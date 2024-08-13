Як розподілили 1,5 млрд грн на НУШ між областями: пояснення МОН

Уряд затвердив розподіл субвенції на реалізацію реформи "Нова українська школа" у 2024 році.

Цьогоріч субвенція становить 1,5 млрд грн. Міністерство освіти і науки України пояснило, як кошти розподілили між областями та куди їх спрямують.

Зокрема, найбільше коштів з субвенції НУШ розподілили у бюджети Львівщини (понад 117 079 грн), Києва (110 577 грн), Одещини (103 920 грн) та Дніпропетровщини (99 376 грн).

Куди спрямують субвенцію?

МОН

Закупівлі:

засобів навчання, компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти – 1,22 млрд грн;

засобів навчання, обладнання, мультимедійного та компʼютерного обладнання, меблів для 8 пілотних класів НУШ – 102,54 млн грн;

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ – 69,24 млн грн.

Підвищення кваліфікації (100 млн грн):

керівників, їхніх заступників, учителів закладів освіти, які навчають 7 класи НУШ;

керівників, їхніх заступників, учителів пілотних закладів освіти;

підготовка та оплата праці тренерів-педагогів;

підготовка та оплата праці надавачів послуг із професійної підтримки й допомоги педпрацівникам (супервізорів).

Які були вимоги для отримання коштів

Для розподілу субвенції в Міністерстві освіти і науки України було створено комісію, яка збирала й аналізувала інформацію відповідно до визначених критеріїв та потреб закладів освіти в обладнанні, меблях тощо через систему АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту).

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На основі цих даних МОН подало пропозиції уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетом Києва.

Для отримання коштів субвенції мали бути дотримані кілька умов:

обовʼязкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% – залежно від індексу податкоспроможності);

заклад освіти працює за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

наявність укриття в закладі освіти або на відстані не більш як 500 м.

Розмір субвенції для кожного регіону комісія МОН визначала, ґрунтуючись на таких критеріях:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів – пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл – пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл – пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації – пропорційно кількості осіб, які її потребують.

Важливо, що засоби навчання, обладнання і меблі не закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно.

Першочергово засоби навчання закуповують для закладів освіти, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок військової агресії РФ.