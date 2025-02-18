НМТ-2025: які теми треба повторити з кожного предмета
Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики завдань національного мультипредметного тесту. Тепер відомі схеми нарахування балів, структура завдань та теми, які вони охоплюватимуть.
Цьогоріч вступники будуть проходити НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та предмету на вибір.
Які теми потрібно буде повторити перед іспитом – розповідаємо.
Українська мова
На тесті з української мови буде 30 завдань, які відповідатимуть розділам:
- Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
- Лексикологія. Фразеологія.
- Будова слова. Словотвір.
- Морфологія.
- Синтаксис.
- Стилістика.
- Розвиток мовлення.
З детальною програмою НМТ з української мови можна ознайомитися за посиланням.
З кожного розділу програми буде приблизно однакова кількість завдань. Менше запитань у тестуванні стосуватимуться лише "Стилістики" та "Розвитку мовлення". Причина – через комп’ютерний формат іспиту цьогоріч до нього знову не будуть включати завдання з письмовими відповідями.
У 10 запитаннях потрібно буде обрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів, у 5 – одну правильну відповідь з пʼяти, а у 15 – встановити відповідність ("логічні пари").
Математика
Тестування з математики буде охоплювати всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі:
- Числа і вирази.
- Рівняння, нерівності і їх системи.
- Функції.
- Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики.
- Планіметрія.
- Стереометрія.
Які правила потрібно вивчити перед НМТ з математики та які типи завдань варто навчитися розв'язувати – можна дізнатися з цьогорічної програми.
У тесті буде 22 завдання. 15 – із вибором однієї правильної відповіді з п’яти, 3 – на встановлення відповідності ("логічні пари") і 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
Іспит з математики цьогоріч не міститиме запитань, на які потрібно буде дати розгорнуту відповідь.
Під час складання тесту учасники зможуть користуватися довідковими матеріалами. А саме формулами з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики" і "Геометрія".
Історія України
У 2025 році Міністерство освіти і науки розширило перелік тем з історії України, які потрібно вивчити перед складанням НМТ. Тепер вони стосуватимуться не лише XX-XXI століть, а й найдавніших часів. Серед них:
- Стародавня історія України.
- Русь-Україна (Київська держава).
- Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала.
- Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XІV – першій половині XVІ ст. Кримське ханство.
- Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст.
- Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.
- Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
- Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.
- Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.
- Українські землі в другій половині XVIII ст.
- Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.
- Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.
- Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.
- Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.
- Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.
- Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.
- Україна в роки Першої світової війни.
- Початок Української революції;
- Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.
- Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.
- Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні.
- Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.
- Україна в роки Другої світової війни.
- Україна в перші повоєнні роки.
- Україна в умовах десталінізації.
- Україна в період загострення кризи радянської системи.
- Відновлення незалежності України.
- Становлення України як незалежної держави.
- Творення нової України.
Які історичні терміни варто вивчити перед іспитом і які пам'ятки та дати треба повторити – можна дізнатися з програми НМТ.
Тестування буде складатися з 30 завдань. 20 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, 4 – на встановлення відповідності, 3 завдання – на встановлення правильної послідовності і ще у 3 потрібно буде вибирати три відповіді з семи варіантів.
Українська література
30 завдань з української літератури будуть включати теми:
- Усна народна творчість.
- Давня українська література.
- Література кінця XVIII – початку XX ст.
- Література XX ст.
- Твори українських письменників-емігрантів.
- Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).
Дізнатися назви усіх творів, які потрібно прочитати перед НМТ, можна за посиланням.
На кожен розділ програми з української літератури у тесті виділять приблизно однакову кількість завдань. У 25 з них потрібно буде вибрати одну правильну відповідь з п’яти, а в інших 5 – встановити відповідність.
НМТ з української літератури цьогоріч буде складатися з 30 завдань
Біологія
НМТ з біології буде охоплювати 5 розділів зі шкільного курсу:
- Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації.
- Закономірності спадковості й мінливості.
- Біорізноманіття.
- Організм людини як біологічна система.
- Основи екології й еволюційного вчення.
Під час тестування слід буде виконати 30 завдань. Перші 24 – з вибором однієї правильної відповіді, наступні 4 – на встановлення відповідності, 2 останні – з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп варіантів.
З повною програмою НМТ з біології можна детальніше ознайомитися на сайті УЦОЯО.
Географія
30 завдань з географії складали за такими темами:
- Загальна географія.
- Географія материків і океанів.
- Фізична географія України.
- Населення України та світу.
- Україна і світове господарство.
- Регіони та країни.
- Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.
Список усіх термінів та понять, які знадобляться на іспиті, можна прочитати у програмі НМТ з географії.
У 20 завданнях потрібно обрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів. Крім того, буде 4 запитання відкритої форми, де слід дати коротку відповідь, і 6 завдань з вибором трьох відповідей із семи запропонованих.
Іноземні мови
Іноземна мова – один із чотирьох предметів на вибір на НМТ 2025. Нею може бути англійська, іспанська, німецька або французька.
Зміст завдань з іноземних мов відповідатиме програмі ЗНО і міститиме частини "Читання" та "Використання мови".
Завдання з кожної мови будуть складені за однаковою структурою. Із 32 запитань у 5 потрібно вибрати одну правильну відповідь з чотирьох варіантів, в 11 – встановити відповідність, а 16 вимагатимуть заповнення пропусків.
Фізика
20 завдань з фізики будуть стосуватися таких тем:
- Механіка.
- Молекулярна фізика та термодинаміка.
- Електродинаміка.
- Коливання і хвилі. Оптика.
- Елементи теорії відносності. Квантова фізика.
З усіма явищами, процесами та законами фізики, які варто повторити перед НМТ, можна ознайомитися за посиланням.
Формат перших 12 завдань – вибір однієї правильної відповіді, 2 завдання в тесті з фізики будуть на встановлення відповідності, а ще 6 завдань – відкритої форми з короткою відповіддю.
Під час виконання можна буде користуватися довідковими матеріалами (деякими формулами і таблицями).
Хімія
Тестування з хімії буде складатися з завдань, які склали за розділами:
- Загальна хімія.
- Неорганічна хімія.
- Органічна хімія.
- Обчислення в хімії.
Повну програму НМТ з хімії можна прочитати на сайті УЦОЯО.
Із 30 завдань у 22 потрібно буде обрати одну правильну відповідь, у 2 – встановити відповідність і на 6 відкритих запитань слід буде дати коротку відповідь.
Упродовж НМТ з хімії абітурієнти зможуть користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20–25 ℃" та "Ряд активності металів".