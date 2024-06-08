Чим знищили "Москву" і "Цезаря Кунікова": як добре ви знаєте зброю Сил Оборони? ТЕСТ

На початку повномасштабної війни про легендарні "Джавеліни" та "Байрактари" чули навіть діти. Нині Сили Оборони мають значно більший арсенал озброєння для захисту України від ворога.

Танки, бойові машини та артилерія допомагають нашим захисникам знищувати окупантів на суші, "морські дрони" – на морі, а літаки-винищувачі – у повітрі.

Україна не лише отримує західне озброєння, а й активно розвиває власні розробки.

Що ви знаєте про зброю української армії, і чи впізнаєте знамениту техніку на фото? Перевірте себе у новому тесті "УП. Життя"!

1/14 Яка американська зброя допомагає нашим Силам ППО збивати ворожі ракети, дрони та літаки? Patriot Сили ППО захищають Україну, зокрема, “Патріотами”! MIM-104 Patriot – це зенітний ракетний комплекс Армії США, який виробляє американська корпорація Raytheon Technologies з 1981 року. За даними “Мілітарного”, до “Патріотів” є три покоління радіолокаційних станцій і три покоління ракет. ЗСУ активно використовує “Патріоти” для знищення повітряних і балістичних цілей. Leopard Сили ППО захищають Україну, зокрема, “Патріотами”! MIM-104 Patriot – це зенітний ракетний комплекс Армії США, який виробляє американська корпорація Raytheon Technologies з 1981 року. За даними “Мілітарного”, до “Патріотів” є три покоління радіолокаційних станцій і три покоління ракет. ЗСУ активно використовує “Патріоти” для знищення повітряних і балістичних цілей. ЗРК “Корал” Сили ППО захищають Україну, зокрема, “Патріотами”! MIM-104 Patriot – це зенітний ракетний комплекс Армії США, який виробляє американська корпорація Raytheon Technologies з 1981 року. За даними “Мілітарного”, до “Патріотів” є три покоління радіолокаційних станцій і три покоління ракет. ЗСУ активно використовує “Патріоти” для знищення повітряних і балістичних цілей.

2/14 Який танк зображено на фото? Т-72 Це знаменитий танк німецького виробництва Leopard 2A4 – одна з моделей танків Leopard 2, переданих Україні у січні 2023 року. Щоб нагадати уряду Німеччини про важливість передачі техніки, тієї зими українці влаштували флешмоб FreeTheLeopards – користувачі та компанії викладали у соцмережі фото з леопардовим візерунком і хештегом #FreeTheLeopards. M1 Abrams Це знаменитий танк німецького виробництва Leopard 2A4 – одна з моделей танків Leopard 2, переданих Україні у січні 2023 року. Щоб нагадати уряду Німеччини про важливість передачі техніки, тієї зими українці влаштували флешмоб FreeTheLeopards – користувачі та компанії викладали у соцмережі фото з леопардовим візерунком і хештегом #FreeTheLeopards. Leopard 2A4 Це знаменитий танк німецького виробництва Leopard 2A4 – одна з моделей танків Leopard 2, переданих Україні у січні 2023 року. Щоб нагадати уряду Німеччини про важливість передачі техніки, тієї зими українці влаштували флешмоб FreeTheLeopards – користувачі та компанії викладали у соцмережі фото з леопардовим візерунком і хештегом #FreeTheLeopards.

