Як проєкт Abitly допомагає повернути інтерес вступників до математики та фізики

У 2024 році кількість вступників на математику впала вдвічі порівняно з 2021-м, а на фізику скоротилася на 34%. Тож платформа Abitly.org оголошує старт ініціативи "Будуй майбутнє", щоб повернути молоді інтерес до ключових STEM-спеціальностей.

Проблема

У 2024 році лише 2,8% учасників НМТ вибрали фізику вибірковим предметом. І це — тривожний сигнал.

За останні три роки інтерес абітурієнтів до фундаментальних STEM-спеціальностей стрімко падає. Кількість вступників із ПЗСО на спеціальність "Математика" скоротилася на 51% , на "фізику та астрономію" — на 28%, а сумарно на фізико-математичні напрями — майже на 40%. Хімія — на 42% абітурієнтів менше. За таких темпів за 3-4 роки країна може залишитися без покоління молодих інженерів і науковців.

Причини комплексні: тимчасово окуповані території, міграція талантів, міф "технарі мало заробляють" і банальна відсутність упізнаваних рольових моделей.

"Кожен новий дрон, ракета чи бойовий безпілотник, який тримає небо над ЗСУ, — це результат знань. Ми не виграємо у кількості, але можемо виграти у якості інженерів. І все починається з того, хто вибрав фізику чи математику для вступу у ЗВО" , — говорить Владислав Бандурін , CEO платформи Abitly .

Багато абітурієнтів має стереотип, що з освітою фізика чи математика багато грошей не заробиш. Проте, ринок праці зараз критично потребує таких спеціалістів.

"Спеціалістів не вистачає настільки, що інноваційні компанії готові брати студентів з перших курсів і навчати практиці. А якщо поєднати знання з фізики з AI, то це взагалі на вагу золота" , — додає Владислав Бандурін.

Які рішення пропонує Abitly?

Зручний пошук освіти : можна легко дізнатися, де вчать на інженерні, математичні та фізичні спеціальності. Подивитись статистику, прохідні бали та іншу необхідну інформацію для свідомого вибору. Живі відгуки студентів через сервіс StudSearch.org , де студенти-волонтери розповідають про своє навчання абітурієнтам. Підтримка пріоритетних напрямків : на платформі наведено спеціальності, що мають Державну підтримку, а також показано, що у їх межах вивчають та які перспективи після випуску можуть бути. Онлайн-калькулятор конкурсного бала НМТ , який показує абітурієнтам, що на технічні спеціальності варто складати фізику, та як це збільшує шанси на вступ.

У планах — блог з коментарями експертів про технічні спеціальності та яку професію можна освоїти після них, а також аналітика вступу і трендів у виборі освіти в Україні.

Abitly.org — це безкоштовний сервіс, створений волонтерами, який допомагає вступникам знайти свій шлях в українській освіті.

Мета платформи — не лише інформувати, а й змінити наратив: технічна освіта — не страшна. Вона — стратегічна.