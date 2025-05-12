Як розрахувати конкурсний бал для вступу-2025: пояснення

Конкурсний бал складається не лише з результатів НМТ

Шанс абітурієнта вступити до закладу вищої освіти залежить від його конкурсного балу. Розрахувавши його, можна оцінити, яке місце вступник посяде у рейтинговому списку на свою спеціальність.

Як розрахувати конкурсний бал для вступу на бакалаврат і чому це не лише результати НМТ – розповідаємо.

З чого складається конкурсний бал для вступу?

Конкурсний бал на основі результатів НМТ-2025 містить:

предметні коефіцієнти для певної спеціальності (К1, К2, К3, К4);

коефіцієнт оцінки творчого конкурсу (КТ);

максимальне значення предметного коефіцієнта з вибіркового предмета НМТ для відповідної спеціальності (К4макс);

бали з предметів НМТ (П1, П2, П3, П4);

оцінку за творчий конкурс (якщо вступник його проходив, ТК);

регіональний коефіцієнт (РК);

галузевий коефіцієнт (ГК);

бал за закінчення підготовчих курсів у рік вступу (ОУ).

Кожен предмет мультитесту має свою значущість при вступі на різні спеціальності. Це і є предметний коефіцієнт (К).

Наприклад, для навчання на журналістиці найбільшу "вагу" з обовʼязкових предметів має бал з української мови, а вже потім з історії України та математики. При розрахунку конкурсного балу для вступу на менеджмент найбільший коефіцієнт матиме математика, трохи менший – українська мова, а ще менший – історія.

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Вибіркові предмети також мають різні коефіцієнти. До прикладу, вступники, які обиратимуть інженерні та природничі спеціальності та склали фізику або хімію, матимуть більший рейтинговий бал ніж ті, хто проходили оцінювання з української літератури або іноземної мови.

К4макс – це максимальний коефіцієнт вибіркового предмета для обраної спеціальності. Тобто, якщо вступник хоче навчатися на міжнародному праві, найбільший коефіцієнт для його спеціальності має іноземна мова. Саме це значення потрібно буде враховувати під час розрахунку балу.

Творчий конкурс у 2025 році має коефіцієнт 0,6 (ТК) для всіх спеціальностей крім "Фізичної культури і спорту", де він становить 0,25.

Галузевий коефіцієнт (ГК) буде діяти для спеціальностей, які мають найбільшу підтримку держави. З повним переліком можна ознайомитися у цьогорічному Порядку прийому на навчання. Коефіцієнт для таких спеціальностей з першим або другим пріоритетом заяви складатиме 1,02.

Регіональний коефіцієнт (РК) за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00. Торік найбільші регіональні коефіцієнти (1,07) діяли для вступників у Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську області.

Оцінка успішності (ОУ) – це бал від 0 до 10 за закінчення підготовчих курсів від університету в рік вступу. Про наявність таких курсів потрібно дізнаватися у закладу освіти.

К4макс – нововведення 2025 року, тому він не використовуватиметься для розрахунку балу вступників, які складали НМТ-2024, НМТ-2023 або НМТ-2022.

Як дізнатися свій конкурсний бал?

Формула для розрахунку конкурсного балу за результатами НМТ-2025 виглядає так: (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3+ (К4макс + К4)/2 + КТ) + ОУ.

Вступники за результатами НМТ-2024 зможуть розрахувати свій конкурсний бал за такою формулою: (К1 x П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ) + ОУ.

Для тих, хто вступатиме до вишу за результатами НМТ 2023 або 2022 року, діє така формула: (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + КТ) + ОУ.

Які прохідні бали для вступу у 2025 році?

Щоб взяти участь у конкурсному відборі на бюджет, вступник повинен мати мінімальний бал 130.

Прохідний бал на контракт залежить від вимог університету. Часто він становить 100 і вище.

Для вступу на такі спеціальності, як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" або "Міжнародні відносини", конкурсний бал мусить бути не менш як 150.