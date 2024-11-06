"Вривайся у Третю світову": як українські соцмережі відреагували на перемогу Трампа на виборах в США
Вранці 6 листопада ще до офіційного оприлюднення результатів виборів Дональд Трамп оголосив себе 47-им президентом США.
Користувачі українських соцмереж зустріли цю новину з неприхованим сарказмом. Упродовж кількох годин стрічка заповнилася мемами, жартівливими роликами та саркастичними підписами про "нового-старого" главу Білого дому.
Низка користувачів апелює до обіцянок Трампа зупинити війну в Україні за 24 години після своєї перемоги.
Велика кількість українців в соцмережах демонструє незадоволення вибором американців на виборах.
Дехто публікує жартівливі передбачення, як перемога Трампа на виборах вплине на Україну.
Низка користувачів у жартах про Трампа продовжує апелювати до українського контексту.
Раніше ми розповідали, як у соцмережах реагували на заяву Трампа щодо мігрантів.