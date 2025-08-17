Ozempic для собак: фахівці розповіли, чи здатні популярні ліки допомогти тваринам

Надмірна вага в собак і котів може спричинити небезпечні для здоров'я стани

Науковці намагаються знайти спосіб повторити успіх препаратів проти ожиріння та діабету типу Ozempic та Wegovy, адаптувавши їх для домашніх улюбленців.

Фахівці розповіли The Guardian, наскільки корисними і необхідним для собак і котів можуть бути популярні серед людей ліки.

Препарати проти діабету та ожиріння, які допомагають людям стрімко худнути, швидко зникають із полиць аптек, приносячи великі прибутки компаніям-виробникам.

Тепер підприємці намагаються повторити цей успіх, виготовивши схожі медичні засоби для лікування домашніх улюбленців, пише Bloomberg. Наприклад, біотехнологічні компанії Okava Pharmaceuticals та Vivani Medical об’єдналися, аби створити імплант для доставлення в організм котів препаратів, що імітують гормон GLP-1.

Такі ліки стимулюють виділення інсуліну, приборкують почуття голоду та сповільнюють проходження їжі через шлунок.

При цьому виробник корму для домашніх тварин Better Choice намагається створити препарат для схуднення на основі продуктів з білком.

Голова компанії Майкл Янг зауважує, що люди "готові витратити майже будь-які гроші для своїх тварин". Тому для них "не буде великим кроком" дати своєму улюбленцю препарат, які вживають самі.

Очікується, що наука може допомогти придушити значні апетити деяких порід собак, через які тварини подекуди страждають від зайвої ваги.

Експерти стверджують, що такі ліки можуть бути корисними для деяких тварин із зайвою вагою, однак таке їхнє використання не обходиться без потенційних дискусій.

Скільки тварин мають ожиріння і чи є ліки в такому випадку найкращим варіантом?

Не викликає сумнівів те, що вага домашніх улюбленців є реальною проблемою для багатьох власників.

За даними торгової організації UK Pet Food, станом за 2024 рік у Великій Британії зайву вагу мають 43% котів і 50% собак. Дослідження у США показало, що зайву вагу або ожиріння мають 61% котів і 59% собак.

Надмірна вага може скоротити тривалість життя тварин і знизити її якість. Наприклад, коти із надмірною вагою мають вищий ризик діабету, проблем із сечовивідними шляхами та раку. Собаки, які мають цю ж проблему, частіше стикаються з артритом, хворобами серця, проблемами з диханням і раком.

У випадку зайвої ваги в домашніх улюбленців фахівці радять збільшувати їхні фізичні навантаження, дотримуватися суворої дієти, додавши достатню кількість клітковини та білку при меншій кількості калорій.

Ветеринарна хірургиня й експертка з генетики собак та ожиріння з Кембриджського університету Елеонора Раффан радить власникам тварин спершу спробувати покращити здоров’я тварин завдяки дисципліні.

"Для гаманця, і, можливо, блага улюбленців, я б [порадила] спершу спробувати змінити раціон і режим фізичної активності. Якщо робити все правильно, це може бути безпечно та ефективно", – пояснює фахівчиня.

У цьому вчену підтримує професор Пітер Сандьє з Копенгагенського університету. Він вважає, що, крім ліків, існує багато інших, ймовірно, дешевших варіантів допомогти тварині позбутися зайвої ваги.

Як приклад він наводить інтерактивні годівниці, додаткові прогулянки та заміну смаколиків на розваги та ігри.

"Навіщо обирати медичне рішення, якщо є інші способи, які можуть бути кращими, для людей і тварин?" – ставить риторичне запитання Пітер Сандьє.

Елеонора Раффан каже, що не бачить причин не використовувати ліки, що імітують GLP-1, якщо є "нагальна потреба схуднути". Крім того, Елеонора Раффан зауважує, що такі ліки мають пройти якісні клінічні випробування перед застосуванням на тваринах.

У цьому випадку перевагою препарату стане те, що він допомагає власникам домашніх улюбленців подолати одну з найбільших перешкод для схуднення тварин – нездатність людей сказати "ні" своїм котам чи собакам.

"Дослідження показує, якщо ви маєте собаку, що дуже любить попоїсти, доведеться працювати значно більше. Вам потрібно буде протистояти погляду великий карих очей (улюбленця – ред.), що може бути дуже важко", – додала вчена.

Засоби, що пригнічують апетит, можуть допомогти зупинити поширене серед домашніх улюбленців випрошування їжі. Однак апетит тварин часто є важливим маркером їхнього здоров’я. Деякі експерти стурбовані, що у випадку використання ліків люди зможуть сплутати дію препаратів із поганим самопочуттям собаки чи кота.

"Якщо коти перестають їсти протягом кількох днів, у них може розвинутися печінковий ліпідоз та інші небезпечні для життя стани", – каже Раффан.

Головний виконавчий директор компанії Okava стверджує, що зміни в поведінці через дію імітатора GPL-1 у тварин відрізняються від втрати апетиту, пов’язаної з хворобою.

"Улюбленці їстимуть визначені порції без попередньої одержимості їжею. Вони досі харчуватимуться регулярно та цікавитимуться їжею, але без надмірного випрошування, підбирання з підлоги та жадібного поглинання", – заявляє Майкл Клотсман.

Представник компанії каже, що ліки для тварин можуть стати додатковим інструментом, якщо традиційні підходи до зменшення ваги виявляться недостатніми.

Раніше ми розповідали, як домашні улюбленці впливають на психічне та фізичне здоров’я тварин.