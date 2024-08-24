Google привітав Україну з Днем Незалежності святковим дудлом

Дудли – це тематичні заставки від Google, які з’являються на домашній сторінці у браузері з нагоди визначних подій чи людей.

У Google привітали Україну з Днем незалежності святковим дудлом. На логотипі компанії у пошуковику цьогоріч з'явилася анімація з синьо-жовтим стягом.

Як зазначають у компанії, 33-тя річниця незалежності є визнанням стійкості українського народу та вдячністю за всіх, хто пожертвував для нації в минулому та сьогоденні.

"День Незалежності – час цінувати українську культуру та спадщину. Одним із таких символів є двоколірний прапор країни, який можна побачити в сучасному дудлі.

Прапор уособлює величезні золоті поля пшениці з блакитним небом над головою України, його вивішували під час Війни за незалежність України", – зазначили у Google.

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Клікнувши на doodle, можна знайти інформацію про День Незалежності України – від статті у Вікіпедії до новин.

Нагадаємо, минулого року малюнок на дудл від Google створила київська художниця Поліна Дорошенко. На ньому зображений "парад українців, які демонструють гордість і впевненість, рухаючись у майбутнє".

У 2022-му році малюнок для святкового дудла створила художниця з Харкова Ольга Штонда. Синьо-жовтий прапор на цьому уособлював величезне небо України, прекрасні струмки та золоті пшеничні поля.