3/14 Як називається український протитанковий ракетний комплекс, зображений на фото? “Стугна-П” "Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс. Розроблений київським конструкторським бюро "Луч" у 2005-2010 роках. Комплекс належить до другого покоління ПТРК і призначений для ураження танків та інших броньованих цілей. “Стугна-П” уражає цілі на максимальній відстані 5 км та пробиває 800 або 1100 мм броні, залежно від типу ракети. Також ЗСУ вже отримують модернізований варіант цього ПТРК – “Скіф-М”, розроблений у 2022 році. "Корсар" "Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс. Розроблений київським конструкторським бюро "Луч" у 2005-2010 роках. Комплекс належить до другого покоління ПТРК і призначений для ураження танків та інших броньованих цілей. “Стугна-П” уражає цілі на максимальній відстані 5 км та пробиває 800 або 1100 мм броні, залежно від типу ракети. Також ЗСУ вже отримують модернізований варіант цього ПТРК – “Скіф-М”, розроблений у 2022 році. “Фагот” "Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс. Розроблений київським конструкторським бюро "Луч" у 2005-2010 роках. Комплекс належить до другого покоління ПТРК і призначений для ураження танків та інших броньованих цілей. “Стугна-П” уражає цілі на максимальній відстані 5 км та пробиває 800 або 1100 мм броні, залежно від типу ракети. Також ЗСУ вже отримують модернізований варіант цього ПТРК – “Скіф-М”, розроблений у 2022 році.

4/14 Як називається протитанковий комплекс, зображений на фото? NLAW Це ж FGM-148 "Джавелін" – переносний протитанковий ракетний комплекс, який став настільки відомим у народі, що на честь нього створювали графіті, Джавелінами називали дітей і тварин. FGM-148 "Джавелін" виробництва компаній Raytheon та Lockheed Martin розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Це перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – ракета має теплову голівку самонаведення, тож сама коригує траєкторію польоту. BGM-71 TOW Це ж FGM-148 "Джавелін" – переносний протитанковий ракетний комплекс, який став настільки відомим у народі, що на честь нього створювали графіті, Джавелінами називали дітей і тварин. FGM-148 "Джавелін" виробництва компаній Raytheon та Lockheed Martin розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Це перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – ракета має теплову голівку самонаведення, тож сама коригує траєкторію польоту. FGM-148 Javelin Це ж FGM-148 "Джавелін" – переносний протитанковий ракетний комплекс, який став настільки відомим у народі, що на честь нього створювали графіті, Джавелінами називали дітей і тварин. FGM-148 "Джавелін" виробництва компаній Raytheon та Lockheed Martin розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Це перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – ракета має теплову голівку самонаведення, тож сама коригує траєкторію польоту.

5/14 До якого класу належить ракета Storm Shadow, зображена на фото? Крилата ракета Storm Shadow/SCALP EG – англо-французька авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яку нині виробляє компанія MBDA. У травні 2023 року американські ЗМІ повідомили, що Британія уже передала Storm Shadow Україні, але ними атакувати дозволено атакувати лише окуповані території, а не РФ. Україна вже використала ці далекобійні ракети для ударів по ворогу у Криму. Дальність польоту базової версії ракети становить 560 км, а експортної ракети, переданої Україні, – понад 250 км. Балістична ракета Storm Shadow/SCALP EG – англо-французька авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яку нині виробляє компанія MBDA. У травні 2023 року американські ЗМІ повідомили, що Британія уже передала Storm Shadow Україні, але ними атакувати дозволено атакувати лише окуповані території, а не РФ. Україна вже використала ці далекобійні ракети для ударів по ворогу у Криму. Дальність польоту базової версії ракети становить 560 км, а експортної ракети, переданої Україні, – понад 250 км.

6/14 Як називаються зображені на фото бойові машини піхоти, які США передає Україні? Marder M2 "Бредлі" – важка бойова машина піхоти, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил США. Ця БМП була прийнята на озброєння у 1981 році. За час свого існування Bradley проходила численні модернізації, останні з яких є на озброєнні у США: M2A2 ODS, M2A3 та M2A4, пише ArmyInform. США передала Україні “Бредлі” у 2023 році – і за допомогою них ЗСУ вже успішно знищують ворога. Bradley M2 "Бредлі" – важка бойова машина піхоти, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил США. Ця БМП була прийнята на озброєння у 1981 році. За час свого існування Bradley проходила численні модернізації, останні з яких є на озброєнні у США: M2A2 ODS, M2A3 та M2A4, пише ArmyInform. США передала Україні “Бредлі” у 2023 році – і за допомогою них ЗСУ вже успішно знищують ворога. БМП-1ЛБ M2 "Бредлі" – важка бойова машина піхоти, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил США. Ця БМП була прийнята на озброєння у 1981 році. За час свого існування Bradley проходила численні модернізації, останні з яких є на озброєнні у США: M2A2 ODS, M2A3 та M2A4, пише ArmyInform. США передала Україні “Бредлі” у 2023 році – і за допомогою них ЗСУ вже успішно знищують ворога.

