Блакитний Супермісяць у 15 фото: як в Україні та світі спостерігали за рідкісним явищем
У ніч на 20 серпня весь світ спостерігав за Блакитним Супермісяцем.
Супермісяць – це явище, коли супутник Землі перебуває у межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.
За словами науковців, у цей час Місяць виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.
"Блакитним" його почали називати у 1528 році. Цей термін означає, що це третій повний місяць у сезоні. Астрономи додають, що при такому розташуванні супутник набуває блакитнуватого кольору через пил в атмосфері Місяця.
Є й третя назва цього явища, за яким спостерігали вночі – "Осетровий Місяць". Йдеться про поєднання Супермісяця і "Блакитного Місяця", яке буває приблизно раз на 15 років.
За цим рідкісним явищем спостерігали в усьому світі. "УП. Життя" зібрала найкращі знімки Блакитного Супермісяця.
Супермісяць в Україні та світі
Так фотографи з Запоріжжя, Чернігова та Києва побачили незвичайне явище.
Ось такий вигляд Блакитний Місяць мав у США.
Наприклад, у Нью-Йорку Супермісяць зазнімкували на тлі вершечка хмарочоса.
У Сан-Франциско Місяць доповнив міські краєвиди.
Жителі кількох європейських держав також сповна насолодилися видовищем.
А тут повний Місяць сходить над кафедральним собором Севільї.
Супермісяць сходить над храмом Посейдона на мисі Суніон поблизу Афін, Греція.
У Туреччині та Іраку також було надзвичайно добре видно Блакитний Місяць.
Вид на Супермісяць із годинниковою вежею в Ізмірі, Туреччина.