Творчий конкурс для вступу-2025: кому потрібен і як пройти

Творчий конкурс потрібен для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності

Щоб потрапити на навчання до закладів вищої чи передвищої освіти, обов'язково треба скласти вступні випробування. Абітурієнти, які планують здобути мистецьку або спортивну спеціальність, мусять пройти творчий конкурс.

Під час такого іспиту учасники презентують екзаменаційній комісії вміння, які знадобляться для навчання за їхнім майбутнім фахом.

Кому потрібно пройти творчий конкурс у 2025 році і як він буде проходити – розповідаємо.

Для яких спеціальностей потрібен творчий конкурс

Творчий конкурс повинні пройти абітурієнти, які вступають у виші або коледжі на такі освітні програми:

А7 Фізична культура та спорт;

B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;

B2 Дизайн;

B3 Декоративне мистецтво та ремесла;

B4 Образотворче мистецтво та реставрація;

B5 Музичне мистецтво;

B6 Перформативні мистецтва;

G17 Архітектура та містобудування.

Якщо абітурієнт вступає на одну з цих спеціальностей до закладу вищої освіти (університету), то крім творчого конкурсу мусить скласти НМТ. Однак результати творчого випробування матимуть більшу "вагу" у формуванні конкурсного балу – вони складатимуть 60%, тоді як для мультипредметного тесту передбачено 40%.

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Щоб вступити до закладу передвищої освіти (коледжу), вистачить лише творчого конкурсу.

Коли реєструватися на творчий конкурс

Реєстрація на участь у творчих конкурсах для вступу на бюджет триватиме з 3 по 10 липня, а на контракт – з 3 по 25 липня.

Подати заявку можна буде через кабінет вступника на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Які документи потрібні для реєстрації на творчий конкурс

Основні документи, які знадобляться для участі в конкурсі, – паспорт (або інший документ, який посвідчує особу) та довідка про здобуття повної загальної середньої освіти. Їх слід завантажити у персональний кабінет ЄДЕБО.

Повний перелік документів для реєстрації на творчий конкурс для тієї чи іншої спеціальності кожен виш або коледж встановлює самостійно. Цю інформацію можна знайти на офіційному сайті закладу освіти.

Як проходить творчий конкурс

Творчі конкурси у 2025 році проводитимуть в очному форматі. Виняток зробили лише для вступників з тимчасово окупованих територій або тих, хто складав НМТ за кордоном. Такі абітурієнти можуть пройти випробування дистанційно.

Програма конкурсу залежить від майбутнього фаху учасника та вимог конкретного вишу чи коледжу. Умови проведення вступного випробування обов'язково оприлюднюють на сайті закладу освіти перед стартом подачі документів.

До прикладу, абітурієнтам, які вступатимуть на "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво" можуть запропонувати прочитати напам'ять уривок із тексту перед екзаменаторами або показати своє творче портфоліо. Вступники на "Дизайн" до деяких ЗВО під час конкурсу розробляють ескізи або складають художні композиції. Для вступу на "Архітектуру та містобудування" часто вимагають створити рисунок обʼєкта за визначений проміжок часу.

Конкурс для вступу на мистецьку або спортивну спеціальність абітурієнт проходить за один день. Екзаменаційна комісія повинна оголосити його результат на наступний день після випробування.

Як оцінюють результати творчого конкурсу

За результатами творчого конкурсу вступник отримує оцінку за шкалою від 100 до 200. Або ж матиме "незадовільно", якщо не набере мінімальний прохідний бал.

Результати творчого іспиту можна дізнатися у кабінеті вступника ЄДЕБО та на офіційному сайті закладу вищої освіти.