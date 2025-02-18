НМТ-2025: які теми треба повторити з кожного предмета

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики завдань національного мультипредметного тесту. Тепер відомі схеми нарахування балів, структура завдань та теми, які вони охоплюватимуть.

Цьогоріч вступники будуть проходити НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та предмету на вибір.

Які теми потрібно буде повторити перед іспитом – розповідаємо.

Українська мова

На тесті з української мови буде 30 завдань, які відповідатимуть розділам:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Лексикологія. Фразеологія.

Будова слова. Словотвір.

Морфологія.

Синтаксис.

Стилістика.

Розвиток мовлення.

З детальною програмою НМТ з української мови можна ознайомитися за посиланням.

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З кожного розділу програми буде приблизно однакова кількість завдань. Менше запитань у тестуванні стосуватимуться лише "Стилістики" та "Розвитку мовлення". Причина – через комп’ютерний формат іспиту цьогоріч до нього знову не будуть включати завдання з письмовими відповідями.

У 10 запитаннях потрібно буде обрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів, у 5 – одну правильну відповідь з пʼяти, а у 15 – встановити відповідність ("логічні пари").

Математика

Тестування з математики буде охоплювати всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі:

Числа і вирази.

Рівняння, нерівності і їх системи.

Функції.

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики.

Планіметрія.

Стереометрія.

Які правила потрібно вивчити перед НМТ з математики та які типи завдань варто навчитися розв'язувати – можна дізнатися з цьогорічної програми.

У тесті буде 22 завдання. 15 – із вибором однієї правильної відповіді з п’яти, 3 – на встановлення відповідності ("логічні пари") і 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Іспит з математики цьогоріч не міститиме запитань, на які потрібно буде дати розгорнуту відповідь.

Під час складання тесту учасники зможуть користуватися довідковими матеріалами. А саме формулами з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики" і "Геометрія".

Історія України

У 2025 році Міністерство освіти і науки розширило перелік тем з історії України, які потрібно вивчити перед складанням НМТ. Тепер вони стосуватимуться не лише XX-XXI століть, а й найдавніших часів. Серед них:

Стародавня історія України.

Русь-Україна (Київська держава).

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.

Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XІV – першій половині XVІ ст. Кримське ханство.

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.

Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.

Україна в роки Першої світової війни.

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Україна в роки Другої світової війни.

Україна в перші повоєнні роки.

Україна в умовах десталінізації.

Україна в період загострення кризи радянської системи.

Відновлення незалежності України.

Становлення України як незалежної держави.

Творення нової України.

Які історичні терміни варто вивчити перед іспитом і які пам'ятки та дати треба повторити – можна дізнатися з програми НМТ.

Тестування буде складатися з 30 завдань. 20 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, 4 – на встановлення відповідності, 3 завдання – на встановлення правильної послідовності і ще у 3 потрібно буде вибирати три відповіді з семи варіантів.

Українська література

30 завдань з української літератури будуть включати теми:

Усна народна творчість.

Давня українська література.

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Література XX ст.

Твори українських письменників-емігрантів.

Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Дізнатися назви усіх творів, які потрібно прочитати перед НМТ, можна за посиланням.

На кожен розділ програми з української літератури у тесті виділять приблизно однакову кількість завдань. У 25 з них потрібно буде вибрати одну правильну відповідь з п’яти, а в інших 5 – встановити відповідність.

НМТ з української літератури цьогоріч буде складатися з 30 завдань NewAfrica/depositphotos

Біологія

НМТ з біології буде охоплювати 5 розділів зі шкільного курсу:

Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації.

Закономірності спадковості й мінливості.

Біорізноманіття.

Організм людини як біологічна система.

Основи екології й еволюційного вчення.

Під час тестування слід буде виконати 30 завдань. Перші 24 – з вибором однієї правильної відповіді, наступні 4 – на встановлення відповідності, 2 останні – з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп варіантів.

З повною програмою НМТ з біології можна детальніше ознайомитися на сайті УЦОЯО.

Географія

30 завдань з географії складали за такими темами:

Загальна географія.

Географія материків і океанів.

Фізична географія України.

Населення України та світу.

Україна і світове господарство.

Регіони та країни.

Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Список усіх термінів та понять, які знадобляться на іспиті, можна прочитати у програмі НМТ з географії.

У 20 завданнях потрібно обрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів. Крім того, буде 4 запитання відкритої форми, де слід дати коротку відповідь, і 6 завдань з вибором трьох відповідей із семи запропонованих.

Іноземні мови

Іноземна мова – один із чотирьох предметів на вибір на НМТ 2025. Нею може бути англійська, іспанська, німецька або французька.

Зміст завдань з іноземних мов відповідатиме програмі ЗНО і міститиме частини "Читання" та "Використання мови".

Завдання з кожної мови будуть складені за однаковою структурою. Із 32 запитань у 5 потрібно вибрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів, в 11 – встановити відповідність, а 16 вимагатимуть заповнення пропусків.

Фізика

20 завдань з фізики будуть стосуватися таких тем:

Механіка.

Молекулярна фізика та термодинаміка.

Електродинаміка.

Коливання і хвилі. Оптика.

Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

З усіма явищами, процесами та законами фізики, які варто повторити перед НМТ, можна ознайомитися за посиланням.

Формат перших 12 завдань – вибір однієї правильної відповіді, 2 завдання в тесті з фізики будуть на встановлення відповідності, а ще 6 завдань – відкритої форми з короткою відповіддю.

Під час виконання можна буде користуватися довідковими матеріалами (деякими формулами і таблицями).

Хімія

Тестування з хімії буде складатися з завдань, які склали за розділами:

Загальна хімія.

Неорганічна хімія.

Органічна хімія.

Обчислення в хімії.

Повну програму НМТ з хімії можна прочитати на сайті УЦОЯО.

Із 30 завдань у 22 потрібно буде обрати одну правильну відповідь, у 2 – встановити відповідність і на 6 відкритих запитань слід буде дати коротку відповідь.

Упродовж НМТ з хімії абітурієнти зможуть користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20–25 ℃" та "Ряд активності металів".