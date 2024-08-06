МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9 класів

Міністерство освіти і науки України затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9 класів відповідно до державного стандарту.

Зокрема, МОН ввело чотирирівневу систему оцінювання за 12-бальною шкалою та запровадило нову форму Свідоцтва досягнень учня.

У документі окреслили підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів, визначили загальні критерії оцінювання та критерії за освітніми галузями.

Критерії оцінювання мають чотири рівні:

початковий (1-3 бали);

середній (4-6 балів);

достатній (7-9 балів);

високий (10-12 балів).

Кожен наступний рівень охоплює вимоги до попереднього й додає нові. Один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12. У рекомендаціях надано опис кожного бала шкали оцінювання.

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Також з’явилася форма Свідоцтва досягнень учня/учениці, що складається з двох частин.

Перша частина – характеристика навчальної діяльності. Оцінок у цьому розділі нема. Учитель лише визначає один із рівнів сформованості певного вміння: "Має значні успіхи", "Демонструє помітний прогрес", "Потребує уваги і допомоги". Заповнювати цю частину свідоцтва може класний керівник або вчителі колегіально.

"Тут вчителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня/учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо", – пояснюють у МОН.

Друга частина – характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети/інтегровані курси щосеместрово й за рік.

Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти, а потім виводить загальну оцінку за семестр.

За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна – на основі семестрових.

Наприклад, в українській мові є такі групи результатів навчання:

усно взаємодіє;

працює з текстом;

письмово взаємодіє;

досліджує мовлення.

У МОН нагадують, що підходи до оцінювання в різних класах можуть мати відмінності, спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу освіти та автономії вчителя.

"З огляду на різні освітні потреби учнів/учениць та поглиблення освітніх втрат і розривів, рекомендуємо вчительству гнучко проводити оцінювання результатів навчання учнів", – радять у відомстві.

Форма Свідоцтва досягнень доступна за посиланнями у форматах docx та pdf.

"Якщо потрібно, школи можуть вносити [у свідоцтво] зміни, аби воно якнайліпше відповідало освітній програмі закладу освіти та потребам учнівства", – додають у МОН.

Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції заявили, що українські школи зараховуватимуть оцінки українських дітей із закордонних шкіл.