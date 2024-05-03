Чи можна спати з мокрою головою та як пришвидшити ріст волосся: 5 запитань до трихологів

Неправильно підібраний шампунь, тугі зачіски, а також звичка лягати спати з мокрою головою – одні з найрозповсюдженіших помилок, яких припускаються люди під час догляду за волоссям, вважають трихологи.

Для того, аби зрозуміти, що буде корисним для вашої шевелюри, а що – ні, "Українська правда. Життя" поставила лікарям трихологам-дерматологам Софії Малеш, Денису Прокоповичу та Кузьмі Хобзею наступні запитання:

✅ як росте волосся;

✅ як визначити тип шкіри голови в домашніх умовах;

✅ як вибрати щітку та гумку;

✅ чи можна лягати спати з мокрою головою;

✅ як пришвидшити ріст волосся?

Як росте волосся?

Волосина складається зі стрижня та волосяної цибулини. Getty Images/Mintra Kwthijak

Волосся – це рогові утворення шкірного покриву, які складаються з клітин кератину, тобто білка. Кожна волосина має дві частини:

✔️ стрижень, який знаходиться над поверхнею шкіри голови;

✔️ та волосяну цибулину, яка перебуває під шкірою.

"У стрижні не відбувається жодних біологічних процесів, тому можна сказати, що ця частина мертва. А от фолікул – волосяна цибулина – жива, там відбуваються процеси, завдяки яким волосся росте", – каже Кузьма Хобзей.

За його словами, кількість волосяних фолікулів формується на голові дитини в утробі матері на 4-5 місяці вагітності, тому збільшити кількість волосся чи вплинути на його щільність неможливо.

При народженні діти зазвичай мають рідке тонке волосся. З часом воно потовщується й паралельно починають рости нові волоски. Це пов’язано з тим, що волосся росте не одночасно, асинхронно.

"Саме тому людям не характерно линяння, як, наприклад, котам чи собакам", – додає Кузьма Хобзей.

Кожна волосина має свою фазу росту, яка називається анаген. Її тривалість закладена генетично. Відповідно, довжина волосся напряму залежить від тривалості анагену, який, зазвичай, триває 2-5 років.

Існують стани при яких ця фаза може скорочуватись і тривати до 1 року, або збільшуватись до 10 та більше років. І те й інше не можна вважати нормою, кажуть трихологи.

У стадії активного росту, зазвичай, перебуває понад 85% волосся на голові людини.

Після цього наступає катаген – перехідна фаза, коли волосина від’єднується від волосяного фолікула та перестає рости. Це триває приблизно два тижні, кажуть медики.

Наступною є фаза телогена – це стадія "спокою", коли волосина вже не росте, але ще не випадає. Телоген триває 2,5-3 місяці.

Після його завершення з волосяного фолікула починає рости нова волосина.

За словами лікарів, впливати можна лише на фазу анагену, аби пришвидшити ріст волосся. Задля цього косметологи використовують різного виду процедури, зокрема ін’єкційні.

"Назавжди пришвидшити анаген неможливо. Волосся буде рости швидше, однак коли ви закінчите робити процедури, фаза повернеться на свої природні часові межі", – каже Софія Малеш.

Після завершення фази телогену, з волосяного фолікула починає рости нова волосина. Getty Images/Elva Etienne

Як визначити свій тип шкіри голови?

Щоб визначити свій тип шкіри голови, варто звернути увагу на те, як часто вам доводиться її мити. Якщо:

💦 щодня або через день – шкіра голови схильна до жирності;

💦 кожні три-чотири дні – тип шкіри змішаний;

💦 раз на 5-7 днів – шкіра голови суха.

"Суха шкіра голови може бути фізіологічним процесом. Наприклад, у дітей до початку активної роботи сальної залози, яка, зазвчиай активується у пубертатному періоді, або в жінок в період постменопаузи. Також сухою шкіра голови може бути при захворюваннях шкіри голови", – каже Софія Малеш.

В окремий підвид виділяють шкіру, що має дерматологічні захворювання – лупу, себорейний дерматит, псоріаз тощо – вона потребує не лише догляду, а й лікування.

Іноді стан шкіри голови може змінюватися через неправильно підібраний догляд та тривале використання одного шампуню.

Наприклад, якщо користуватися лише засобом для жирної шкіри голови, це може призвести до сухості шкіри та ламкості волосся по всій довжині.

Як обрати щітку та гумки для волосся?

Трихологи не рекомендують дерев’яні щітки, оскільки вони жорсткі й можуть травмувати волосся та шкіру. Getty Images/Aleksandr Zubkov

Важливо вибрати щітку, яку зручно мити, кажуть лікарі. Підійде гребінець і пластиковими щетинками та м’якою основою.

"Не дуже рекомендую дерев’яні щітки, адже вони жорсткі й можуть травмувати волосся та шкіру. Також – щітки з натуральною щетиною, оскільки їх важко вимити, й при накопиченні шкірного сала там можуть розмножуватися бактерії та грибки", – розповідає Софія Малеш.

Аби промити щітку, достатньо на 5 хв замочити її у мильній воді, після чого занурити під проточну воду. Робити це варто щоразу, коли ви миєте голову або раз на тиждень, кажуть медики.

