"Велика втрата для всіх нас": як у соцмережах згадують загиблого нардепа і мецената Рущишина

На Івано-Франківщині 24 липня у ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин.

Він відомий не лише як політик, а й як меценат. Зокрема, він був співзасновником мистецького об'єднання "Дзиґа", "Львівської газети" та Львівської бізнес-школи УКУ, а також продюсером мистецьких проєктів, як-от "Мертвий півень".

У соцмережах загибель нардепа називають "втратою для України".

"УП.Життя" зібрала дописи знайомих та колег, які діляться спогадами про Ярослава Рущишина.

Мер Львова Андрій Садовий назвав Ярослава Рущишина людиною, яка творила Львів "своїми цінностями та мріями".

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"Ярослав був людиною, яка творила наше місто своїми цінностями та мріями. Він закладав принципи й культурні орієнтири у фундамент Львова та України ще тоді, коли це розуміли одиниці. Ніколи не стояв на місці – навколо нього завжди був якийсь вічний рух. Це велика втрата для всіх нас", – висловився він.

Директор Інституту фронтиру (центру концептуалізації стратегічних викликів) Євген Глібовицький подякував Ярославу за небайдужість і бажання допомагати людям.

"Дякую за любов до людей, твоє служіння і підтримку, ймовірно, тисяч людей, ініціатив і проектів.

Дякую за приклад, що можна було жити активне і осмислене життя на своїх умовах! Борюся з сумом про втрату для нас світлом спогадів про тебе! Щирі співчуття твоїй неймовірній родині", – написав він.

Історик, журналіст Вахтанг Кіпіані пише:

"Загинув в автокатастрофі Ярослав Рущишин – оптиміст і життєлюб. Приятелювали з 1992 року, коли разом були учасниками молодіжної конференції у Швеції. Кілька тижнів тому він де-факто став головним спонсором благодійного вечора у львівській опері, де ми збирали на бригаду. Купив картину Гніздовського плюс недешеві квитки на всю родину.

Домовились ближчим часом випити кави. Славко був бізнес-партнером незабутнього Маркіяна Іващишина. "Дзиґа" і ще багато іншого. Не перерахувати зробленого ним. Боляче", – написав він.

Колега з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин назвав його своїм вчителем.

"Завжди стриманий, інтелігентний, ерудований, надійний. Галицький пан. У Верховній Раді ти вів тему економічного розвитку. Без хайпу та популізму. Витискав по краплині совок з нашої економіки. Сприяв підприємництву. Системно, якісно.

Спи, Друже-Вчителю. Мав шалену розкіш простувати поруч. Йдемо далі. Втілювати і твої плани. Дороблювати. Доспівувати. Догулювати", – пригадує нардеп.

Журналіст-розслідувач Данило Мокрик зауважив, що Ярослав Рущишин блокував трибуну перед прийняттям скандального закону 12414, що спричинив низку протестів по всій країні.

"Ні, цей пост – не спекуляція на трагедії. Він – про контрасти і акценти, які створює життя. Іноді – ось так трагічно.

В мене бували питання до голосувань Рущишина у Верховній Раді. Але своїм останнім днем у парламенті він запам'ятається гідно. Зокрема, на цьому контрасті. Подяка", – написав журналіст.

Ярослав Рущишин був у числі тих, хто блокував трибуну перед голосуванням за скандальний закон Ярослав Юрчишин

На загибель Ярослава Рущишина відреагував і музикант Святослав Вакарчук.

"Страшна новина… загинув Ярослав Рущишин. Дуже важко прийняти це.

Славко був одним з тих, для кого слово "принцип" було не просто словом, воно було дією. Дуже не вистачатиме його всім нам. Вічна памʼять", – написав він.

Письменниця Мар’яна Савка пригадала, як десять днів тому бачилась із Ярославом Рущишиним на виставі. Тоді чоловік запропонував підвезти її на мотоциклі на лекцію Ярослава Грицака, але вона відмовилась.

"Славку, це щось неможливе. Ти ж необхідний тут критично. Чому? Чому діється така якась чорна лажа, чому зникають найкращі? Ну хіба що там тобі призначили якусь надважливу місію і забрали виконувати. Бо інакше не розумію. Навіть важко подумки прощатися. Але, Славку, лети, лети, незабутній", – йдеться у її пості.

Письменник Сергій Жадан пригадав випадок, коли Ярослав Рущишин допоміг йому встигнути на пізній потяг зі Львова. І додав, що той "ніколи не кидав і не зневірювався".

"За час війни смерті стало забагато, вона вже навіть не відходить. Іноді забуваєш, що до війни вона теж була, що вона завжди знаходилась десь поруч. Ось і вчора – приходила, забрала одного з нас, нагадала про себе.

Спочивай у спокої, друже. По тобі залишилось багато добрих речей і спогадів. Вони дають надію", – написав письменник.

Що відомо про Ярослава Рущишина?

Ярослав Рущишин народився 29 жовтня 1969 року у Львові. Він український підприємець, меценат, громадський діяч і народний депутат України IX скликання. До парламенту був обраний у 2019 році від партії "Голос".

Відомий своєю активною позицією щодо підтримки культури, освіти та української незалежності. Зокрема, він один із організаторів Студентського голодування у Львові в жовтні 1990 року, що були частиною "Революції на граніті".

Також Ярослав Рущишин – один із засновників мистецького центру "Дзиґа" у Львові і ключова фігура в його становленні як культурного феномену Львова.

Окрім цього, Ярослав Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи УКУ.