"Вривайся у Третю світову": як українські соцмережі відреагували на перемогу Трампа на виборах в США

Вранці 6 листопада ще до офіційного оприлюднення результатів виборів Дональд Трамп оголосив себе 47-им президентом США.

Користувачі українських соцмереж зустріли цю новину з неприхованим сарказмом. Упродовж кількох годин стрічка заповнилася мемами, жартівливими роликами та саркастичними підписами про "нового-старого" главу Білого дому.

Низка користувачів апелює до обіцянок Трампа зупинити війну в Україні за 24 години після своєї перемоги.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Велика кількість українців в соцмережах демонструє незадоволення вибором американців на виборах.

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Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Дехто публікує жартівливі передбачення, як перемога Трампа на виборах вплине на Україну.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Низка користувачів у жартах про Трампа продовжує апелювати до українського контексту.

Фото: соцмережі

Раніше ми розповідали, як у соцмережах реагували на заяву Трампа щодо мігрантів.