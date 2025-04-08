В "Армія+" запрацював сервіс для одруження військових: як забронювати зручні дату та час

В Україні розпочав роботу сервіс застосунку "Армія+", який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через "Дію".

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Аби скористатися можливістю й отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати відповідну заяву через "Армія+" у розділі "Сервіси".

Після вибору "Шлюбу онлайн" на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок "Дія" і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету.

Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця.

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Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку.

Пізніше партнер чи партнерка отримають пропозицію побратися в "Дії". Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії.

Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦС, сповіщення про що надійде в "Дії". Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії.

Посилання на онлайн-одруження з'явиться в "Дії" в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречені повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в "Дії" з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі "Укрпоштою" чи кур'єром.

Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок "Дія", адже не можуть запланувати звичайну церемонію.

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових.