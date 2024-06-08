Чим знищили "Москву" і "Цезаря Кунікова": як добре ви знаєте зброю Сил Оборони? ТЕСТ

На початку повномасштабної війни про легендарні "Джавеліни" та "Байрактари" чули навіть діти. Нині Сили Оборони мають значно більший арсенал озброєння для захисту України від ворога.
Танки, бойові машини та артилерія допомагають нашим захисникам знищувати окупантів на суші, "морські дрони" – на морі, а літаки-винищувачі – у повітрі.
Україна не лише отримує західне озброєння, а й активно розвиває власні розробки.
Що ви знаєте про зброю української армії, і чи впізнаєте знамениту техніку на фото? Перевірте себе у новому тесті "УП. Життя"!
Яка американська зброя допомагає нашим Силам ППО збивати ворожі ракети, дрони та літаки?
Який танк зображено на фото?
Як називається український протитанковий ракетний комплекс, зображений на фото?
Як називається протитанковий комплекс, зображений на фото?
До якого класу належить ракета Storm Shadow, зображена на фото?
Як називаються зображені на фото бойові машини піхоти, які США передає Україні?
Який літак-винищувач зображений на фото?
Як називається модернізований варіант радянського бомбардувальника, який є на озброєнні ЗСУ?
Яка країна передає нам зенітні ракетні комплекси ППО IRIS-T?
Які знамениті українські ракети знищили російський крейсер “Москва” у 2022 році?
Який морський дрон допоміг ГУР знищити “Цезаря Кунікова”?
Як називається самохідна артилерійська установка з фото, що брала участь у боях за острів Зміїний?
Який БПЛА зображено на фото?
На фото зображені далекобійні ракети, які США включила до пакета військової допомоги Україні, оголошеного 24 квітня 2024 року. Що це за ракети?