Блакитний Супермісяць у 15 фото: як в Україні та світі спостерігали за рідкісним явищем

У ніч на 20 серпня весь світ спостерігав за Блакитним Супермісяцем.

Супермісяць – це явище, коли супутник Землі перебуває у межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.

За словами науковців, у цей час Місяць виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.

"Блакитним" його почали називати у 1528 році. Цей термін означає, що це третій повний місяць у сезоні. Астрономи додають, що при такому розташуванні супутник набуває блакитнуватого кольору через пил в атмосфері Місяця.

Є й третя назва цього явища, за яким спостерігали вночі – "Осетровий Місяць". Йдеться про поєднання Супермісяця і "Блакитного Місяця", яке буває приблизно раз на 15 років.

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За цим рідкісним явищем спостерігали в усьому світі. "УП. Життя" зібрала найкращі знімки Блакитного Супермісяця.

Супермісяць в Україні та світі

Так фотографи з Запоріжжя, Чернігова та Києва побачили незвичайне явище.

Супермісяць над столицею Соціальні мережі, Укрінформ Як в Києві виглядав Супермісяць Соціальні мережі, Укрінформ Блакитний Місяць в Чернігові Соціальні мережі, verrtebny Фото Блакитного Місяця в Чернігові Соціальні мережі, Inka Vitalevna Супермісяць у Кривому Розі Соціальні мережі, Геннадій Шудра Запорізький пейзаж з Блакитним місяцем Соціальні мережі, Ігро Лавров Супермісяць у Львові Соціальні мережі, Наталія Тодоренко

Ось такий вигляд Блакитний Місяць мав у США.

Наприклад, у Нью-Йорку Супермісяць зазнімкували на тлі вершечка хмарочоса.

Супермісяць на тлі верхівки хмарочоса Gary Hershorn/Getty Images

У Сан-Франциско Місяць доповнив міські краєвиди.

Блакитний Місяць в Сан-Франциско, США Anadolu/Getty Images

Жителі кількох європейських держав також сповна насолодилися видовищем.

Супермісяць в Данії Thomas Traasdahl/Getty Images

А тут повний Місяць сходить над кафедральним собором Севільї.

Краєвид з Супермісяцем в Іспанії Costas Baltas/Getty Images

Супермісяць сходить над храмом Посейдона на мисі Суніон поблизу Афін, Греція.

Супермісяць в Греції Anadolu/Getty Images

У Туреччині та Іраку також було надзвичайно добре видно Блакитний Місяць.

Вид на Супермісяць у Наджафі, Ірак Anadolu/Getty Images

Вид на Супермісяць із годинниковою вежею в Ізмірі, Туреччина.