7/14 Який літак-винищувач зображений на фото? F-16 F-16 Fighting Falcon – уже легендарні літаки, про передачу яких українці просять з 2022 року. F-16 – це одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Він є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Українські пілоти нині проходять навчання за кордоном. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Іллі Євлаша, коли пілоти будуть готові до роботи з F-16, перші винищувачі прибудуть в Україну. А міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен казала, що F-16 можуть передати Україні вже цього літа. F-22 F-16 Fighting Falcon – уже легендарні літаки, про передачу яких українці просять з 2022 року. F-16 – це одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Він є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Українські пілоти нині проходять навчання за кордоном. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Іллі Євлаша, коли пілоти будуть готові до роботи з F-16, перші винищувачі прибудуть в Україну. А міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен казала, що F-16 можуть передати Україні вже цього літа. F-35 F-16 Fighting Falcon – уже легендарні літаки, про передачу яких українці просять з 2022 року. F-16 – це одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Він є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Українські пілоти нині проходять навчання за кордоном. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Іллі Євлаша, коли пілоти будуть готові до роботи з F-16, перші винищувачі прибудуть в Україну. А міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен казала, що F-16 можуть передати Україні вже цього літа. Міг-29 F-16 Fighting Falcon – уже легендарні літаки, про передачу яких українці просять з 2022 року. F-16 – це одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Він є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Українські пілоти нині проходять навчання за кордоном. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Іллі Євлаша, коли пілоти будуть готові до роботи з F-16, перші винищувачі прибудуть в Україну. А міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен казала, що F-16 можуть передати Україні вже цього літа.

8/14 Як називається модернізований варіант радянського бомбардувальника, який є на озброєнні ЗСУ? Су-24М СУ-24М – надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24, який використовують зокрема Повітряні Сили України. Як повідомляє “Мілітарний”, цей бомбардувальник призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах. Озброєння літака Су-24М – це стрілецько-гарматна зброя, бомбардувальні засоби ураження, некеровані авіаційні ракети, керовані ракети класів “повітря-поверхня”, “повітря-РЛС” і “повітря-повітря”. А от Су-30 та Су-34 – це російські літаки, які успішно знищують наші військові. Су-30 СУ-24М – надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24, який використовують зокрема Повітряні Сили України. Як повідомляє “Мілітарний”, цей бомбардувальник призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах. Озброєння літака Су-24М – це стрілецько-гарматна зброя, бомбардувальні засоби ураження, некеровані авіаційні ракети, керовані ракети класів “повітря-поверхня”, “повітря-РЛС” і “повітря-повітря”. А от Су-30 та Су-34 – це російські літаки, які успішно знищують наші військові. Су-34 СУ-24М – надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24, який використовують зокрема Повітряні Сили України. Як повідомляє “Мілітарний”, цей бомбардувальник призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах. Озброєння літака Су-24М – це стрілецько-гарматна зброя, бомбардувальні засоби ураження, некеровані авіаційні ракети, керовані ракети класів “повітря-поверхня”, “повітря-РЛС” і “повітря-повітря”. А от Су-30 та Су-34 – це російські літаки, які успішно знищують наші військові. B-21 Raider СУ-24М – надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24, який використовують зокрема Повітряні Сили України. Як повідомляє “Мілітарний”, цей бомбардувальник призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах. Озброєння літака Су-24М – це стрілецько-гарматна зброя, бомбардувальні засоби ураження, некеровані авіаційні ракети, керовані ракети класів “повітря-поверхня”, “повітря-РЛС” і “повітря-повітря”. А от Су-30 та Су-34 – це російські літаки, які успішно знищують наші військові.

