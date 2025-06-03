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Як проєкт Abitly допомагає повернути інтерес вступників до математики та фізики

PROMOTED — 3 червня, 16:29

У 2024 році кількість вступників на математику впала вдвічі порівняно з 2021-м, а на фізику скоротилася на 34%. Тож платформа Abitly.org оголошує старт ініціативи "Будуй майбутнє", щоб повернути молоді інтерес до ключових STEM-спеціальностей.

Проблема

У 2024 році лише 2,8% учасників НМТ вибрали фізику вибірковим предметом. І це — тривожний сигнал.

За останні три роки інтерес абітурієнтів до фундаментальних STEM-спеціальностей стрімко падає. Кількість вступників із ПЗСО на спеціальність "Математика" скоротилася на 51% , на "фізику та астрономію" — на 28%, а сумарно на фізико-математичні напрями — майже на 40%. Хімія — на 42% абітурієнтів менше. За таких темпів за 3-4 роки країна може залишитися без покоління молодих інженерів і науковців.

Причини комплексні: тимчасово окуповані території, міграція талантів, міф "технарі мало заробляють" і банальна відсутність упізнаваних рольових моделей.

"Кожен новий дрон, ракета чи бойовий безпілотник, який тримає небо над ЗСУ, — це результат знань. Ми не виграємо у кількості, але можемо виграти у якості інженерів. І все починається з того, хто вибрав фізику чи математику для вступу у ЗВО", — говорить Владислав Бандурін, CEO платформи Abitly.

Багато абітурієнтів має стереотип, що з освітою фізика чи математика багато грошей не заробиш. Проте, ринок праці зараз критично потребує таких спеціалістів.

"Спеціалістів не вистачає настільки, що інноваційні компанії готові брати студентів з перших курсів і навчати практиці. А якщо поєднати знання з фізики з AI, то це взагалі на вагу золота", — додає Владислав Бандурін.

Які рішення пропонує Abitly?

  1. Зручний пошук освіти: можна легко дізнатися, де вчать на інженерні, математичні та фізичні спеціальності. Подивитись статистику, прохідні бали та іншу необхідну інформацію для свідомого вибору.
  2. Живі відгуки студентів через сервіс StudSearch.org, де студенти-волонтери розповідають про своє навчання абітурієнтам.
  3. Підтримка пріоритетних напрямків: на платформі наведено спеціальності, що мають Державну підтримку, а також показано, що у їх межах вивчають та які перспективи після випуску можуть бути.
  4. Онлайн-калькулятор конкурсного бала НМТ, який показує абітурієнтам, що на технічні спеціальності варто складати фізику, та як це збільшує шанси на вступ.

У планах — блог з коментарями експертів про технічні спеціальності та яку професію можна освоїти після них, а також аналітика вступу і трендів у виборі освіти в Україні.

Abitly.org — це безкоштовний сервіс, створений волонтерами, який допомагає вступникам знайти свій шлях в українській освіті.

Мета платформи — не лише інформувати, а й змінити наратив: технічна освіта — не страшна. Вона — стратегічна.

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