поширеними виявилися стани, пов'язані з вагою тварин, зокрема її надлишком або дефіцитом – вони траплялися в 35% чотирилапих.

Наступними за поширеністю виявилися проблеми опорно-рухового апарату – їх мали 33% собак, дані яких аналізували. До цієї категорії вчені відносили також складнощі з рухливістю та тугорухливість суглобів.

Ще 31% тварин літнього віку мали зубний камінь, захворювання пародонту та інші хвороби зубів. Крім того, в 28% собак були проблеми, пов'язані зі шкірою, як-от ковтуни, інфекції та випадіння шерсті.

Проблеми із травленням викликали занепокоєння щодо стану 22% псів старшого віку.

Автори дослідження вважають, що ці ознаки можуть допомогти власникам тварин та ветеринарам точніше визначати, на якому періоді життя перебуває собака. А це, своєю чергою, допоможе забезпечити чотирилапим кращий догляд.

"Це дослідження дозволило нам уперше визначити, коли ветеринари можуть помітити, що тварини перебувають у літньому віці", – пояснила співавторка дослідження Керрі Вестгарт.

Автори використали результати роботи для того, аби розробити підхід до аналізу старіння собак.

Вони створили буклет, за допомогою якого власники тварин можуть перевірити стан улюбленця за списком ознак, характерних для старіння. Йдеться про посилення млявості, як-от хитку ходу, збільшення тривожності чи потреби скористатися туалетом посеред ночі.

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За наявності деяких ознак старіння варто звернутися до ветеринара, аби переконатися, що цей стан не є ознакою серйозного захворювання. Зокрема до фахівця варто навідатися, якщо собака має:

помутніння очей або погіршення зору;

посилення неприємного запаху з рота;

уповільнену ходьбу чи біг;

утруднене сечовипускання чи дефекацію.

Власникам собак, які досягли віку старості, рекомендують регулярно здійснювати візити до ветеринарів, адже фахівці допоможуть дізнатися особливості породи і випереджати проблеми зі здоров'ям.

Раніше ми розповідали про способи продовжити тривалість життя собаки і зробити його щасливішим.