9/14 Яка країна передає нам зенітні ракетні комплекси ППО IRIS-T? Німеччина IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. IRIS-T SL разом із NASAMS і Patriot стали основою української протиповітряної оборони. За даними Повітряних Сил, Україна отримала ці ЗРК ще у жовтні 2022 року. Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRІS-T SLM та одинадцять IRІS-T SLS, а Канада має профінансувати закупівлю зенітних ракет для цих комплексів. Британія IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. IRIS-T SL разом із NASAMS і Patriot стали основою української протиповітряної оборони. За даними Повітряних Сил, Україна отримала ці ЗРК ще у жовтні 2022 року. Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRІS-T SLM та одинадцять IRІS-T SLS, а Канада має профінансувати закупівлю зенітних ракет для цих комплексів. Франція IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. IRIS-T SL разом із NASAMS і Patriot стали основою української протиповітряної оборони. За даними Повітряних Сил, Україна отримала ці ЗРК ще у жовтні 2022 року. Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRІS-T SLM та одинадцять IRІS-T SLS, а Канада має профінансувати закупівлю зенітних ракет для цих комплексів. Італія IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. IRIS-T SL разом із NASAMS і Patriot стали основою української протиповітряної оборони. За даними Повітряних Сил, Україна отримала ці ЗРК ще у жовтні 2022 року. Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRІS-T SLM та одинадцять IRІS-T SLS, а Канада має профінансувати закупівлю зенітних ракет для цих комплексів. США IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. IRIS-T SL разом із NASAMS і Patriot стали основою української протиповітряної оборони. За даними Повітряних Сил, Україна отримала ці ЗРК ще у жовтні 2022 року. Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRІS-T SLM та одинадцять IRІS-T SLS, а Канада має профінансувати закупівлю зенітних ракет для цих комплексів.

10/14 Які знамениті українські ракети знищили російський крейсер “Москва” у 2022 році? РК-10 РК-360МЦ "Нептун" – це береговий ракетний комплекс, а Р-360 "Нептун” – його ракета. Комплекс розробили в київському конструкторському бюро "Луч". Українська армія прийняла “Нептун” на озброєння у 2020 році. За даними УП, потім проєкт поставили на паузу, але під кінець 2021 року на особисту вимогу президента "Нептун" знову почали фінансувати. 13 квітня 2022 протикорабельні крилаті ракети “Нептуна” знищили флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва” . А раніше завдяки “Нептуну” на три літери пішов російський фрегат "Адмірал Ессен". “Нептун” РК-360МЦ "Нептун" – це береговий ракетний комплекс, а Р-360 "Нептун” – його ракета. Комплекс розробили в київському конструкторському бюро "Луч". Українська армія прийняла “Нептун” на озброєння у 2020 році. За даними УП, потім проєкт поставили на паузу, але під кінець 2021 року на особисту вимогу президента "Нептун" знову почали фінансувати. 13 квітня 2022 протикорабельні крилаті ракети “Нептуна” знищили флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва” . А раніше завдяки “Нептуну” на три літери пішов російський фрегат "Адмірал Ессен". “Вільха” РК-360МЦ "Нептун" – це береговий ракетний комплекс, а Р-360 "Нептун” – його ракета. Комплекс розробили в київському конструкторському бюро "Луч". Українська армія прийняла “Нептун” на озброєння у 2020 році. За даними УП, потім проєкт поставили на паузу, але під кінець 2021 року на особисту вимогу президента "Нептун" знову почали фінансувати. 13 квітня 2022 протикорабельні крилаті ракети “Нептуна” знищили флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва” . А раніше завдяки “Нептуну” на три літери пішов російський фрегат "Адмірал Ессен".

