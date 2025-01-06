"На рахунку кожна секунда": як вижити в авіакатастрофі та чи існують "безпечні місця" у літаку

Протягом останнього тижня 2024 року у світі сталися дві масштабні авіакатастрофи. 25 грудня у Казахстані впав літак "Азербайджанських авіаліній", внаслідок чого загинуло 38 пасажирів. 29 грудня розбився південнокорейський літак Jeju Air, через що обірвалося життя 179 людей.

Однак в обох випадках були й ті, хто вижив. У першому таких 29 людей. Вони були у задній частині літака, що розколовся на дві частини. У другому – лише двоє стюардес, які перебували у хвостовій частині.

Чи існує зв’язок між місцем сидіння у літаку і шансом врятуватися під час трощі та що може допомогти вижити – розповіли у CNN.

У 2015 році журналісти TIME проаналізували записи про всі авіакатастрофи у США з 1985 по 2000 рік. Вони виявили, що на місця в задній третині літака припадало 32% смертельних випадків, тоді як у передній третині – 38% та у середній третині – 39%.

Найбезпечнішими виявилися середні місця в задній третині салону, де рівень смертності становив 28%. Найгіршими були місця в проходах в середній третині літака – 44%.

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Однак, на думку експертів, це – "старі казки".

"Немає жодних даних, які б показували кореляцію між розташуванням місць і виживанням. Кожна аварія відрізняється від інших", – каже Хассан Шахіді, президент Фонду безпеки польотів.

"Якщо ми говоримо про смертельну аварію, то майже немає різниці, де сидіти", – запевняє Ченг-Лунг Ву, доцент Школи авіації Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї.

За словами Еда Галеа, професора інженерії пожежної безпеки в Лондонському університеті Грінвіча, який проводив дослідження з евакуації пасажирів під час авіакатастроф, "чарівного безпечного місця не існує". Шанси на виживання залежать від характеру аварії – іноді краще сидіти спереду, іноді – ззаду.

Однак Галеа каже, що є різниця між сидінням, яке має найкращі шанси пережити удар, і сидінням, що дає змогу швидко покинути літак. І людям варто звертати увагу саме на останній варіант.

Водночас Джеффрі Томас, засновник першого сайту, який класифікує авіакомпанії за рівнем безпеки AirlineRatings, каже, що найбезпечнішою частиною літака є та, де конструкція крила з'єднується з фюзеляжем.

"Кожна авіакатастрофа відрізняється від інших, але, як правило, при структурній несправності літак ламається спереду і ззаду крил", – пояснює він.

Однак поведінка пасажирів в останні роки змусила його переосмислити свої погляди. Тепер Томас вважає, що "найкращі місця мають бути якомога ближче до виходів". В ідеалі – це крило літака, але не обов'язково.

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Які шанси вижити в авіатрощі?

Ед Галеа стверджує, що більшість пасажирів при авіакатастрофах виживають. Починаючи з 1988 року, літаки та крісла в них мають проєктувати так, щоб вони витримували удар до 16G – силу, яка в 16 разів перевищує силу тяжіння. Це дозволяє в більшості випадків пережити травму від удару.

Катастрофу з Jeju Air експерт класифікує як таку, що можна пережити – йдеться про ймовірне зіткнення з птахом, втрату двигуна і приземлення на злітно-посадкову смугу без справних шасі.

"Якби літак не врізався в бетонну укріплену перешкоду в кінці злітно-посадкової смуги, цілком можливо, що більшість, якщо не всі, могли б вижити", – стверджує Ед Галеа.

Водночас виживання у трощі літака "Азербайджанських авіаліній" він називає "дивом", адже катастрофа була нетиповою. Зокрема, президент Ільхам Алієв стверджує, що літак обстріляли росіяни.

За словами Галеа, під час катастрофи важливо те, наскільки швидко пасажири можуть евакуюватися.

Він проводив дослідження для Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), вивчаючи місця в літаку. В одному з них Галеа вивчав поведінку пасажирів та екіпажу під час евакуації після авіакатастрофи. Зібравши дані 1,9 тисячі пасажирів і 155 членів екіпажу, які потрапили загалом у 105 авіатрощ з 1977 по 1999 рік, його команда створила базу даних про поведінку людей.

Виявилося, що пасажири, які сидять у межах п'яти рядів від будь-якого аварійного виходу у будь-якій частині літака, мають найбільшу ймовірність вижити. Шанси на безпечну евакуацію найвищі у тих, хто сидить у проході, найнижчі – у пасажирів біля вікна.

"Ключове, що потрібно розуміти, це те, що в авіаційній катастрофі кожна секунда має значення", – зазначив Ед Галеа.

Він каже, що краще обрати ряд поблизу одного з виходів, ніж сидіти між двома.

Що варто та не варто робити у літаку?

Галеа каже, що дуже важливо прослухати передпольотний інструктаж від бортпровідників і зрозуміти, як працює ремінь безпеки. Адже більшість людей мають з ним труднощі. При турбулентності треба завжди бути пристебнутим.

Він також рекомендує вивчити евакуаційні карти в кишені вашого крісла. Сидячи біля аварійного виходу, варто подивитися, як його відкривати.

Ед Галеа радить не знімати взуття, поки літак не набере висоту. Коли він почне знижувати, треба знову взутися.

У випадках подорожі з сім’єю, краще сідати разом, щоб не витрачати час на пошук одне одного.

Завжди треба рахувати кількість рядів між вами та аварійним виходом – як спереду, так і ззаду. Якщо салон літака заповниться димом, все одно буде змога знайти шлях до найближчого виходу та запасного, якщо перший буде заблокований.

Також не можна перегороджувати прохід ручною поклажею, адже це може сповільнити евакуацію.

Крім того, варто уважно підходити до вибору авіакомпанії та звертати увагу та те, чи відповідає вона стандартам безпеки.