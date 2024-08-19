Українці зможуть спостерігати за Блакитним Супермісяцем: що це за явище

За явищем вдасться спостерігати на власні очі після сходження Місяця

Незадовго після піку метеорного потоку Персеїди, що відбувся минулого тижня, в нічному небі з'явиться чергове відносно рідкісне явище – повний Блакитний Супермісяць. Спостерігати за ним можна буде у період від 19 по 21 серпня.

За даними NASA, така подія виникає нерегулярно. Точну її частоту визначити непросто через те, що терміни "Блакитний Місяць" та "Супермісяць" не є науковими.

Загалом вони мають кілька значень, що робить оцінки майбутніх прогнозів мінливими.

Зазвичай Супермісяцем, як повідомляє Space.com, називають явище, коли супутник Землі розташовується в межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.

У цей час Місяць виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай. Однак часом цю різницю важко помітити неозброєним оком.

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Також через близьке розташування до Землі її супутник набуде червонуватого або помаранчевого відтінків.

Через таке наближення до планети Місяця може спричинити більші за силою припливи, ніж зазвичай.

Серпневий Супермісяць стане першим із чотирьох явищ, які відбудуться у 2024 році. Наступного разу він наблизиться на таку ж відстань до Землі 17 жовтня.

Блакитним місяцем називають астрономічні події, які, як не дивно, не пов’язані зі зміною забарвлення супутника Землі.

За оригінальним значенням, це – третій повний місяць у сезоні. Походження цієї назви в англійській мові датується 1528 роком, коли через помилки у встановленні дат Великого посту та Великодня космічний об’єкт називали Blue Moon (з англійської – Блакитний Місяць або Місяць-зрадник).

Ймовірно, така назва могла виникнути і через пил в атмосфері Місяця, через який супутник набуває блакитнуватого кольору.

Крім того, з 1940-х років термін "Блакитний Місяць" використовують для другого за рахунком повного Місяця в одному календарному місяці, що стається раз на 2-3 роки.

Цього разу астрономи говорять про виникнення в небі блакитного місяця в другому значенні.

Коли можна побачити Блакитний Супермісяць?

Явище можна буде побачити на власні очі відразу після появи в небі Місяця.

Однак за подією можна буде спостерігати навіть не виходячи з дому – за допомогою прямої трансляції, яку з Італії 19 серпня о 22:30 почне вести астроном Джанлука Масі.

Раніше ми розповідали про явище "подвійної планети", за якого Юпітер та Марс 14 серпня зійшлися на найближчу відстань одне від одного.

Цю подію вдалося зазнімкувати астрофотографам з різних куточків планети.