11/14 Який морський дрон допоміг ГУР знищити “Цезаря Кунікова”? SeaBaby MAGURA V5 ("Маґура") – український багатоцільовий надводний безпілотний човен (“морський дрон”), розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Уряд анонсував його розробку в листопаді 2022 року, а вперше човен представили на виставці International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 року в Стамбулі. За допомогою ударних морських дронів MAGURA V5 ГУР знищили російський ракетний катер "Івановець" і корабель “Сергій Котов”, а на День закоханих 2024 року – потопили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" MAGURA V5 MAGURA V5 ("Маґура") – український багатоцільовий надводний безпілотний човен (“морський дрон”), розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Уряд анонсував його розробку в листопаді 2022 року, а вперше човен представили на виставці International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 року в Стамбулі. За допомогою ударних морських дронів MAGURA V5 ГУР знищили російський ракетний катер "Івановець" і корабель “Сергій Котов”, а на День закоханих 2024 року – потопили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" Toloka TLK 150 MAGURA V5 ("Маґура") – український багатоцільовий надводний безпілотний човен (“морський дрон”), розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Уряд анонсував його розробку в листопаді 2022 року, а вперше човен представили на виставці International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 року в Стамбулі. За допомогою ударних морських дронів MAGURA V5 ГУР знищили російський ракетний катер "Івановець" і корабель “Сергій Котов”, а на День закоханих 2024 року – потопили великий десантний корабель "Цезарь Куніков"

12/14 Як називається самохідна артилерійська установка з фото, що брала участь у боях за острів Зміїний? 2С7 "Піон" 2С22 "Богдана" – українська самохідна артилерійська установка на колісному шасі, виготовлена на Краматорському заводі важкого верстатобудування, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. САУ вперше показали на параді 2018 року, а у 2022 році вона пройшла бойове хрещення у битві за острів Зміїний. За даними Defense Express, станом на квітень 2024 року Україна виготовляє по 10 САУ “Богдана” на місяць. 2С22 “Богдана” 2С22 "Богдана" – українська самохідна артилерійська установка на колісному шасі, виготовлена на Краматорському заводі важкого верстатобудування, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. САУ вперше показали на параді 2018 року, а у 2022 році вона пройшла бойове хрещення у битві за острів Зміїний. За даними Defense Express, станом на квітень 2024 року Україна виготовляє по 10 САУ “Богдана” на місяць. Zuzana 2 2С22 "Богдана" – українська самохідна артилерійська установка на колісному шасі, виготовлена на Краматорському заводі важкого верстатобудування, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. САУ вперше показали на параді 2018 року, а у 2022 році вона пройшла бойове хрещення у битві за острів Зміїний. За даними Defense Express, станом на квітень 2024 року Україна виготовляє по 10 САУ “Богдана” на місяць.

13/14 Який БПЛА зображено на фото? "Лелека-100" Це "Лелека-100" – український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. БПЛА, створений українською компанією DeViRо, прийняли на озброєння у травні 2021 року. Також на базі корпусу “Лелеки-100" створили український дрон-камікадзе RAM II UAV. У 2023 році українсько-чеська компанія UAC презентувала оновлений безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Leleka LR зі збільшеним радіусом дії до 90 км та покращеною стійкістю до РЕБ. "Бобер" Це "Лелека-100" – український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. БПЛА, створений українською компанією DeViRо, прийняли на озброєння у травні 2021 року. Також на базі корпусу “Лелеки-100" створили український дрон-камікадзе RAM II UAV. У 2023 році українсько-чеська компанія UAC презентувала оновлений безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Leleka LR зі збільшеним радіусом дії до 90 км та покращеною стійкістю до РЕБ. "Скіф" Це "Лелека-100" – український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. БПЛА, створений українською компанією DeViRо, прийняли на озброєння у травні 2021 року. Також на базі корпусу “Лелеки-100" створили український дрон-камікадзе RAM II UAV. У 2023 році українсько-чеська компанія UAC презентувала оновлений безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Leleka LR зі збільшеним радіусом дії до 90 км та покращеною стійкістю до РЕБ. "Шарк" Це "Лелека-100" – український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. БПЛА, створений українською компанією DeViRо, прийняли на озброєння у травні 2021 року. Також на базі корпусу “Лелеки-100" створили український дрон-камікадзе RAM II UAV. У 2023 році українсько-чеська компанія UAC презентувала оновлений безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Leleka LR зі збільшеним радіусом дії до 90 км та покращеною стійкістю до РЕБ.