Як зареєструватися на НМТ-2025? Покроковий алгоритм дій

6 березня розпочнеться реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 3 квітня включно. На додаткову сесію можна буде зареєструватися з 9 до 14 травня.

Розповідаємо, що треба зробити, аби стати учасником НМТ у 2025 році, і які документи для цього потрібні.

Крок 1: створити персональний кабінет

Реєстрація на мультипредметний тест відбувається через електронний кабінет на сайті УЦОЯО. Його треба створити за допомогою спеціального сервісу, який стане доступним з 6 березня.

Для цього слід перейти за посиланням, ознайомитися з правилами участі у тестуванні й натиснути "Розпочати реєстрацію". Далі – заповнити персональні дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер платника податків (РНОКПП);

номер паспорта;

дату народження.

Вони знадобляться не лише для підготовки та проведення НМТ, а й для вашого майбутнього вступу до вишу.

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Щоб не заповнювати відомості про себе вручну, можна скористатися застосунком "Дія". За допомогою нього персональні дані підтягнуться у "поля" автоматично.

Для реєстрації на НМТ-2025 у МОН випускникам радять оформити ID-картку. Про отримання РНОКПП також варто подбати заздалегідь. Номер платника податків можна знайти у закордонному паспорті, свідоцтві про народження, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо дія українського паспорта закінчилася після початку воєнного стану, то він залишається чинним і його також можна використовувати під час реєстрації.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти розповіла у коментарі "УП. Життя", що реєструватися можна не лише з ID-карткою, а й з паспортом книжечкою або закордонним паспортом.

Після заповнення всіх рядків з інформацією про себе – створіть персональний кабінет.

Крок 2: ввести дані щодо НМТ

Увійшовши в персональний кабінет, перевірте, чи вся інформація про вас правильна. Якщо є помилки – їх можна відредагувати.

Після цього треба заповнити інформацію, яка знадобиться для участі в НМТ. А саме:

свою адресу електронної пошти;

номер телефону;

категорію (випускник поточного року чи минулих років);

місце, де ви закінчуєте навчання цьогоріч (в Україні чи за кордоном, у якому місті та в якому закладі освіти).

Якщо ви навчаєтеся на першому чи другому курсі коледжу або закладу професійно-технічної освіти і лише цього року здобудете повну загальну середню освіту – також вказуйте категорію "Випускник поточного року".

У випадку, якщо ви живете за кордоном, але продовжуєте дистанційно навчатися в українській школі і збираєтеся її закінчити – не обирайте категорію "У закордонному закладі освіти". Натомість вкажіть "у закладі освіти України"

Якщо вам потрібні особливі умови для складання мультипредметного тесту, це також можна буде вказати під час реєстрації.

У наступному полі слід обрати з переліку предмети, які ви будете складати на НМТ. На трьох обов’язкових уже стоять позначки, тож у списку залишилося відмітити ваш четвертий предмет на вибір.

Далі треба вказати місце складання тесту – в Україні або за кордоном. У першому випадку потрібно вписати регіон, місто або район, населений пункт або район міста. У другому – іноземну країну, місто та мову, якою хотіли б складати НМТ.

Місце, яке ви вкажете, будуть враховувати, коли розподілятимуть учасників між екзаменаційними центрами. Тестування буде проводитися не в усіх населених пунктах, тому вас відправлять до найближчого міста чи району від вашої локації.

Перед наступним етапом варто перевірити, чи всі заповнені дані – правильні, і зберегти їх. Якщо ні, відомості можна відредагувати.

Для реєстрації на НМТ у персональному кабінеті потрібно буде вказати свої контакти, місце навчання і рік випуску thelivephotos/depositphotos

Крок 3: завантажити документи

Після заповнення інформації потрібно завантажити в персональний кабінет сканкопії або фото документів:

паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу);

документа, який підтверджує достовірність РНОКПП (картки платника податків, свідоцтва про народження, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду);

довідки з місця навчання, яка підтверджує, що випускник закінчує навчання в цьому році або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).

В УЦОЯО наголосили, що НЕ можна завантажувати скриншот електронного документа, який посвідчує особу, з "Дії" замість сканкопій або фотокопій.

У рядку "Інші документи" за потреби можна додати копії:

свідоцтва про зміну імені, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу (якщо у різних документах різне ім’я чи прізвище);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (довідка № 086-3/о);

засвідченого перекладу українською мовою документів для реєстрації (для тих, хто подає документи іноземною мовою);

документа, який підтверджує причину, чому ви не вказуєте РНОКПП (для тих, хто відмовилися від номера платника податків і мають таку відмітку у паспорті, або іноземців);

документа, який підтверджує причину, чому випускник не може скласти НМТ під час основної сесії.

Якщо ви цьогоріч здобудете середню освіту за кордоном – оформіть довідку з місця навчання за зразком та зробіть копію її нотаріально засвідченого перекладу. У ній довідці бути зазначені місяць і рік, коли ви завершите здобувати повну загальну середню освіту.

Кожне фото або копія документа має бути завантажені у форматі .jpg або .png. Максимальний розмір – 1 МБ.

Зображення повинно бути чітким і повнорозмірним (без обрізань сторін документа). Текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Крок 4: надіслати все на обробку

На наступній сторінці ви побачите всю інформацію, яку вказали раніше. Варто уважно її перевірити, а потім відправити Українському центру оцінювання якості освіти на опрацювання.

Чи можна змінити дані вже після відправлення?

В УЦОЯО радять періодично перевіряти персональний кабінет. Для входу доведеться використати номер паспорта та РНОКПП.

Якщо замість сертифікатів НМТ у кабінеті буде запис про потребу виправити недоліки, варто якнайшвидше це зробити. Перелік недоліків вкажуть у повідомленні.

До 3 квітня в персональному кабінеті можна буде змінити:

предмет на вибір, з якого вступник хоче пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ;

інформацію про потребу пройти НМТ під час додаткових сесій.

Зареєструватися на додаткову сесію можуть лише ті вступники, які не пройшли реєстрацію на основну сесію з поважних причин. Їх потрібно буде підтвердити документально.

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