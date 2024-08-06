Як перевести дитину ВПО до місцевої школи і чи обов'язково це? Пояснює МОН

Цьогоріч дитина за відсутності місць у найближчій школі може залишитися у попередньому закладі

З 1 вересня 2025 року очне навчання у школі за місцем фактичного перебування буде обов'язковим для дітей-переселенців.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як батькам перевести дитину до місцевої школи.

Водночас у відомстві уточнили, що у 2024/2025 навчальному році переведення до найближчої школи для учнів ВПО можливе за бажанням батьків, утім необов'язкове.

"Навчання за місцем перебування необов’язкове цього навчального року. Але ми заохочуємо батьків за можливості повертатися до очної форми, щоб учні глибше занурювались в освітній процес, отримували більше уваги від учителів та взаємодіяли з однолітками", – зауважили у відомстві.

Як перевести дитину до місцевої школи

Аби перевірити можливість школи прийняти ще одного учня, варто скористатися сайтом Інституту освітньої аналітики.

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На сторінці установи слід обрати розділ "Наявні місця (ЗЗСО)". Після переходу – скористатися картою для вибору бажаної області або обмежити пошук за громадою, містом чи типом школи у таблиці показників ліворуч.

Після цього нижче на сторінці сформується перелік навчальних закладів, які відповідають обраним вимогам. На сайті можна побачити, скільки місць на кожен клас навчання має школа.

Для зручності батьки можуть натиснути на назву обраного навчального закладу, аби перевірити можливість навчання там.

За наявності вільних місць, батьки мають подати заяву про зарахування до навчального закладу та проінформувати про переведення дистанційну школу, в якій дитина навчалася раніше.

Якщо ж школа за місцем перебування не може забезпечити навчання через нестачу місць, дитині доведеться продовжувати здобувати освіту дистанційно у попередній школі.

Однак батькам необхідно надати директору підтвердження відсутності місць за даними з офіційного сайту.

Як зазначили у відомстві, вже з 1 вересня 2025 року всі діти-переселенці внаслідок війни обов’язково мають навчатися очно в навчальних закладах за місцем перебування.

Раніше у МОН озвучили план "Школа офлайн", в рамках якого планують повернути до очного навчання 300 тисяч дітей.