Як заощадити електроенергію? Поради від енергетиків

Експерти підготували чекліст порад, як економно споживати електроенергію під час блекаутів

Внаслідок обстрілів і ракетних атак Росії енергетична система України не може повноцінно функціонувати, тому українців просять допомогти енергетикам і споживати електроенергію відповідально.

Чекліст економії електроенергії підготувало Міністерство освіти і науки разом з Міністерством енергетики України.

Насамперед потрібно зменшити споживання електроенергії у пікові години, а саме з 7-ої до 10-ої та з 17-ої до 23-ої. В інший час – використовувати її відповідально.

Важливо не використовувати одночасно всі потужні електроприлади, які є у квартирі. Натомість краще користуватися ними почергово. А ті, якими взагалі не користуються, – вимкнути.

Крім того, експерти радять вимикати світло у порожніх приміщеннях. До прикладу, якщо ви працюєте в одній кімнаті, то в інших його не варто використовувати.

Також у помешканні лампи варто замінити на енергоефективні потужністю не більше 10 Ват. Вони не тільки економлять електроенергію, а й прослужать у рази довше.

Зарядні пристрої, акумулятори та павербанки рекомендують заряджати з 10-ої до 17-ої, а не в пікові години, коли навантаження на енергосистему є найбільшим.

У МОН наголошують, економія електроенергії – це не повна відмова від світла. Достатньо відповідального споживання.

Раніше ми розповідали про речі, які можуть бути корисними під час відключень світла, а також, як пережити блекаут.