Для розчісування мокрого волосся може знадобитися гребінець із широкими зубцями, оскільки вологі волосини легше пошкодити. Попередньо кінчики можна змастити незмивним засобом – еліксиром, флюїдом чи олією.

"Після миття шампунем на волоссі підіймаються луски, через що воно може сильніше заплутуватися. У такому стані його легше пошкодити. Тому навіть під час миття я рекомендую масажувати волосся круговими механічними рухами.

Втім, усіх волосся різне. Якщо у людини воно добре розчісується у мокрому стані – при нанесенні маски чи після її змивання, – то протипоказів до того, щоб не розчісувати мокре волосся, немає", – зазначає Кузьма Хобзей.

Якщо гумка щільно фіксує волосся, то під час рухів виникатиме тертя. Getty Images/ISvyatkovsky

Гумки для волосся краще обирати шовкові.

"Канатні або популярні спіральні силіконові гумки – щільно фіксують волосся, й під час рухів виникає тертя волосся. Це призводить до ламкості, тьмяності волосин. Волосся має ковзати", – пояснює трихологиня Софія Малеш.

За словами Дениса Прокоповича, те саме варто пам’ятати під час вибору шапки або каптуру. Уникати потрібно синтетичних матеріалів, оскільки під час носіння вони провокуватимуть тертя однієї поверхні об іншу.

Підкладка виробу, наприклад, також може бути шовковою.

Теж саме стосується рушника або тюрбану, кажуть трихологи. Після миття їх не рекомендовано залишати на волоссі понад 15 хвилин.

Лікарі радять не перевантажувати волосся різними прикрасами. Найкращими будуть легкі зачіски без надмірного використання лаку та спреїв для фіксації чи об’єму.

"Можна робити хвіст, але щоб ви не відчували напруження й перетягування волосся, – каже лікарка. – До слова, якраз шовковими гумками це зробити майже неможливо".

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Чи можна лягати спати з мокрою головою?

Безпечною для волосся є температура до 150°C. Getty Images/Peter Cade

Після миття голови на ніч трихологи радять підсушити шкіру голови та волосся на 70-80% по всій довжині.

В іншому випадку вологі пасма можуть спровокувати утворення парникового ефекту, що сприятиме розвитку патогенної мікрофлори – тобто розвитку захворювання.

Для підсушування трихологи радять використовувати фен, направляючи повітря зверху до низу в напрямку від маківки до кінчиків. Для захисту від високої температури волосся можна використати спрей з термозахистом

Безпечною для волосся є температура до 150°C.

"180-200-230°C – це однозначно досить високі температури й ніякий термозахист не захистить волосся від пошкодження", – каже Софія Малеш.

За словами Дениса Прокоповича, перевірити дію засобу для термозахисту можна на руці – нанесіть засіб й подмухайте на це місце феном. Якщо пече – засіб не діє або слабо захищає від високої температури.

Після того, як волосся підсохло, по всій довжині на нього наносять еліксир, флюїд або олію. Компоненти еліксиру або олії зволожують й надають пасмам блиску, а флюїду – усунуть ламкість й покращить стан волосяної кутикули, пояснюють трихологи.

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Як пришвидшити ріст волосся та чи можливо вплинути на густину?

"Варто пам’ятати, що волосся – це тканина, яка дуже швидко росте. Відповідно, для цього їй потрібен достатній ресурс. Якщо його не вистачає, то можуть виникати проблеми. Здоровій людині немає необхідності прискорювати ріст волосся", – каже Кузьма Хобзей.

У середньому впродовж місяця волосина виростає на 1-1,5 см.

За словами Кузьми, варто звернути увагу на генетичну схильність людини до втрати волосся за чоловічим чи жіночим типом.

У першому випадку випадіння може розпочатися над скронями, з подальшим розростанням на маківку та всю нижню частину голови, у другому – відбувається лише стоншення волосин.

"У такому випадку, допоки ми будемо впливати на процес (облисіння – ред.), доти буде позитивний результат. Якщо ми перестанемо впливати, то гени, гормони, обтяжуючі зовнішні фактори візьмуть своє й людина продовжить лисіти", – додає Кузьма Хобзей.

Упродовж року у людини двічі відбувається "планова" втрата волосся – на початку осені та весни. Getty Images/Boy_Anupong

Упродовж року у людини двічі відбувається "планова" втрата волосся.

"Двічі на рік, на початку осені та весни, відбувається сезонне випадання волосся. Тривалість для кожної людини різна, втім в середньому воно займає близько 3 місяців", – розповідає Софія Малеш.

Стимулятори проти випадіння або для пришвидшення росту волосся має призначати трихолог. До того ж лікар може порадити засоби й методи, які повернуть об’єм волосся.

"Основні кити, на яких буде базуватися здоров’я волосся – це правильний догляд, збалансований раціон людини й уникнення психоемоційного навантаження. Лікар, за необхідності, може направити на здачу окремих аналізів – для здорового волосся необхідна достатня кількість вітамінів групи B і D, а також мікроелементи, такі як залізо та цинк", – додав Денис Прокопович.

Анастасія Поя, "Українська правда. Життя"